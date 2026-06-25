FusRock社製TPUフィラメント「TPU Aero」取り扱い開始【APPLE TREE株式会社】

APPLE TREE 株式会社

APPLE TREE株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：朴秀明）は、このたびFusRock社製TPUフィラメント「TPU Aero」の取り扱いを開始いたしました。

「TPU Aero」は、発泡構造を採用することで軽量性と高い弾性を両立した3Dプリント用TPUフィラメントです。従来のTPU素材と比較して軽量でありながら、優れた柔軟性と復元性を備えており、試作から最終製品の製造まで幅広い用途に対応可能な新素材となっています。

TPU Aeroの特徴

・発泡構造による軽量性と高い弾性の両立

・柔軟性と復元性に優れ、繰り返し使用される部材にも適用可能

・従来TPUと比較して軽量化を実現しつつ、実用レベルの強度を保持

・3Dプリンティングにおける造形自由度の向上に寄与

主な用途

本製品は、スポーツ用品、ウェアラブルデバイス、産業用途部品など、柔軟性や耐衝撃性が求められる分野において特に有用です。

また、軽量化が求められる構造設計やプロダクトデザインにおいても、その特性を活かした設計が可能となり、試作から最終製品まで幅広いフェーズで活用できます。

なお、本製品はホワイト、ブラック、グリーンの3色のカラーバリエーションを展開しており、用途やデザインに応じて選択が可能です。

製品のご購入について

本製品は、当社オンラインストアよりご購入いただけます。

在庫状況や詳細については、以下よりご確認ください。

オンラインストアはこちら :https://apple-tree.shop/?mode=grp&gid=3010645会社情報APPLE TREE株式会社

■所在地

大阪本社：

〒541-0053 大阪府大阪市中央区本町4-3-9 本町サンケイビル 18階

06-6710-9061



東京支社：

〒105-0012 東京都港区芝大門2-9-4 VORT芝大門III 9階

03-6450-1163



■設立：

2012年10月



■事業内容：

3Dプリンターの販売・保守 / 3Dスキャナーの販売・保守・測定サービス /

3D関連ソフトウェアの販売 /3Dプリントシューズの販売 /

新製品の設計・開発支援 / 3Dプリント量産サービスビューロ



■各種ホームページ

APPLE TREE：https://apple-tree.co.jp

オンラインストア：https://apple-tree.shop/

FLASHFORGE：https://flashforge.jp

SCANOLOGY：https://3d-scantech.jp

STARAY：https://staray.co.jp

PollyPolymer：https://pollypolymer.jp