マッチング後の「テキスト面接」に疲れた社会人へ。ヨイトキ（Yoitoki）、AI会話アシスタント「AI由美」の対話サポート機能を更新

OLA PARTY JAPAN株式会社

OLA PARTY JAPAN株式会社（本社：東京都港区）が運営する、先進的なAI技術と誠実な価値観マッチングを提供する新世代恋活・婚活マッチングアプリ「ヨイトキ（Yoitoki）(https://yoitoki.jp/ja)」は、マッチング成立直後の最大の課題である「メッセージの切り出しの難しさ」や「一問一答による会話の形骸化（テキスト面接疲れ）」を解消するため、やり取りの進行を個別に伴走する会話アシント「AI由美（Yumi）」の最新機能を一般公開したことを発表します。

1. 開発背景：多くの利用者が直面する「テキスト面接疲れ」とメッセージの形骸化

現代のオンライン恋活、婚活(https://yoitoki.jp/ja/konkatsu/women)において、多くのマッチングが成立している一方で、実際のデートや対面まで発展する割合は限定的です。 その背景には、マッチング直後に「最初の一言に悩み、何を話せばいいか分からない」、あるいは「お互いに質問を繰り返すうちに、一問一答の面接のようになって疲れてしまう」という、コミュニケーションの膠着状態があります。

実際に、大手Q&Aサイトなどでも「マッチングアプリでマッチしても、最初の一言に困る」「やり取りが面接のようになってしまい、会う前に疲れて既読無視してしまう」「デートの誘い方(https://yoitoki.jp/ja/blog/date-invitation-guide)、どのタイミングでデートに誘えば不自然ではないか」といった、リアルな悩みが数多く投稿され、多くの社会人にとって共通の課題となっています。

マッチングサービスに関する最新の市場調査であるMMD研究所「2024年マッチングサービス・アプリの利用実態調査」によると、サービス利用経験者が最もストレスを感じるフェーズとして「マッチング後のメッセージの継続（最初の話題作り）」が上位に挙げられています。

また、リクルートブライダル総研による「婚活実態調査2024」では、効率を求めるあまりに会話が作業のようになり、お互いの人柄を判断する前にメッセージが途絶えてしまうことが、現代のネット婚活における大きな課題として指摘されています。

これからのマッチングアプリは、ただ機械的に人を繋ぐだけでなく、情報の正しさと誠実さを担保し、不自然な気疲れを取り除く「信頼のインフラ」でなければならない。

この強い理念のもと、ヨイトキは、会話の心理的ハードルを和らげ、お互いの価値観を自然なステップで深めていくための、インテリジェントな対話サポートシステムをさらに強化しました。

2. ヨイトキ（Yoitoki）の特徴と、会話アシスタント「AI由美（Yumi）」の最新アップデート内容

ヨイトキ(https://yoitoki.jp/ja)は、お互いの相性や誠実な関係構築を重視する社会人が安心して利用できる、落ち着いたコミュニティ設計を特徴としています。今回のアップデートでは、マッチング成立の瞬間から会話の最初の一歩を自然にサポートする仕組みを「AI由美（Yumi）」に実装しました。

１. マッチング成立と同時に自動起動する、対話型のスタートサポート

マッチングが成立すると、AI由美がチャット画面上で自動的に起動します。「まず返信してみましょうか？」というシンプルな問いかけとともに、ユーザーが選べる開場白の選択肢を2～3件提示します。自分でゼロからメッセージを考える必要がなく、タップするだけで最初の一言を送れる状態がすぐに整います。「何を書けばいいか分からず、結局送れなかった」という機会損失を、マッチング直後の設計で防ぎます。

２. 会話が止まりそうな場面で届く、選択式の話題ガイド

最初のやり取りが始まった後、会話が続かない(https://yoitoki.jp/ja/blog/e4b08c84-0ff0-4bdd-9bdc-3cab70e873e2)タイミングでAI由美がさりげなく介入します。「次の話題を選んでみましょう」として、相手のプロフィールや直近のやり取りに合わせた質問の選択肢を提示します。「お仕事はどんな感じですか？」「身長ってどのくらいですか？」といった、自然な流れで聞きやすい話題が2～3件表示され、ユーザーはそこから選ぶか、自分の言葉にアレンジして送ることができます。

一問一答の「面接」になるのを防ぎ、相手の価値観や生活習慣について共感を交えながら深掘りできる話題の流れを、AI由美が後ろから静かに支えます。

３. 選択肢を「使う」ではなく「参考にする」設計思想

AI由美が提示する選択肢は、ユーザーが自分らしさを失わずに使えるよう設計されています。定型文をそのままコピーするのではなく、「こういう話題なら自然に続きそう」という感覚を持てることを優先しています。AIのサポートを受けながらも、最終的にメッセージを送るのはユーザー自身です。誠実さと自然さを両立したコミュニケーションの入口をつくることが、今回のアップデートの核心です。

3. 展望：テクノロジーの力で「形式的なやり取り」を「誠実な絆」へ

オンライン上の出会いにおいて、最初のメッセージ作成にかかる心理的ストレスや、文字でのやり取りにおけるすれ違いは、多くの社会人が活動を途中で断念してしまう要因となっています。

ヨイトキ（Yoitoki）は、ただ検索の利便性を高めるだけのシステムではなく、AI由美によるきめ細やかな対話アシストを通じて、コミュニケーションの初期段階における違和感や気疲れを軽減します。 今後も、お互いの価値観や歩調を大切にしたいと考える社会人が、無駄な駆け引きをすることなく、生涯のパートナーと最も誠実かつ自然な形で巡り会える環境づくりに努めてまいります。

ヨイトキ（Yoitoki）について

ヨイトキは、日本発のAIマッチングアプリです。東京・大阪をはじめとする日本の主要都市で、真剣な恋活・婚活を自然なペースで進めたい日本人ユーザーおよび日本在住の外国人ユーザーに向けて、心結びAIによる価値観マッチング、多言語コミュニケーション、AI会話サポート、デート前の価値観・相性確認、本人確認、プライバシー重視の設計を提供しています。

遊び目的ではなく、将来を見据えた真剣な交際を希望するユーザーのために、価値観の一致だけでなく、メッセージのやり取りから初対面までを自然につなぐAIサポートを提供し、安心して関係を育める出会いを支援します。

日本在住の外国人ユーザー向けには、日本語・英語・繁体字中国語・簡体字中国語・韓国語・ベトナム語に対応した多言語環境を提供し、日本での真剣な恋愛・婚活における言語や文化、コミュニケーションの壁を軽減します。

日本人ユーザー向けには、価値観マッチング、AI会話サポート、デート前の価値観確認、本人確認、プライバシー重視の設計を通じて、効率的で安心感のある恋活・婚活をサポートします。

【公式サイト】https://yoitoki.jp

【対応言語】日本語・英語・繁体字中国語・簡体字中国語・韓国語・ベトナム語

【開発、運営】OLA PARTY JAPAN株式会社

【主な機能】心結びAI｜AI会話サポート｜価値観マッチング｜デート前の価値観確認｜多言語コミュニケーション｜本人確認｜プライバシー重視設計

外部調査の出典について

MMD研究所「2024年マッチングサービス・アプリの利用実態調査」

URL: https://mmdlabo.jp/investigation/detail_2334.html

リクルートブライダル総研「婚活実態調査2024」

URL: https://souken.zexy.net/research_news/konkatsu.html