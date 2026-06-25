メール共有・問い合わせ管理システム「yaritori」 | 承認機能・複数人担当者設定機能を追加しました！

Onebox株式会社

Onebox株式会社は、メール共有・問い合わせ管理システム「yaritori」において、承認機能、複数人担当者設定機能を追加しました。

これらの機能を活用することにより、回答前の確認・承認フローが必要な運用や、複数担当者による問い合わせ対応にも、より柔軟かつ組織的なメール運用が可能になります。

サービスサイト：https://yaritori.jp(https://yaritori.jp)

【承認機能・複数人担当者設定機能の主な内容】

承認機能

メール送信前に、上長や責任者による承認を依頼できるようになりました。

これにより、重要な問い合わせ対応や社外向けメールの内容確認を行ったうえで送信できるため、誤送信や確認漏れを防ぎながら、より安心してメール運用を行えるようになります。

複数人担当者設定機能

1件のメールに対して複数の担当者を設定できるようになりました。

これにより、複数部署が関わる問い合わせや、引き継ぎが発生する案件においても、関係者全員が同じメールを担当として管理できるため、情報共有や対応漏れ防止に役立ちます。

【より大規模な組織でのメール運用に対応が可能に】

承認機能と複数人担当者設定機能の追加により、これまで以上に大規模組織におけるメール対応業務にも柔軟に対応できるようになりました。

複数部署・複数担当者が関わる問い合わせ対応や、管理者による確認プロセスが求められる環境においても、対応状況の可視化と責任範囲の明確化を実現できます。

▼メール共有・問い合わせ管理システム「yaritori」について詳しく知りたい方はこちら▼

・サービス資料DL：https://yaritori.jp/download/(https://yaritori.jp/download/)

・サービスサイト：https://yaritori.jp/(https://yaritori.jp/)

【メール共有・問い合わせ管理システム「yaritori」とは】

https://yaritori.jp(https://yaritori.jp)

「yaritori」は、複数のメール対応をチームで一元管理できるメール共有・問い合わせ管理システムです。社内外のコミュニケーションを円滑にし、迅速かつ抜け漏れのない顧客対応を実現します。

また、「yaritori AI」をはじめとしたAI機能により、メール作成や対応業務の効率化を支援し、AIと人の協働による生産性向上を実現します。

問い合わせ対応や受発注管理など様々な用途で活用されており、業界・規模を問わず250社を超える企業にご利用いただいています。

Onebox株式会社 概要

当社は、2020年3月の設立以降、「顧客対応からビジネスを加速する」をビジョンに掲げ、企業の業務効率化と意思決定の質を高めるサービスを展開しています。

1. メールDXツール『yaritori(https://yaritori.jp/)』

『yaritori』は、問い合わせ対応・顧客管理・一斉送信など、フロントオフィス業務を効率化する“メール起点のDXツール”として、朝日新聞社、西川株式会社、ラクスル株式会社など、業界・規模を問わず250社以上の企業に導入されています。

2. 法人・ビジネスカード比較メディア『FUKUROU 法人カード(https://fukurou.yaritori.jp/card/)』

法人・ビジネスカードの選び方を支援する比較メディアを通じて、企業のITツール選定・導入を後押しする情報発信にも注力しています。

今後も「業務効率化を支える」という軸を中心に、各サービスの連携を強化し、企業の持続的な成長に貢献してまいります。

■会社概要

会社名 ：Onebox株式会社

公式サイト：https://onebox.tokyo/

代表取締役：奥村 恒太

所在地 ：〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-10-8 渋谷道玄坂東急ビル 2F



