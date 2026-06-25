BLUETTI、1000Whクラスで業界最軽量級のポータブル電源「AORA 100 mini」を7月6日（月）より予約販売開始

BLUETTI JAPAN株式会社

ポータブル電源およびクリーンエネルギーソリューションのグローバルリーダーとして15年以上にわたり信頼と実績を築いてきたBLUETTI JAPAN株式会社（本社：東京都千代田区、以下BLUETTI）は、1,000Whクラスで業界最軽量※となる新型ポータブル電源「AORA 100 mini」を、2026年7月6日（月）より予約販売開始いたします。

※BLUETTI公式楽天市場店は、7月2日 (木)から予約発売を開始。

「AORA 100 mini」は、日本市場向けブランド「AORAシリーズ」のコンセプトである「気づけば、暮らしの一部に」を体現した新モデルです。約10.7kgの軽量ボディに1,004.8Whの大容量バッテリーを搭載し、持ち運びやすさと実用性を両立。日常使いはもちろん、アウトドアや車中泊、防災用途まで幅広いシーンで活躍します。

近年、ポータブル電源は災害時の備えだけでなく、日常生活で活用するユーザーも増えています。一方で、1,000Whクラスの製品は重量が大きく、持ち運びに負担を感じるという課題がありました。

「AORA 100 mini」は、そうした課題に応えるために開発された、軽量性と大容量を兼ね備えた新世代のポータブル電源です。

※当社調べ｜2026年6月現在、日本国内で販売される容量1,000Wh～1,499Wh帯のポータブル電源において

■軽量デザインで持ち運びやすい、新世代の1,000Whクラスモデル

「AORA 100 mini」は、約10.7kgの軽量設計により、1,000Whクラスで業界最軽量※を実現。従来モデル「AORA 100」と比較して約36％の軽量化を達成しました。さらに、電力リフト機能により最大1,400Wまでの家電製品に対応し、軽量性と実用性を高いレベルで両立しています。

家庭内での移動や車への積み込みもしやすく、アウトドアから防災用途まで幅広いシーンで活用できます。また、1,004.8Whの大容量バッテリーを搭載し、15Wのスマートフォンを約34.5回充電できるほか、30Wのポータブル冷蔵庫を約34.4時間稼働させることが可能です。

■縦型コンパクト設計で、日本の住環境にフィット

「AORA 100 mini」は、本体サイズ約235×215×290mmの縦型コンパクト設計を採用。従来モデル「AORA 100」と比較して体積を約45％削減しました。デスク下や家具の隙間、キッチン周辺、車内など限られたスペースにも収納しやすく、日本の住環境にもなじみやすい設計となっています。

また、AORAシリーズを象徴するカラーリングを採用し、住空間やインテリアにも自然に調和。防災用品として収納するだけでなく、日常的に使いやすいポータブル電源として活用できます。

■スマート管理機能とLEDライトで日常利用をさらに便利に

「AORA 100 mini」は、専用アプリによるスマート電力管理機能を搭載しています。

アプリから電源状態の確認や各種設定、遠隔操作が可能で、日常的な電力管理をより便利に行えます。

また、4種類のUPSモードや停電アラート機能に対応。停電時には最短10msでバックアップ電源へ切り替えることで、接続機器の安定稼働をサポートします。

さらに、BLUETTI製品として初めて調色可能なLEDライトを搭載。暖色・白色・SOSの3モードを備え、夜間作業やアウトドアシーンはもちろん、停電時や災害時にも役立ちます。

■日常使いにも防災にも応える長寿命設計

近年、ポータブル電源は非常時の備えだけでなく、日常生活の中で活用される機会が増える一方、バッテリー寿命や安全性への関心も高まっています。

「AORA 100 mini」は、リン酸鉄リチウムイオン（LiFePO4）バッテリーを採用し、約6,000回の充放電サイクル寿命を実現。従来モデル「AORA 100」と比較して約2,500回サイクル寿命が向上しており、1日1回の充放電を行った場合でも約16年間使用できる長寿命設計となっています。

また、バッテリーセルには20項目の安全試験を実施。低消費電力・低発熱設計により、日常利用から防災備蓄まで長期間安心して使用できます。普段から使いながら備える「フェーズフリー」の考え方にも適した一台です。

■期間限定セール

「AORA 100 mini」の早割キャンペーン期間、各公式販売店舗にて最大41％OFFを実施いたします。各公式販売店舗にて以下のクーポンコードを入力すると、さらに5％OFFとなります。また、BLUETTI抱き枕も特典として無料進呈！

開催時間：2026年7月6日 (月)～2026年８月6日(木)

※BLUETTI公式楽天市場店は、7月2日 (木)から予約発売を開始。

先行予約リンク：https://www.bluetti.jp/pages/bluetti-aora-100-mini-new

公式販売店舗：- BLUETTI 公式サイト（クーポンコード：AORA100MINI）- BLUETTI 公式Amazon店（クーポンコード：AORA1005MO）- BLUETTI 公式楽天市場店（クーポンコード：RSME-TRX3-8ZCT-QG0H）- BLUETTI 公式ヤフーショッピング店（クーポンコードリンク：https://shopping.yahoo.co.jp/coupon/autogoods/YzE1MmNiMGY2MTE3ZGRhYzZiOWJmNzA5ZjM5）※クーポン取得ページより適用■製品概要

希望小売価格：96,800円（税込）

サイズ：235×215×290mm

重量:10.7kg

容量: 1,004.8Wh（リン酸鉄リチウムイオン）

出力: 定格700W / 電力リフト1,400W

充電時間：AC入力でフル充電まで約2時間

出力ポート数： 合計9個（AC、USB-C、USB-A、シガーソケット等）

サイクル寿命：6,000回以上（初期容量の80%）

予約発売日：2026年7月6日 (月)

※BLUETTI公式楽天市場店は、7月2日 (木)から予約発売を開始。

BLUETTIについて

BLUETTIは、2011年の東日本大震災を契機にブランドとしての本格的なスタートを切りました。「電気の力で守れる暮らしがある」という事実に影響を受け、「安心の電力を、すべての暮らしへ」というビジョンのもと、2015年に世界初のポータブル電源の量産に成功。その後、自社工場や試験施設を整備し、業界トップクラスの品質管理と新技術の導入に投資し続けています。

2020年には、世界初の安全性の高いリン酸鉄リチウムイオンバッテリー搭載モデル「AC200P」を発売し、2025年には日本市場向けの「AORAシリーズ」をはじめ、次世代のクリーンエネルギー技術を開発しています。その信頼性と安全性により、BLUETTIは現在、120以上の国と地域の市場で、350万人を超えるお客様から信頼を寄せられています。



＜会社情報＞

会社名：BLUETTI JAPAN株式会社

代表：張 弩弩

設立：2021年3月（日本設立）

所在地：東京都千代田区神田東松下町14番地

事業内容：ポータブル電源及びソーラーパネル等の製造・販売

BLUETTI JAPAN株式会社

Email: pr@bluettipower.com

公式サイト：https://www.bluetti.jp/