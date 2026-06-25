ハートコア、「HeartCore CMS」の最新バージョンVer.13.1の提供を開始

ハートコア株式会社

ハートコア株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：Joe Westhuizen、以下 ハートコア）は、自社製品「HeartCore CMS」の最新バージョン「Ver.13.1」の提供を開始したことをお知らせいたします。

最新バージョンVer.13.1の特徴は以下の通りです。

１.お知らせ欄

HeartCore CMSへのログイン画面に「お知らせ欄」を搭載いたします。

製品に関する最新情報・コラム・イベント情報など、ハートコアおよびHeartCore CMSに関する最新情報をユーザーにいち早くお届けすることを可能にします。

２.Tomcat11対応

Ver.13.1では、旧バージョンにて推奨環境としてご提供していたTomcat9に加え、Tomcat11にも対応いたしました。

Tomcat9は、2027年3月31日にサポート終了を予定しております。

※Tomcat9のEOLに関するお知らせ：https://tomcat.apache.org/tomcat-9.0.x-eos.html

これに伴い、Ver.13.1ではTomcat9に加えTomcat11にも対応し、長期的に安心してHeartCore CMSをご利用いただけます。

３.サイト内AI検索機能

HeartCore CMS上で管理するサイト内でのAI検索が実装可能となります。

昨今のAI需要の拡大やAIオーバービューの実装により、従来通りの単語を並べて行うキーワード検索は、欲しい情報に辿り着くまでに多くの時間を費やすため、敬遠され始めています。

Ver.13.1では、AIを活用した「自然文検索」をサイト上に実装することができ、サイト訪問者が欲しい情報にいち早く辿り着ける、高度な検索体験を実現いたします。

その他詳細は、下記「リリースノート」をご確認ください。

https://www.heartcore.co.jp/cms/heartcore/releasenotes_v13.html

これらの機能強化により、Webサイト運用の一層の運用効率の向上と、AIをはじめとする最新技術による新たなユーザー体験を創出します。

◆「HeartCore CMS」について

「HeartCore CMS」は、国内700社以上の導入実績を誇る、オールインワンパッケージ型CMSです。

Webサイト配信や情報配信だけではなく顧客に合わせたパーソナライズも可能です。

便利な＠関数やモジュールでローコードな開発を実現し、Javaのプログラミングでカスタマイズ機能の開発も対応可能、ヘッドレスCMSとしても利用可能です。また、外部システムとの連携実績も豊富で、業種・業態を問わず多種多様なサイトで利用されています。運用担当者だけでなく、Web開発者・システム管理者にも最適なCMSです。

ハートコアは、今後もソリューションの開発・提供を通じて、企業活動の発展を支援してまいります。



◆ハートコアについて

商 号 ：ハートコア株式会社

代表者 ：代表取締役社長 Joe Westhuizen

所在地 ：東京都品川区東五反田1-2-33 白雉子ビル3F

設 立 ：2009年6月

事業内容：デジタルトランスフォーメーション(DX)を支える様々なソリューションの開発・販売・保守

・ デジタルマーケティングテクノロジーを利用したCMS（コンテンツ管理）及びCXM（顧客経験管理）の 開発・販売・保守

・ RPA（ロボティクス・プロセス・オートメーション）の開発・販売・保守

・ プロセスマイニング・ソリューションの販売・保守

・ タスクマイニング・ソリューションの販売・保守

・ 3D-VR撮影(Matterport)＋オリジナルサービス「VR360」の開発・販売・保守

URL ：https://www.heartcore.co.jp/