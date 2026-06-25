テラーノベル発の人気作品がコミカライズ！『死の暗示　強制催眠デスゲーム』が6月25日より「竹コミ！」で連載開始

株式会社テラーノベル

株式会社テラーノベル（本社：東京都港区、代表取締役社長：蜂谷宣人）はこの度、累計DL数760万突破(※)の小説共有プラットフォーム「テラーノベル（https://teller.jp/ ）」発の人気小説『死の暗示 強制催眠デスゲーム』がコミカライズされ、2026年6月25日(木)より「竹コミ！」にて連載を開始することをお知らせいたします。

※ 2025年3月時点

作品について

死の暗示 強制催眠デスゲーム

(C)古池ペンキ・黒田研二／竹書房・テラーノベル

「催眠術で、本当に人が殺せるなんて……！」

一瞬の油断が死を招く、緊迫のシチュエーションスリラー開幕！

目を覚ますと、そこは真っ暗な「箱」の中だった――。

時給30万円という破格の怪しいバイトに参加した優里（ゆうり）。

彼女を待ち受けていたのは、スマホに届くゲームマスターからの無慈悲なメッセージと、命を賭けた脱出ゲームだった！

ルールは一つ。制限時間1時間以内に、今いる部屋から脱出すること。

しかし、とある【NG行動】をとった瞬間、死の催眠術が発動する!!

優里は死の罠をかいくぐり、この絶望から生き延びることができるのか――!?

漫画：古池ペンキ（ @furuikepenk(https://x.com/furuikepenk) ）

原作：黒田研二（ @kuroken01(https://x.com/kuroken01) ）

原作掲載：テラーノベル（ https://teller.jp/se/8478747649-2s1dzcgapnkq3 ）

出版社：竹書房

コピーライト：(C)古池ペンキ・黒田研二／竹書房・テラーノベル

竹コミ！で読む :https://takecomic.jp/

「竹コミ！」について

株式会社竹書房が運営する、毎日更新のWEBコミックサイト。

『メイドインアビス』『今泉ん家はどうやらギャルの溜まり場になってるらしい～DEEP～ 』『魔法少女にあこがれて』『ポプテピピック』などが好評連載中。

公式サイト：https://takecomic.jp/

テラーノベルについて

■ サービス名：テラーノベル

■ サービスページ：https://teller.jp/

■ サービス開始日：2017年7月

■ 利用料金：基本無料

■ 国内ダウンロード数：760万以上

※ 2025年3月時点

＜App Store ダウンロードページ＞

https://apps.apple.com/jp/app/id1238587832

＜Google Play ダウンロードページ＞

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.picappinc.teller&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.picappinc.teller&hl=ja)

・Android、Google Playは、Google Inc.の商標または登録商標です。

・iPhone、iTunesおよびApp Storeは米国およびその他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。

・記載されている会社名および製品名は、各社の登録商標または商標です。

株式会社テラーノベル（Teller Novel Inc.）

テラーノベルは小説プラットフォーム『テラーノベル』を起点とし、マンガパブリッシング事業やショートドラマプラットフォーム『テラードラマ』を展開するエンタメIPカンパニーです。

「日本の創作文化を産業に」をパーパスに掲げ、日本のクリエイターが創作した物語を世界に届け、次世代のヒットIPを創出するための取り組みを行っています。

今後もさらなるメディアミックス化を通じて次世代のクリエイターの活動を支援してまいります。

・主な事業内容：プラットフォーム事業、パブリッシング事業、ライセンス事業

・本社所在地：東京都港区芝大門１丁目１－２３

・代表者：蜂谷宣人

・コーポレートサイト：https://teller.jp/corp

・お問い合わせ：https://teller.jp/corp#contact

*ショートドラマ共同製作や小説、マンガパブリッシングにおけるパートナーシップにご関心がある企業様におかれましては、上記までお問い合わせください。

（大変恐れ入りますが、セールス目的のご連絡はお控えください。）