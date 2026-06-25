【TOブックス】多様なIPを展開するPOP-UP STOREを開始！定期開催型「TO POP-UP」が始動。第一弾として映画『氷血』POP-UP STOREを2026年7月2日より開催!!

株式会社ＴＯブックス

株式会社TOブックス（本社：東京都渋谷区、代表：本田武市）は、自社IPおよび他社IPとリアル店舗の連携を強化する目的として、定期開催型のPOP-UP STORE「TO POP-UP」を開始いたします。

「TO POP-UP」第一弾として、2026年7月2日(木)より「TO POP-UP 渋谷サクラステージ店」にて、映画『氷血』のPOP-UP STOREを開催することをお知らせいたします。

■「TO POP-UP」開始の背景と目的

当社はこれまで、数多くの書籍・コミックスだけでなく、ドラマCDやアニメ、幅広いグッズ展開など、IPを活用した様々な事業の展開を行ってまいりました。この度、さらなるファンエンゲージメントの向上と、IPとリアル店舗の強固な連携を目指し、独自のPOP-UP STOREの展開を開始いたします。

■【第一弾】映画『氷血』POP-UP STORE概要

記念すべき第一弾として、2026年7月3日(金)公開の映画『氷血』の世界観を体感できるPOP-UP STOREを渋谷サクラステージ店にて開催いたします。映画『氷血』のグッズ販売や、ここでしか見られない出演者によるメッセージPVなど、ファン必見のコンテンツをご用意しております。

「氷血」公開記念 POP-UP STORE ＠渋谷サクラステージ

開催期間：2026年7月2日(木)～2026年7月12日(日)

開催場所：TO POP-UP 渋谷サクラステージ店

渋谷サクラステージ(https://www.shibuya-sakura-stage.com/) SHIBUYA SIDE 3階 エスカレーター横

▶特設サイトはこちら(https://tobooks.jp/info/event-hyoketu/)から

▶イベント情報Xアカウント(@TO_POPUP)(https://x.com/TO_POPUP)はこちら

※初日の7/2(木)ご来場の際は、入場整理券（先着・チケット制）が必要となっております。

詳しくはライブポケットの予約ページをご覧ください。

＜チケット予約ページはこちら(https://livepocket.jp/e/dn_q1)から＞

■グッズラインナップ

Tシャツ 4,950円（税込）

アクリルスタンド（稔）1,980円（税込）

アクリルスタンド（悠希) 1,980円（税込）

クリアファイルセット 1,650円（税込）

マフラータオル 3,300円（税込）

モノクロステッカー＆スライダーケースセット（稔） 1,650円（税込）

モノクロステッカー＆スライダーケースセット（悠希) 1,650円（税込）

個数制限：お一人様各2個まで

※商品はなくなり次第終了となります。

※販売アイテムは状況により予告なく変更・中止になる場合がございます。

※商品画像は全てイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

※7月3日（金）より各劇場でもグッズ販売いたします。

公開劇場につきまして映画公式ＨＰ（https://hyoketsu-movie.jp）をご確認ください。

■「TO POP-UP」について

「TO POP-UP」は株式会社TOブックスが公式に企画・運営するPOP-UP STOREの総称です。渋谷サクラステージ店にて定期的に開催をするだけでなく、全国主要都市やトレンドの発信地にて順次展開してまいります。

今後、自社IPに留まらず、様々なパートナー企業様とのコラボレーションも視野に入れ、魅力的なPOP-UP を企画・実施してまいります。出展スケジュールや第二弾以降のコンテンツ詳細については、随時公式リリースにて発表いたします。

【名称に関するご注意】

本POP-UP STOREは、株式会社TOブックスが単独で運営するオフィシャル企画です。他社類似サービスや類似名称の団体とは一切関係がございません。

株式会社TOブックス

TOブックスは、クリエーターの皆さまが生み出す小説・コミックス・アニメ・舞台・グッズ・映画など幅広くメディア展開しております。



紙の単行本・文庫・コミックス・児童書・絵本の企画、制作、編集を行っているほか、電子書籍、オーディオブックも多数あります。" このライトノベルがすごい！単行本・ノベルズ部門 "にて、「 本好きの下剋上 」が殿堂入りするなど、ヒット作品も多数生み出しています。『本好きの下剋上』をはじめ『ティアムーン帝国物語』『おかしな転生』『最弱テイマーはゴミ拾いの旅を始めました。』『穏やか貴族の休暇のすすめ。』など続々とTVアニメ化しています。



TVアニメ以外にも、ドラマCDや2.5次元舞台、映画など様々なメディア展開をしています。



本社所在地：東京都渋谷区桜丘町1番1号渋谷サクラステージSHIBUYAタワー38階

代表取締役：本田 武市



HP：https://www.tobooks.jp/