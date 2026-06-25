テラーノベル発の人気作品がコミカライズ！『死の暗示 強制催眠デスゲーム』が6月25日より「竹コミ！」で連載開始
株式会社テラーノベル（本社：東京都港区、代表取締役社長：蜂谷宣人）はこの度、累計DL数760万突破(※)の小説共有プラットフォーム「テラーノベル（https://teller.jp/ ）」発の人気小説『死の暗示 強制催眠デスゲーム』がコミカライズされ、2026年6月25日(木)より「竹コミ！」にて連載を開始することをお知らせいたします。
※ 2025年3月時点
作品について
死の暗示 強制催眠デスゲーム
(C)古池ペンキ・黒田研二／竹書房・テラーノベル
「催眠術で、本当に人が殺せるなんて……！」
一瞬の油断が死を招く、緊迫のシチュエーションスリラー開幕！
目を覚ますと、そこは真っ暗な「箱」の中だった――。
時給30万円という破格の怪しいバイトに参加した優里（ゆうり）。
彼女を待ち受けていたのは、スマホに届くゲームマスターからの無慈悲なメッセージと、命を賭けた脱出ゲームだった！
ルールは一つ。制限時間1時間以内に、今いる部屋から脱出すること。
しかし、とある【NG行動】をとった瞬間、死の催眠術が発動する!!
優里は死の罠をかいくぐり、この絶望から生き延びることができるのか――!?
漫画：古池ペンキ（ @furuikepenk(https://x.com/furuikepenk) ）
原作：黒田研二（ @kuroken01(https://x.com/kuroken01) ）
原作掲載：テラーノベル（ https://teller.jp/se/8478747649-2s1dzcgapnkq3 ）
出版社：竹書房
コピーライト：(C)古池ペンキ・黒田研二／竹書房・テラーノベル
竹コミ！で読む :
https://takecomic.jp/
「竹コミ！」について
株式会社竹書房が運営する、毎日更新のWEBコミックサイト。
『メイドインアビス』『今泉ん家はどうやらギャルの溜まり場になってるらしい～DEEP～ 』『魔法少女にあこがれて』『ポプテピピック』などが好評連載中。
公式サイト：https://takecomic.jp/
テラーノベルについて
■ サービス名：テラーノベル
■ サービスページ：https://teller.jp/
■ サービス開始日：2017年7月
■ 利用料金：基本無料
■ 国内ダウンロード数：760万以上
※ 2025年3月時点
＜App Store ダウンロードページ＞
https://apps.apple.com/jp/app/id1238587832
＜Google Play ダウンロードページ＞
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.picappinc.teller&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.picappinc.teller&hl=ja)
・Android、Google Playは、Google Inc.の商標または登録商標です。
・iPhone、iTunesおよびApp Storeは米国およびその他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
・記載されている会社名および製品名は、各社の登録商標または商標です。
株式会社テラーノベル（Teller Novel Inc.）
テラーノベルは小説プラットフォーム『テラーノベル』を起点とし、マンガパブリッシング事業やショートドラマプラットフォーム『テラードラマ』を展開するエンタメIPカンパニーです。
「日本の創作文化を産業に」をパーパスに掲げ、日本のクリエイターが創作した物語を世界に届け、次世代のヒットIPを創出するための取り組みを行っています。
今後もさらなるメディアミックス化を通じて次世代のクリエイターの活動を支援してまいります。
・主な事業内容：プラットフォーム事業、パブリッシング事業、ライセンス事業
・本社所在地：東京都港区芝大門１丁目１－２３
・代表者：蜂谷宣人
・コーポレートサイト：https://teller.jp/corp
・お問い合わせ：https://teller.jp/corp#contact
*ショートドラマ共同製作や小説、マンガパブリッシングにおけるパートナーシップにご関心がある企業様におかれましては、上記までお問い合わせください。
（大変恐れ入りますが、セールス目的のご連絡はお控えください。）