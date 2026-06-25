サンリオキャラクターズ ガーデンカフェから、夏季限定メニューが登場！こんがり日焼けした姿がかわいいアフタヌーンティーやハニトー、毎年人気の「ぐでたま かき氷パフェ」も登場。
ガーデンバスケットアフタヌーン サマーリゾート（画像は2名提供時のイメージ）
東京上野のサンリオキャラクターズ ガーデンカフェでは、2026年7月1日(水)より夏季限定メニューの提供を開始いたします。
株式会社サンリオのキャラクターをイメージしたムースとクロワッサンが選べる「ガーデンバスケットアフタヌーン」や「ハニトー(R)」、韓国発祥の「トゥンワッフル」など全6品が登場。
さらに夏限定でサンリオキャラクターズが日焼け・サングラス姿に変身！
2026年9月上旬頃までの提供予定です。
詳細を見る :
https://www.paselaresorts.com/topics/sanriocharacters-garden-cafe/2026/03/10/spring2026/
季節のアフタヌーン
ガーデンバスケットアフタヌーン サマーリゾート（画像は2名提供時のイメージ）
日焼けしたサンリオキャラクターズとリゾート気分が楽しめる「ガーデンバスケットアフタヌーン サマーリゾート」。
お好きなサンリオキャラクターズのムースとセイボリーをお選びいただけます。
キャラクター(全8種)：ハローキティ、マイメロディ、クロミ、ポムポムプリン、ポチャッコ、シナモロール、ハンギョドン、リトルツインスターズ
【バスケット】
（1～3名分まで1台でご提供）
・苺ドーナツにお好きなサンリオキャラクターズの日焼けムースを乗せて
・南国カクテル風パンナコッタ
・ひんやりカッサータ
・ライム風味のレアチーズケーキ
・マスカルチーズのビスコッティ
・桃とクリームチーズのタルト
【セイボリー】
（1名様ごとに1プレートでご提供）
・お好きなサンリオキャラクターズのシュリンプトーストボード
・お肉と野菜のBBQ風
（チキン、ヤングコーン、ブロッコリー、ソーセージ、ミニトマト）
・シーフードマリネ
夏季限定メニュー 集合イメージ
季節のスイーツ
季節のトゥンワッフル ハニーレモンチーズ
「季節のトゥンワッフル」は、レモンとはちみつ、チーズが爽やかなトゥンワッフルです。
レモンシャーベットを添えて、さっぱりとお召し上がりください。
お友だちといっしょ♪ヨーグルトピーチハニトー(R)
「お友だちといっしょ♪ヨーグルトピーチハニトー(R)」は、食パン一斤をまるごと使用したボリュームたっぷりの一品です。
ごろっと果肉入りのピーチジャムとピーチヨーグルトソースでお楽しみください。
※3～4名様でのご注文推奨メニューです。
ぐでたま かき氷パフェ 海/山
毎年人気の「ぐでたま かき氷パフェ」も今年はサングラス姿のぐでたまで登場！
海をイメージしたライチ味のかき氷と、山をイメージした抹茶かき氷、異なる2種類の味をお楽しみください。
🥤季節のドリンク
季節のドリンク フローズンピーチフロート／スパイシーコーラフロート
季節のドリンクは、桃とヨーグルトの組み合わせでひんやり美味しい「フローズンピーチヨーグルト」と、クラフト風コーラにシトラスを加えた「スパイシーコーラフロート」をご用意。
それぞれお好きなサンリオキャラクターズのモナカをトッピングできます。
当店は事前予約優先でのご案内となります。
皆様のご来店、心よりお待ちしております♪
予約ページはコチラ :
https://www.tablecheck.com/shops/sanriocharacters-gardencafe/reserve
店舗情報
季節ごとに、上野の自然とリンクした装飾が店内を彩る「サンリオキャラクターズ ガーデンカフェ」。
かわいいサンリオキャラクターズと、お花に囲まれながらお食事が楽しめる癒しの空間。
当店でしか見られない、オリジナルの衣装をまとったキャラクターたちのデザインにも、ぜひご注目ください！
〒110-0005
東京都 台東区上野２丁目１４-３０パセラリゾーツ上野公園前店１F
【営業時間】10:00~19:00
【お問い合わせ】0120-759-875（携帯可）
【店舗HP】https://www.paselaresorts.com/collaboration/sanriocharacters-garden-cafe/
(※当店はワンドリンクオーダー制となります。)
株式会社NSグループ
株式会社NSグループは、サービス業を軸に、ブライダル・ホテル・レストラン・カラオケ・カフェ・スタジオ等々、50種類以上の事業ブランドを戦略的に展開しています。どの事業においても顧客への付加価値を高めることにより、その領域で「選ばれるブランド」を創っています。今後も『複合ストーリー戦略』に基づいた、多種多様なレジャー施設の企画・開発・運営に挑戦していきます。
＜事業/ブランド＞※一例
・バリ風都市型ホテル「バリアンリゾート」
・ハニトーで有名な「カラオケパセラ」
・静岡県伊豆エリアリゾートホテル「アンダリゾート」
・カプセルホテル「安心お宿」
・エンターテインメント複合施設「パセラボタワー」
・ウェディング＆パーティースペース「バトゥール」「グレースバリ」など
※株式会社NSグループは、株式会社ニュートン、株式会社サンザのホールディングスカンパニーです。
会社名：株式会社NSグループ
代表者：取締役社長 荻野佳奈子
所在地：〒160-0021 東京都新宿区歌舞伎町2丁目4-10 KDX東新宿ビル7F
設立日：1986年9月19日
事業内容：ウエディング・ホテル・レストラン・パーティースペース・カフェ・リゾートカラオケ・バー・フォトスタジオ等を中心に約20業態100店舗を展開
URL：https://www.nsgrp.co.jp/