LG Styler(TM)の無料体験ができる期間限定カフェが六本木に登場！ポップアップイベント「Life’s Good Cafe」を6月25日（木）より開催

LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社

LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社（代表取締役：孫 成周（ソン・ソンジュウ） 本社：東京都中央区）は、衣類ケア家電「LG Styler(TM)」の無料体験を中心としたポップアップイベント「Life’s Good Cafe」を、本日2026年6月25日（木）から6月27日（土）までの3日間、六本木ヒルズ ヒルズカフェにて開催します。

湿度が高く、洗濯物が乾きにくいこの時期は、衣類に付着したニオイやシワ、ほこりなどのケアに悩む方が増える季節です。「LG Styler(TM)」は、さまざまな素材の衣類に加え、帽子やストールなどの小物も、庫内に入れてスイッチを押すだけで手軽にリフレッシュできる衣類ケア家電です。衣類や小物のニオイやシワ、ダニ、菌、ウイルスなどを低減するほか、室内除湿機能も搭載しているため、衣類だけではなく、空間もカラっとキープでき、快適な環境を実現します。

本イベントでは、「LG Styler(TM)」を通じて、日常の衣類ケアをより快適かつ効率的にする新しいライフスタイルをご提案します。ケアしてみたい衣類や小物を会場へお持ち込みいただき、その場でリフレッシュ効果をご体感いただくことも可能です。

さらに会場では、LG最新の4K有機ELテレビや移動式スマートモニター、空気清浄機なども展示し、住まいの空間をより心地よく整えるソリューションを幅広くご紹介。製品を見て・触れて・体験できるだけでなく、来場者限定で「LG Styler(TM)」が当たるSNSキャンペーンなどの参加型コンテンツもご用意しています。

【イベント概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/23289/table/493_1_3ff1d21c9009c12b29abd4e17765a1f6.jpg?v=202606250551 ]

【展示製品】 ※一部

■衣類ケア家電「LG Styler(TM)」

「The All New LG Styler(TM)」（型番：SC5GMR80H）左から、S3GNF（ミストグリーン）、S3MF（ミラー）、S3WW（ホワイト）

「LG Styler(TM)」は、衣類や小物についたニオイやシワ、花粉、ダニ、菌、ウイルスなどを自宅で簡単にリフレッシュし、日常的に着るスーツや制服など、洗濯しづらいようなデリケートな素材の衣類や帽子などの小物も、まるで洗い立てのようによみがえる衣類ケア家電です。

本イベントでは、最大ハンガーで5着＋ズボン1着に対応し、従来モデルよりも進化したスチーム技術とムービングハンガー、乾燥機能、ハンディスチーマーを搭載した「The All New LG Styler(TM)」（型番：SC5GMR80H）を展示。さらに、最大ハンガーで3着＋ズボン1着に対応するトータルケアモデルの「S3GNF（ミストグリーン）」と「S3MF（ミラー）」に加え、シンプルケアモデル「S3WW（ホワイト）」など、幅広いモデルラインナップを展示予定です。

■極薄ワイヤレス4K有機ELテレビ「LG OLED evo AI W6」

「LG OLED evo AI W6」は、薄さ約9.95mmのワイヤレス4K有機ELテレビです。LG最新の有機ELパネルと、独自の「Hyper Radiant Colorテクノロジー」により、輝度・黒表現・色再現を高め、従来比最大約3.9倍（※1）の輝度向上とともに高コントラストな映像を実現。また、反射低減により、明るい環境でも高い視認性を確保します。さらに、最新AIプロセッサー「α11 AI Processor 4K Gen3」が映像と音を最適化するなど、洗練されたデザインにふさわしい、上質な映像体験を提供します。

（※1）当社「OLED B5」APL 3%基準比

■31.5インチ 移動式 4Kスマートモニター「LG Smart Monitor Swing」

「LG Smart Monitor Swing」は、高精細な4K解像度に、広視野角かつ自然で鮮やかな色再現を実現するIPSパネルを採用。31.5インチのディスプレイは、タッチ操作に対応しています。さらに、ホイールが付いた可動式フレキシブルスタンドを備えているため、部屋中好きな場所に移動させることができるほか、前後左右・上下、ピボットにも対応しているため、モニターの角度も姿勢や目線に合わせて調整できます。ホームオフィスでの作業や寝室での映画鑑賞など、好きな場所に移動させ、仕事でも遊びでも、あらゆる垣根を越えて活躍する1台です。

※本仕様は予告なく変更される場合があります

※画像はすべてイメージです

※本リリースに掲載されている社名、製品名、技術名は各社の商標または登録商標です

■ブランドスローガン「Life's Good」に込めた想い

「Life's Good」というLGエレクトロニクスのブランドスローガンは、消費者のニーズが多様化する中、より良い生活のため「世界中のお客様をワクワクさせ、感動を提供する」という想いを象徴的に表現しています。LGエレクトロニクスはこのスローガンのもと、革新的なスマートソリューションを通じた「Innovation for a Better Life」というミッションを掲げ、主役であるお客様の日常をより豊かに、より健やかに、より創造的なひとときを堪能する喜びをもたらしてまいります。また、持続可能な社会の実現に向け、循環型社会の構築に着手しています。2030年までに、二酸化炭素排出量を50％削減（2017年比）し、2050年までに再生可能エネルギーに完全移行することを公約とし、炭素排出量の削減や環境に配慮したエコプロダクト設計の製品を通して、国際的な責任を果たしてまいります。

■LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社概要

社名 ：LG Electronics Japan株式会社（LG Electronics Japan Inc.）

本社 ：〒104-8301東京都中央区京橋2-1-3 京橋トラストタワー15階

URL ：https://www.lg.com/jp/

設立 ：1981年1月

代表者 ：代表取締役 孫 成周（ソン・ソンジュウ）

事業内容：LGエレクトロニクス製品の日本向け輸入販売業。

テレビ、モニター、ノートパソコン、ホームプロジェクター、衣類ケア家電、空気清浄機、

衣類乾燥除湿器の販売、デジタルサイネージ事業、車載用機器やソリューション事業等。

■LGエレクトロニクスについて

LGエレクトロニクスは、家電をはじめとするテクノロジーのグローバルイノベーターとして、世界中に事業拠点を持ち、約74,000人以上の従業員を擁しています。

「ホーム・アプライアンス・ソリューション」、「メディア・エンターテインメント・ソリューション」、「ビークル・ソリューション」、「エコ・ソリューション」の4カンパニー制で、2025年の世界売上高は約89.2兆ウォン（KRW）。テレビ、生活家電、エア・ソリューション、モニター、車載用機器やソリューションにいたるまで、

消費者および業務用製品を製造する世界有数の総合家電ブランドとして、お客様の生活をLife’s Goodにするための提案をし続けています。