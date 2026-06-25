【太田市オトク情報】エアコン・冷蔵庫の買換えで実質３万円還元！省エネ家電購入支援事業を実施中！（群馬県太田市）

群馬県太田市

事業周知用チラシ

群馬県太田市は、家庭のエネルギー費用負担の軽減を目的として、「省エネ家電買換促進事業」を実施しています。本事業では、省エネ性能の高いエアコンまたは冷蔵庫に買い換えた市民に対し、デジタル金券「OTACO」３万円分を付与します。

近年の電気料金上昇により家計への負担が増す中、省エネ性能の高い家電への買換えを後押しすることで、市民の暮らしを支援するとともに、家庭部門における温室効果ガス排出量の削減を目指します。

事業概要

イメージ画像 ※生成AIを使用対象者

太田市に住民登録があり、令和８年４月１日から令和９年１月２９日までの期間に、市内住宅で対象機器へ買換えを行った個人

対象機器- 省エネ性能多段階評価点★３以上のエアコン- 省エネ性能多段階評価点★3.5以上の冷蔵庫助成額

OTACOポイント30,000円分

主な条件- 市内店舗で購入した新品であること- 購入および設置費用の合計が９万円以上であること- 既存機器からの買換えであること- 既存機器を家電リサイクル法に基づき適正処分すること

※１世帯につき１台まで

申請期間

令和8年5月25日（月）～令和9年1月29日（金）

※予算額に達し次第終了

申請方法

詳しくは、太田市ホームページをご確認ください。

申請件数は開始直後から好調

申請方法を確認する :https://www.city.ota.gunma.jp/page/1056288.html省エネ家電（エアコン、冷蔵庫）の買換えを助成します（太田市公式HP）

５月２５日の受付開始以降、多くの反響をいただき、申請件数は順調に増えています。予算上限に達し次第終了となるため、検討されている方はぜひお早めにお申し込みください。

OTACOポイントとは

最新の申請状況を見る :https://www.city.ota.gunma.jp/page/1056288.html省エネ家電（エアコン、冷蔵庫）の買換えを助成します（太田市公式HP）

OTACOは、太田市内の加盟店で利用できるデジタル地域通貨です。

今回の支援により、市民の家計支援だけでなく、市内消費の促進や地域経済の活性化にもつながることが期待されています。

省エネと家計支援を両立

一般的に最新の省エネエアコンは、１０年以上前の機種と比較して消費電力量が大幅に改善されています。本事業は、省エネ性能の高い製品への転換を促進することで、家庭の電気代負担を軽減しながら、温室効果ガス排出量の削減にも寄与する取り組みです。

担当者コメント

「本事業を活用していただくことで、市民の皆さまの家計負担軽減と快適な暮らしの実現につなげていただきたいと考えています。また、省エネ家電への買換えは環境負荷の低減にもつながります。この機会にぜひご検討ください！」

【お問い合わせ先】

太田市 産業環境部 脱炭素推進室

TEL：0276-47-1953

太田市の概要

太田市（おおたし）は関東平野の北部、群馬県南東部に位置し、自動車製造を中心とした全国有数の工業都市である一方、利根川や渡良瀬川の恵みと金山・八王子丘陵の豊かな緑あふれるまちです。

上毛かるた「つる舞う形の群馬県」と謳われるちょうど首のあたりに位置していますが、首都圏から90km圏内で北関東自動車道が太田市の北部地域を通過して関越・東北自動車道と接続しています。また、東武鉄道の特急りょうもうやリバティりょうもうを利用すれば、浅草駅や北千住駅から太田駅まで1時間半程度と都心からのアクセスも良好です。

太田市の特長 ものづくりのまち

太田市はSUBARUの企業城下町として自動車製造を中心に発展してきました。現在は食品や家電、アウトドアグッズなど幅広い分野にその裾野を広げ、全国有数のものづくりのまちとして、北関東1位の製造品出荷額等を誇ります。

スポーツのまち

太田市は男子プロバスケットボールチーム「群馬クレインサンダーズ」のホームタウンです。また、SUBARUの陸上競技部や硬式野球部も太田市を拠点に活躍しています。2023年春に完成した新アリーナ「OPEN HOUSE ARENA OTA」は、日本最高峰のセンタービジョンやサウンドシステムを兼ね備え、太田市のスポーツの一大拠点となっています。

歴史のまち

太田市は古典文学「太平記」に登場する名将で、鎌倉時代後期から南北朝時代を生き抜いた「新田義貞」のゆかりの地です。市内に点在する新田荘遺跡（にったのしょういせき）は国の史跡に指定されています。また、戦国有力大名の猛攻を退けてきた難攻不落の名城「史跡金山城跡」は日本100名城として人気のスポットです。

文化のまち

太田市の自慢の文化施設は太田駅前の太田市美術館・図書館です。現代アートを中心にした企画展や世界中の絵本や児童書、デザイン・美術・建築などのアートブックや雑誌があり、スロープや螺旋階段など建築を楽しみながら、ウィンドウショッピング感覚で触れることができます。1階にはカフェ、最上階には屋上庭園があり、くつろぎの時間を過ごせます。

農業のまち

太田市の特産品では、やまといも・小玉すいか・やよいひめ（いちご）・ブリックスナイン（トマト）などがあります。その他にも、ホウレンソウ、モロヘイヤ、ネギなども高い生産量を誇ります。また畜産業も非常に盛んで、酪農・肉用牛肥育・養豚・養鶏などが行われています。