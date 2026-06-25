怒りも喜びも哀しさも全部ぶちこめ。TVアニメ『ガールズバンドクライ』待望のコミカライズ、第1巻6月29日発売！

株式会社マイクロマガジン社

マイクロマガジン社（東京都中央区）は、月刊Webコミック誌「コミックライド」およびライコミで連載中の『ガールズバンドクライ 1』の新刊情報をご案内いたします！

ガールズバンドクライ 1

定価：847円 （本体770円＋税10%）

原作：東映アニメーション漫画：伊勢海老ボイル

発売日：2026年6月29日

ISBN：9784867169889

https://release.comicride.jp/comics/book/2134

※WEBコミック誌「コミックライド2026年2月号～6月号」、同単話版1話～6話までを収録しています。

1話 試し読み :https://comicride.jp/episodes/021fcf4548d99

あらすじ

17歳3月。

「負けたくない」「間違ってない」

その思いだけを胸に単身上京してきた少女・井芹仁菜。

だが辿り着いた新天地・川崎でアパートに入れず途方に暮れる。

孤独と不安に押しつぶされそうな彼女の元に届いたのは、

憧れのアーティスト・河原木桃香が

すぐ近くでストリートライブを行うという知らせだった――

あの日、川崎で響いた音が――再び幕を開ける。

コミックス限定描き下ろしエピソードも収録！

特典情報

刊行を記念して、協力店舗で書籍を購入すると伊勢海老ボイル先生描き下ろしのイラストカードがもらえるキャンペーンを実施します。

対象店舗リストは下記よりご確認ください

対象店舗リスト(https://microgrouplibrary.com/web/files/girlsbandcry_01_shoplist.pdf)

コミックライド

ノッてるマンガが大集結！一歩先が見えるWEB雑誌！

大人気異世界系やアニメ化作品が盛りだくさん!!

次世代型ノベルレーベル「GCノベルズ」のコミカライズ作品や、多彩なオリジナル作品を連載しています。

コミックライド編集部X：https://x.com/ComicRIDE

コミックライドアイビー編集部X：https://x.com/comicride_ivy

コミックライドアドバンス編集部X：https://x.com/comicride_adv

ライコミ

コミックライドの作品は、マイクロマガジン社が誇る5大レーベルが集うマンガポータルサイト『ライコミ』にてお読みいただけます！

ライコミ：https://comicride.jp/

ライコミ公式X：https://x.com/ride_comi

マイクロマガジン社

マイクロマガジン社は世界に求められる、ユニークで斬新なエンターテイメントを発信する総合出版社です。

マイクロマガジン社公式YouTube：https://www.youtube.com/@micromagazineinc.9547

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