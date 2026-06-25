夏のリビングに居座る「おうち体臭※」！ソファや寝具などへの付着臭を2人に1人が実感～約半数が、他人が家に来た時の無自覚臭に不安も～

パナソニック株式会社 コミュニケーションデザインセンター

猛暑対策としてエアコンを常時稼働する夏場は、窓を開けて換気を行う頻度が減りがちなシーズンです。特に、換気不足の室内ではキッチンの生ごみや家族の汗などのニオイが滞留しやすく、快適な生活空間を維持する上で「おうちのニオイケア」が重要な役割を果たします。



パナソニック株式会社は、本格的な夏を前に、全国の家族と同居している20代～70代の男女900名を対象とした「夏の自宅で感じるニオイについての実態調査」を実施しました。本調査では、エアコンの長時間使用により生ごみ臭や体臭が室内に滞留し、ソファや寝具に染み付いてしまう「おうち体臭」の実態や、ニオイ対策への意識の違いが明らかになりました。

※本記事ではおうちで気になる体臭や生活臭をおうち体臭と表現しています

■長時間のエアコン使用で換気頻度が減る人は2割。閉め切った室内で気になるのは「生ごみ臭」と「汗・体臭」。

■約半数がリビング空間や家具に「家族の汗や生活由来のニオイが付着・蓄積している」と感じたことがあると回答。発生源は「キッチンの生ごみや排水口」「寝具」が上位に。

■洗えない布製品に生活臭が「染み付いている」と感じた経験がある人は約5割、特に運動部やスポーツをやっているお子様がいる家庭では約6割が付着臭を感じる結果に。

■約半数が他人が家に来た時の「無自覚臭」に不安を感じると回答。また、夏場に自宅のニオイが気になり、「家に人を招くのを躊躇った経験がある」人は約3割、「ニオイが染み付くのが嫌で、ソファやラグなどでくつろぐのを躊躇している」人も約2割存在し、自宅でのリラックスタイムにまで影響が及んでいる実態。

■介護を行っている家庭の約5割が、夏時期における「介護臭」を気にしていると回答。

■夏場の家のニオイ対策を行っていない人は6割以上。ニオイ対策を行っていない理由として、「わざわざ対策するほどではない（我慢できるレベルだから）」が最も多く、「根本的な解決方法がわからない」「面倒くさい・手間がかかる」といった回答が続く。

［調査概要］

・エリア：全国

・調査対象：20代～70代 男女 計900人【家族と同居している人】

・調査期間：2026年5月27日(水)～5月29日(金)

・実査委託先：楽天インサイト株式会社

※調査結果を引用いただく際は「パナソニック調べ」を引用元として記載ください。

■長時間のエアコン使用で換気頻度が減る人は2割。閉め切った室内で気になるのは「生ごみ臭」と「汗・体臭」。

まず、夏場における長時間のエアコン使用により、窓を開けて換気をする頻度に変化があるかを聞いたところ、71.2％が「変わらない」と回答した一方で、20.0％の人が「頻度が減っている」と回答しました。また、換気頻度が減っていると回答した人に対して、閉め切った夏の室内で特に気になったり不快に感じる生活由来のニオイを聞いたところ、「キッチンまわりの生ごみ臭」が41.7％で最も多く、次いで「家族や自分の汗・体臭」（37.8％）が上位に挙がり、エアコンの長時間使用による換気不足で、本来屋外へ排出されるべき体臭や生活臭が室内に滞留し、過酷なニオイ環境が生まれている現状が明らかになりました。

■約半数がリビング空間や家具に「家族の汗や生活由来のニオイが付着・蓄積している」と感じたことがあると回答。発生源は「キッチンの生ごみや排水口」「寝具」が上位に。

続いて、夏場、リビング空間や家具に家族の汗や生活由来のニオイが付着・蓄積していると感じたことはあるか聞いたところ、「よく感じる」「たまに感じる」と答えた人を合わせると47.9％の人がリビングに居座る付着臭を実感していることが分かりました。さらにその発生源として気になるものを聞いたところ、「キッチンの生ごみや排水口」（50.1％）がトップとなりました。その他にも、「寝具」（49.4％）や「帰宅後に放置された玄関の靴」（37.8％）、「部活・スポーツ帰りの衣類や洗濯待ちのカゴ」（29.0％）といった汗が染みついていることが考えられるアイテムが上位に挙がりました。毎日の寝汗を吸収する寝具や、汗をかいたまま放置されがちな靴やスポーツ着などが、夏の「おうち体臭」の大きな原因として気にする人が多いことが明らかになりました。

■洗えない布製品に生活臭が「染み付いている」と感じた経験がある人は約5割、特に運動部やスポーツをやっているお子様がいる家庭では約6割が付着臭を感じる結果に。

「ソファ」「ラグ・カーペット」「寝具」など、洗えない布製品に家族の汗や生活臭が「染み付いている」と感じた経験があるか聞いたところ、「かなりある」「たまにある」と答えた人を合わせると50.4%となり、約半数の人が悩みを抱えていることが分かりました。運動部に所属しているお子様がいる家庭については59.7％とさらに多く、大量の汗をかく部活やスポーツをしている家族がいる環境下では、布製品への「体臭」の染み付き悩みが根強い実態が浮き彫りになりました。

■約半数が他人が家に来た時の「無自覚臭」に不安を感じると回答。また、夏場に自宅のニオイが気になり、 「家に人を招くのを躊躇った経験がある」人は約3割、「ニオイが染み付くのが嫌で、ソファやラグなどでくつろぐのを躊躇している」人も約2割存在し、自宅でのリラックスタイムにまで影響が及んでいる実態。

自分や家族は嗅ぎ慣れて気づかないものの、他人が家に来た時の「無自覚臭」に不安を感じた経験があるか聞いたところ、「よくある」「たまにある」と答えた人を合わせると47.5%となり、約半数の人が不安を抱いていることが分かりました。また、 夏場に自宅のニオイが気になり「家に人を招くのを躊躇った経験がある」人が26.6%、「ニオイが染み付くのが嫌で、ソファやラグなどでくつろぐのを躊躇うことがある」人も24.8%存在しており、ニオイが自宅でのリラックスタイムや交友関係にも少なからず影響を及ぼしていることが分かりました。

■介護を行っている家庭の約5割が、夏時期における「介護臭」を気にしていると回答。

自宅でご家族の介護を行っている方に対し、夏場のエアコン使用による密閉・換気不足の空間において、「介護環境のニオイ（介護臭）」が気になったことがあるか聞いたところ、「よくある」「たまにある」と答えた人を合わせると51.0%にのぼりました。布製品や壁にも染み込む可能性がある「介護環境のニオイ」は、夏場の悩みのタネになっているようです。

■夏場の家のニオイ対策を行っていない人は6割以上。ニオイ対策を行っていない理由として、「わざわざ対策するほどではない（我慢できるレベルだから）」が最も多く、「根本的な解決方法がわからない」「面倒くさい・手間がかかる」といった回答が続く。

現在、夏場に感じる「家のニオイ」に対して対策を行っているか聞いたところ、「行っている」と答えた人は35.8%となりました。一方で「行っていない」と答えた人（64.2%）にその理由を聞いたところ、「ニオイは感じるが、わざわざ対策するほどではない（我慢できるレベルだ）から」（39.8%）に次いで、「どのような対策をすれば根本的に解決するのか（効果があるのか）わからないから」（31.3%）、「対策をするのが面倒くさい・手間がかかるから」（21.6%）、「対策をしてもキリがない（すぐにまた臭くなる）と諦めているから」（17.1%）といった声が上位に挙がり、効果的な解決策が見つからずに苦慮している様子がうかがえます。

【総括】

今回の調査結果から、エアコンの長時間使用により窓を閉め切る時間が長くなる夏の室内では、生ごみや寝汗、放置された靴などから発生する「生活由来のニオイや汗・体臭」の滞留が気になっている人が多いことが分かりました。

一度布製品に染み付いたニオイは、スプレーなどだけでは完全に落とし切るのが困難です。だからこそ、定期的な換気で空気を入れ替えるとともに、部屋の「空間に漂うニオイ」を持続的に脱臭し、布製品に染み付く前に脱臭することと、

「付着してしまったニオイ」へもアプローチするという、空間臭と付着臭をセットにした対策が重要になります。

夏の「おうち体臭」対策！お部屋の空気を快適に保つ「次亜塩素酸 空間除菌脱臭機 ジアイーノ」

夏の「おうち体臭・無自覚臭」対策のアイテムとしておすすめなのが、パナソニックの次亜塩素酸 空間除菌脱臭機 ジアイーノです。定期的な窓開け換気と併用していただくことで、空間に漂うニオイを持続的に脱臭し、さらにソファなどの布製品に染み付く前に脱臭することと、「付着してしまったニオイ」へもアプローチします。空間臭と付着臭のダブルのケアで、人が集まる夏のリビングを、ニオイや無自覚臭を気にせずくつろげる快適な空間へと導きます。

お部屋の広さやライフスタイルに合わせて選べるラインナップ



■【コンパクトモデル】本体サイズを従来比約1/3(※1)までコンパクト化し、お手入れ性も向上

除菌（★1★2）・脱臭性能を備えながら、本体サイズを従来比約1/3（※1）とコンパクトながら適用床面積(※2)は18畳。洗いやすいフラットトレーを採用し、排水頻度も月1回になるなど、ご家庭での使いやすさとお手入れのしやすさが向上しています。

F-ML4000B：https://panasonic.jp/ziaino/products/F-ML4000B.html (https://panasonic.jp/ziaino/products/F-ML4000B.html)

本体外形寸法： H450mm×W280mm×D185mm

適用床面積のめやす(※2)：～18畳対応

カラー：ホワイト・ダークグレー



■ 【集じん強化モデル・ペットエディション】除菌・脱臭性能に加えて加湿や集じん機能も搭載

集じん・除菌（★1★2）性能に、動物と人が快適に暮らすための専用機能をプラスしたモデルです。音が苦手なペットに配慮したシームレスな風量設計や、気になる排泄臭をスピード脱臭するモード、抜け毛を簡単に捨てられるプレフィルターを搭載しています。

F-MV5020C：https://panasonic.jp/ziaino/products/F-MV5020C.html

本体外形寸法： H580mm×W360mm×D220mm

適用床面積のめやす(※2)： ～22畳対応

カラー： ホワイト

■ 【プレミアムモデル】家庭用ジアイーノ史上最大の適用床面積（※2）26畳を実現

業務用として培ってきた次亜塩素酸による空気浄化テクノロジーを搭載したプレミアムモデルです。

除菌（★1★2）・脱臭性能にくわえて、加湿や集じん機能までを1台に集約しています。

F-MV6000C：https://panasonic.jp/ziaino/products/F-MV6000C.html

本体外形寸法： H710mm×W398mm×D270mm

適用床面積のめやす(※2)： ～26畳対応

カラー： チタニウムシルバー

★1：浮遊菌の場合、本体内の次亜塩素酸水溶液による、約6畳の密閉空間、約35分後の効果※3。

★2：付着菌の場合、放出した気体状次亜塩素酸による、約18畳の試験空間、約12時間後の効果※4。

※1：F-MV4300比

※2：揮発した次亜塩素酸が一定濃度届く範囲の目安です。

※3：【試験機関】一般財団法人北里環境科学センター【試験方法】約6畳の密閉空間で浮遊菌数の変化を測定【除菌の方法】次亜塩素酸 空間除菌脱臭機（F-ML4000B）を風量「強」・電解強度「強」運転で実施【対象】浮遊した菌【試験結果】約35分で99％以上抑制〈報告書番号〉北生発2024_0111号

※4：【試験機関】一般財団法人北里環境科学センター【試験方法】約18畳の試験空間で、シャーレに付着させた菌数を測定【除菌の方法】次亜塩素酸 空間除菌脱臭機（F-ML4000B）を風量「強」・電解強度「強」運転で実施【対象】シャーレに付着した菌【試験結果】約12時間で99％以上抑制〈報告書番号〉北生発2024_0079号