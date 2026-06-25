スワイプ型LP作成ツール「Swippy」正式リリース。月額980円から、無料プランでも公開まで完結。

株式会社リベルダージ

株式会社リベルダージ（本社：神奈川県横浜市中区、代表取締役：横山圭佐）は、画像・動画を

アップロードするだけでスワイプ型のランディングページ（LP）を作成できるSaaS「Swippy（スワイ

ピー）」を、2026年6月25日に正式リリースしました。

TikTokやInstagram Reelsのような縦スワイプ型UIのLPを、ノーコードで作成。無料プランでもLP

の公開まで完結でき、有料プランは月額980円（税込）から。独自ドメイン公開やA/Bテスト、フォームも標準搭載し、スマホ時代の広告成果（CPA）最適化を支援します。

公式サイト: https://swippy.jp(https://swippy.jp?utm_source=prtimes&utm_medium=text&utm_campaign=pr)

■ サービス開発の背景：スマホ時代の「クリック後離脱」を防ぐ

無料ではじめる :https://swippy.jp?utm_source=prtimes&utm_medium=text&utm_campaign=prショート動画世代に刺さるLPを無料で作成

スマートフォン経由のWeb流入が主流となり、特にSNS広告や個人向けサービス（BtoC）におい

てスマホ比率が8割を超える現在、Instagram広告やTikTok広告といった「縦型動画広告」を活用

する事業者は急増しています。

しかし、広告をクリックした後の遷移先（LP）の多くは依然として従来の長いスクロール型デザイ

ンのままであり、広告体験とLP体験のあいだに大きなギャップが生じていました。

TikTok・Reels・YouTube Shortsなどの「縦スワイプ」に日常的に慣れているユーザーにとって、着

地先のLPで突然操作感が変わることは、離脱の心理的な引き金（CPAの悪化）になっています。

また、既存のスワイプ型LP作成ツールは月額7,800円～34,500円の中高価格帯が中心で、個人

事業者や小規模店舗、立ち上げ期のブランドには導入のハードルが高いという実情もありまし

た。

Swippyは「縦型広告の着地インフラ」をコンセプトに、画像をアップするだけでスワイプ型LPが完

成する手軽さと、業界最安級（※）の価格設定を両立。コストや専門知識を理由にツール導入を

諦めていた事業者へ、新しい選択肢を提供します。

* 自社調べ（2026年6月現在、国内主要スワイプ型LP作成ツールとの比較）

■ 「Swippy」の5つの特徴

1. 画像・動画をアップするだけ。最短数分でスワイプLPが完成

ノーコードでスライドを並べ替えるだけのシンプルな編集画面です。複雑なデザイン知識やコー

ディングは一切不要で、縦型広告の着地先として最適化されたスワイプ型LPを誰でも直感的に

作成できます。

Swippyの編集画面。リアルタイムプレビューで直感的な操作が可能。2. 無料プランでも"公開まで"完結。有料は月額980円から

無料プランのままLPを1本作成し、実際に一般公開・配信するところまで利用可能です。複数の

LP運用や詳細な分析などの本格的な運用でも、月額980円（税込）から利用可能です。独自ドメ

イン公開・A/Bテスト・動画アップロード・各種計測タグといった、競合では中位以上のプランで提

供されることの多い機能を、最安プランから標準搭載しています。

A/Bテストの成果を一目で比較できる分析画面。統計的有意差まで自動で判定。3. 広告運用を加速させる「スライド単位の詳細分析」

どのスライドでユーザーが離脱したか、CTA（行動喚起ボタン）は何回タップされたかなど、広告

運用に必要な指標をスライド単位で可視化。ヒートマップ形式で直感的に分析・確認できます。広

告クリエイティブとLPの両面から、素早い改善サイクルを回せます。

スライドごとの離脱率やCTAクリック率を可視化する、ヒートマップ分析。4. 縦型広告と完全にシンクロする「快適なUX」

TikTokやInstagram等のSNSでスワイプ操作に慣れた閲覧者に対し、広告クリック後も全く同じ操

作感でコンテンツを届けます。これにより、ユーザーの心理的負荷を最小化し、コンバージョン率

の向上に貢献します。

5. 業種を問わず使える汎用設計

美容・サロン・クリニックをはじめ、EC、スクール、不動産、士業など、縦型広告で集客を行うあら

ゆるビジネスに対応。プロジェクト単位で複数のLPを管理できるため、店舗・ブランド・キャンペー

ンごとに柔軟な運用が可能です。

■ 料金プラン

■ 今後の展開

[表: https://prtimes.jp/data/corp/184361/table/2_1_7ee84129ed9f543e2396c6bca87321ec.jpg?v=202606250352 ]

ユーザーの活用事例を蓄積しながら、以下の機能拡張を順次行ってまいります。

- v1.1（2026年7月中旬予定）： 予約システム- v1.2（2026年8月上旬予定）： AIによる自動LP生成

Swippyは、スワイプ型LPを起点に「広告 → LP → 予約・決済・CRM」までを一気通貫で支援する集客プラットフォームを目指します。

■ 会社概要

社名： 株式会社リベルダージ

所在地： 神奈川県横浜市中区桜木町１丁目１０１－１ クロスゲート 7階

代表取締役： 横山圭佐

事業内容： SaaSプロダクトの企画・開発・運営

公式サイト： https://swippy.jp

■ 本件に関するお問い合わせ先

担当部署： 株式会社リベルダージ Swippy広報担当

Email： contact@swippy.jp