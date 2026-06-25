Keychronと共同開発した左右分割キーボード「Keychron Orca echo」、支援総額3億円を突破し、ギズマート歴代最高額を更新

株式会社TNL Mediagene

TNLメディアジーン（NASDAQ：TNMG）のグループ会社、株式会社メディアジーンが運営するギズモード・ジャパンのメディア連動型クラウドファンディングプラットフォーム「GIZMART」（以下、ギズマート）は、グローバルキーボードブランド「Keychron（キークロン）」と共同開発した左右分割キーボード「Keychron Orca echo（キークロン オルカ エコー）」について、クラウドファンディングの購入総額（支援総額）が3億円を突破したことをお知らせいたします。

また、本プロジェクトは、2025年11月から12月にかけて実施した共同開発プロジェクト「Keychron Nape Pro」の支援総額301,272,609円を上回り、ギズマートにおける歴代最高支援額を更新しました。

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※本画像は、2026年6月25日9時時点の掲載情報を取得したものです。詳細を見る :https://costory.jp/cf-published-sku-groups/1955012598

本プロジェクトは、2026年6月19日（金）20時よりクラウドファンディングを開始し、開始直後から大きな反響を獲得しました。分割キーボードへの関心の高まりを背景に、多くのユーザーから支持を集めています。

本プロジェクトの開始にあたっては、プロジェクト開始記念ライブ配信を実施し、最大同時視聴者数2,231人を記録するなど大きな注目を集めました。一方で、プロジェクト開始直後には想定を上回るアクセスが集中し、一時的にページがつながりにくい状況や決済エラーが発生いたしました。ご不便・ご迷惑をおかけした皆さまに深くお詫び申し上げます。

「Keychron Orca echo」は、世界的な人気を誇るキーボードブランド「Keychron」および同ブランドの正規輸入代理店である株式会社コペックジャパンとの戦略的パートナーシップのもと誕生した共同開発プロジェクトです。

三者の知見とこだわりを極限まで掛け合わせることで、この「理想の入力体験」をより多くのユーザーに届けることを目指しています。

プロジェクト情報

・プロジェクト名：「文字を打つたびに楽しくなる」究極のタイピング体験を追求した分割キーボード「Keychron Orca echo」

・プロジェクトURL：https://costory.jp/cf-published-sku-groups/1955012598

・プロジェクト期間：2026年6月19日（金）20:00～2026年8月31日（月）23:59

・販売場所：ギズマート（オンラインストア「CoSTORY」内）

・販売元：株式会社コペックジャパン

※1「Keychron Nape Pro」は2025年および2026年に計2回のクラウドファンディングを実施しており、累計支援総額は4億円を超えています。本リリースにおける比較は、初回プロジェクト単体の支援総額との比較です。

▼Keychronについて

Keychronは、高品質なキーボードやマウスの設計・製造を専門とするブランドです。これまでに40種類以上のキーボードを展開しており、機能性・デザイン性・カスタマイズ性のすべてを兼ね備え、世界中のキーボード愛好者から高く評価されています。

▼ギズマートについて

ギズマートは、テクノロジー＆ガジェットメディア『ギズモード・ジャパン』が直営するメディア連動型クラウドファンディングプラットフォームです。単なる製品の販売やスペックの提示にとどまらず、メディアとしての編集・コンテンツ制作力を活かして開発背景や思想といった「プロダクトのストーリー」を深く伝えることで、市場における商品のブランド価値を高めながら展開できる点が特徴です。また、メディアを通じて可視化されるユーザーの潜在ニーズをメーカー側へダイレクトにフィードバックする役割も担っており、ユーザーとメーカーを繋ぐ結節点として、日本初発売製品の展開やアップデートモデルの市場投入を包括的に支援しています。ギズマートでは、ガジェット・クラフト・デザインなど多様なジャンルを取り扱い、読者コミュニティとともに、メディアの“情報発信力”と“モノづくり”をつなぐ新しいコマースの形を創出していきます。

ギズマート公式サイト：https://www.gizmodo.jp/issue/gizmart

ギズモード・ジャパン：https://www.gizmodo.jp/

▼株式会社メディアジーンについて

ミレニアル世代のための経済メディア『ビジネス インサイダー ジャパン』やテクノロジー＆製品情報メディア『ギズモード・ジャパン』、ライフスタイルメディア『ルーミー』、効率的なワークスタイルを提案する『ライフハッカー・ジャパン』など、ターゲット・コミュニティにむけた17のメディアを運営しています。

また、先行購入ECサイト『コストリー』、『ギズマート』など4つのコマースサービスを展開。計21ブランドを通じて、読者の生活を豊かにする情報と体験を提供しています。

https://www.mediagene.co.jp/

【本件に関するお問合せは下記まで】

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