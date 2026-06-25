見守りアプリ「マモミル」、法人・自治体単位での一元見守りに対応

株式会社OTERA

高齢者の生活支援・見守り関連サービスを展開する株式会社OTERA（本社：神奈川県逗子市、代表取締役：武田 啓、以下「当社」）は、見守りアプリ「マモルバ」の名称を「マモミル」へ変更し、一定時間スマートフォンの操作が確認できない場合に、マモミル運営が安否確認の初動を担う新機能を追加したことをお知らせします。

本機能では、本人が登録した住所・電話番号・緊急連絡先をもとに、運営側が本人への連絡や緊急連絡先への連携を行います。これにより、家族だけでなく、法人・自治体・地域団体などが複数人を対象に見守り体制を構築する際にも活用しやすくなります。なお、本仕組みについては現在、特許出願中です。

「マモミル」ロゴ

■背景 ～家族だけに頼らない見守りの仕組みが求められる時代へ～

少子高齢化や単身世帯の増加により、離れて暮らす家族や一人暮らしの方の安否確認は、本人・家族双方にとって大きな課題となっています。毎日の電話や連絡は家族の負担になりやすく、本人にとっても「監視されている」と感じる心理的な抵抗が生まれる場合があります。

一方で、異変に気づくきっかけがないまま時間が経過すると、本人の安全面だけでなく、家族や支援者の不安にもつながります。こうした課題は高齢者に限らず、一人暮らしの若年層、単身赴任者、身寄りの少ない方などにも共通しています。

近年は海外でも、利用者が一定期間反応しない場合に緊急連絡先へ通知する「生存確認アプリ」が注目されるなど、スマートフォンを活用した安否確認への関心が高まっています。日本においても、本人の負担を抑えながら、家族だけに頼らず異変に気づける見守りの仕組みが求められています。

当社は今回、見守りアプリの名称を「マモミル」へ変更するとともに、運営が一元的に安否確認の初動を担える機能を追加しました。個人利用に加え、法人・自治体・地域団体などによる団体単位での見守り導入にも対応し、より実用的な安心の仕組みとして提供してまいります。

■見守りアプリ「マモルバ」を「マモミル」へ名称変更

これまで見守りアプリは「マモルバ」として提供してきましたが、生活サポートサービス「マモルバ」との役割をより明確にし、見守りアプリとしての機能価値を直感的に伝えるため、アプリ名称を「マモミル」へ変更しました。

「マモミル」には、「大切な人を見守る」「日々の変化をさりげなく見る」という意味を込めています。今後は、生活サポート「マモルバ」と見守りアプリ「マモミル」をそれぞれの役割に応じて展開し、地域の安心を支えるサービス群として育ててまいります。

■新機能：一定時間スマートフォン操作がない場合、運営が一元的に安否確認

「マモミル」では、見守られる方がアプリ上で住所・電話番号・緊急連絡先を登録することで、一定時間スマートフォンの操作が確認できない場合に、マモミル運営へ安否確認の依頼を行うことができます。

依頼後、マモミル運営が登録情報に基づき本人へ安否確認の連絡を行い、本人と連絡が取れない場合は、あらかじめ登録された緊急連絡先へ連絡します。これにより、家族が常にアプリを確認し続ける負担を軽減しながら、異変の早期発見を支援します。

＜利用の流れ＞

1. 見守られる方が「マモミル」アプリを利用開始

2. 住所・電話番号・緊急連絡先など、安否確認に必要な情報を登録

3. 一定時間スマートフォンの操作が確認できない場合、アプリから運営への見守り依頼が可能に

4. マモミル運営が本人へ安否確認の連絡を実施

5. 本人と連絡が取れない場合、登録済みの緊急連絡先へ連絡

■法人・自治体・地域団体など、団体単位での見守り導入にも対応

これまで見守りサービスは、家族間での利用を中心に提供してきました。今回、運営側が一元的に安否確認の初動を担える仕組みを整えたことで、家族個人だけでなく、法人・自治体・地域団体などが複数人を対象に見守り体制を構築する際にも活用しやすくなります。

自治体・社会福祉協議会：一人暮らし高齢者や見守り対象者への簡易安否確認施策

介護事業所・福祉事業者：在宅利用者の生活状況把握や、家族への安心材料としての活用

地域団体・NPO：地域の孤立防止活動や、身寄りの少ない方への見守り支援

企業：単身赴任者や従業員家族向け福利厚生としての見守り導入

高齢者住宅・居住支援団体：入居者・利用者の簡易見守りと緊急連絡体制の補助

■本仕組みは特許出願中

スマートフォンの利用状況をもとに、運営側が一元的に見守り・安否確認を行う本仕組みについては、現在特許出願中です。

当社は、本人の負担を抑えながら異変の早期発見につなげる仕組みとして、今後も見守り領域における技術開発とサービス改善を進めてまいります。

■「マモミル」の特徴

・スマートフォンの利用状況をもとに、日常の変化をさりげなく見守り

・見守られる方に複雑な操作を求めず、日々の負担を軽減

・一定時間操作がない場合、運営による安否確認につなげることが可能

・住所・電話番号・緊急連絡先を登録し、異変時の初動を支援

・家族間の見守りに加え、法人・自治体・地域団体などの団体導入にも対応可能

・見守りに必要な情報を適切に取り扱い、プライバシーに配慮

■サービス概要

サービス名：マモミル（旧名称：マモルバ）

提供内容 ：スマートフォンの利用状況をもとにした見守り・安否確認サービス

対象 ：離れて暮らす家族、一人暮らしの方、法人、自治体、地域団体等

料金 ：無料（団体導入・法人利用については個別相談）

提供会社 ：株式会社OTERA

■株式会社OTERA 代表取締役 武田 啓 コメント

「離れて暮らす家族や一人暮らしの方の安否確認は、とても大切でありながら、家族だけで継続的に担うには負担が大きい領域です。一方で、本人にとっても“監視されている”ような見守りでは、安心にはつながりません。

マモミルは、スマートフォンの利用状況という日常の自然な変化をもとに、必要なときだけ安否確認につなげるサービスです。今回、運営が一元的に安否確認を行える仕組みを整えたことで、家族だけでなく、法人・自治体・地域団体なども含めた見守りの選択肢を広げることができると考えています。

生活サポート「マモルバ」と見守りアプリ「マモミル」を通じて、制度や家族だけでは支えきれない不安を、地域や社会全体で受け止められる仕組みに育ててまいります。」

■今後の展望

当社は今後、見守りアプリ「マモミル」と生活サポート「マモルバ」を連携させ、異変の早期発見から日常生活の困りごと支援までをつなぐ地域の安心インフラの構築を目指します。

また、自治体・社会福祉協議会・介護事業所・地域団体・企業等との連携を進め、各地域の実情に応じた見守り体制の導入・運営支援についても検討してまいります。

■会社概要

商号 ： 株式会社OTERA

代表者 ： 代表取締役 武田 啓

所在地 ： 〒249-0007 神奈川県逗子市新宿3-2-40

設立 ： 2024年7月

事業内容： 地域内共助サービス「マモルバ」の開発・運営、

生活支援・見守り関連システムの開発・運営

URL ： https://otera.co.jp