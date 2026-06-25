【TOブックス】多様なIPを展開するPOP-UP STOREを開始！定期開催型「TO POP-UP」が始動。第一弾として映画『氷血』POP-UP STOREを2026年7月2日より開催!!

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株式会社ＴＯブックス


　株式会社TOブックス（本社：東京都渋谷区、代表：本田武市）は、自社IPおよび他社IPとリアル店舗の連携を強化する目的として、定期開催型のPOP-UP STORE「TO POP-UP」を開始いたします。



　「TO POP-UP」第一弾として、2026年7月2日(木)より「TO POP-UP 渋谷サクラステージ店」にて、映画『氷血』のPOP-UP STOREを開催することをお知らせいたします。


■「TO POP-UP」開始の背景と目的

　当社はこれまで、数多くの書籍・コミックスだけでなく、ドラマCDやアニメ、幅広いグッズ展開など、IPを活用した様々な事業の展開を行ってまいりました。この度、さらなるファンエンゲージメントの向上と、IPとリアル店舗の強固な連携を目指し、独自のPOP-UP STOREの展開を開始いたします。



■【第一弾】映画『氷血』POP-UP STORE概要

　記念すべき第一弾として、2026年7月3日(金)公開の映画『氷血』の世界観を体感できるPOP-UP STOREを渋谷サクラステージ店にて開催いたします。映画『氷血』のグッズ販売や、ここでしか見られない出演者によるメッセージPVなど、ファン必見のコンテンツをご用意しております。




「氷血」公開記念　POP-UP STORE　＠渋谷サクラステージ

開催期間：2026年7月2日(木)～2026年7月12日(日)


開催場所：TO POP-UP　渋谷サクラステージ店　


渋谷サクラステージ(https://www.shibuya-sakura-stage.com/) SHIBUYA SIDE 3階 エスカレーター横



▶特設サイトはこちら(https://tobooks.jp/info/event-hyoketu/)から


▶イベント情報Xアカウント(@TO_POPUP)(https://x.com/TO_POPUP)はこちら





※初日の7/2(木)ご来場の際は、入場整理券（先着・チケット制）が必要となっております。


詳しくはライブポケットの予約ページをご覧ください。


＜チケット予約ページはこちら(https://livepocket.jp/e/dn_q1)から＞



■グッズラインナップ



Tシャツ　4,950円（税込）


アクリルスタンド（稔）1,980円（税込）


アクリルスタンド（悠希)　1,980円（税込）


クリアファイルセット　1,650円（税込）


マフラータオル　3,300円（税込）


モノクロステッカー＆スライダーケースセット（稔）　1,650円（税込）


モノクロステッカー＆スライダーケースセット（悠希)　1,650円（税込）



個数制限：お一人様各2個まで


※商品はなくなり次第終了となります。


※販売アイテムは状況により予告なく変更・中止になる場合がございます。


※商品画像は全てイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。


※7月3日（金）より各劇場でもグッズ販売いたします。


公開劇場につきまして映画公式ＨＰ（https://hyoketsu-movie.jp）をご確認ください。



■「TO POP-UP」について

　「TO POP-UP」は株式会社TOブックスが公式に企画・運営するPOP-UP STOREの総称です。渋谷サクラステージ店にて定期的に開催をするだけでなく、全国主要都市やトレンドの発信地にて順次展開してまいります。


　今後、自社IPに留まらず、様々なパートナー企業様とのコラボレーションも視野に入れ、魅力的なPOP-UP を企画・実施してまいります。出展スケジュールや第二弾以降のコンテンツ詳細については、随時公式リリースにて発表いたします。



【名称に関するご注意】


本POP-UP STOREは、株式会社TOブックスが単独で運営するオフィシャル企画です。他社類似サービスや類似名称の団体とは一切関係がございません。



株式会社TOブックス
株式会社TOブックス

TOブックスは、クリエーターの皆さまが生み出す小説・コミックス・アニメ・舞台・グッズ・映画など幅広くメディア展開しております。

紙の単行本・文庫・コミックス・児童書・絵本の企画、制作、編集を行っているほか、電子書籍、オーディオブックも多数あります。" このライトノベルがすごい！単行本・ノベルズ部門 "にて、「 本好きの下剋上 」が殿堂入りするなど、ヒット作品も多数生み出しています。『本好きの下剋上』をはじめ『ティアムーン帝国物語』『おかしな転生』『最弱テイマーはゴミ拾いの旅を始めました。』『穏やか貴族の休暇のすすめ。』など続々とTVアニメ化しています。

TVアニメ以外にも、ドラマCDや2.5次元舞台、映画など様々なメディア展開をしています。

本社所在地：東京都渋谷区桜丘町1番1号渋谷サクラステージSHIBUYAタワー38階
代表取締役：本田 武市

HP：https://www.tobooks.jp/