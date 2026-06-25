蒸れにくいメッシュ背もたれと、長時間座っても疲れにくい高密度ウレタン採用のメッシュチェアを発売

サンワサプライ株式会社

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、代表取締役社長 山田和範）は、通気性に優れた背もたれと、へたりにくい高密度ウレタン座面を採用したメッシュチェア「SNC-NET28BK」を発売しました。

本製品は、背もたれに蒸れにくいナイロンメッシュ素材を使用し、座面には耐久性と座り心地に優れた高密度ウレタンを採用しています。座面高は450～545mmと低めの設計で、小柄な方やお子様でも座りやすい設計です。自宅での学習やオフィスワークをより快適にサポートします。

【掲載ページ】

品名：メッシュチェア

品番：SNC-NET28BK 標準価格：15,180円（税抜き 13,800円）

製品ページ：https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=SNC-NET28BK

高密度ウレタンフォームで体圧を分散！

体圧がしっかり分散され、長時間座っていても疲れにくい仕様です。

型崩れしにくく、長持ち

通常のウレタン密度（20D）より高密度の30Dウレタンフォームを使用しており、型崩れしにくく長く快適にご使用いただけます。

通気性のよいメッシュ生地

蒸れやすい背もたれ部分にはメッシュ素材を採用。夏場や、暖房の強い冬場でも蒸れにくく、快適に作業できます。

体型に合わせて座面昇降

お使いのデスクや身長に合わせて座面の高さをレバーで高さ調整できます。座面を45cmと低めに設定できるので、女性やお子様にもご使用いただけます。

足が浮きにくい、背・座ロッキング

背座ロッキング方式を採用しており、かかとが浮きにくくより高いリラックス感を得られます。座った人に合わせてロッキングの硬さを調整してくれます。

ゆったりの座面サイズ

女性の方も男性の方も使いやすいゆったりサイズです。

なめらかに動くキャスター

なめらかに動く双輪タイプのナイロンキャスターを採用しました。

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【関連ページ】

チェア

https://www.sanwa.co.jp/product/chair/index.html

サンワサプライ直営サイト「サンワダイレクト」製品ページ

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/SNC-NET28BK

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