記録で育てる美容医療AI『W/Beauty』に新機能追加！「AIチャット」と「フォローアップステップ通知」を提供開始

UpToU株式会社

UpToU株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：荒木茉衣）は、提供する美容医療特化型のアプリケーション『W/Beauty（ダブルビューティ）』において、新機能となる「AIチャット」および「フォローアップステップ通知」を追加したことをお知らせいたします。

『W/Beauty』はこれまで、登録数 No.1「美容医療専用の記録管理アプリ」(※)として多くのユーザーに支持されてきました。今回のアップデートでは、記録ツールの枠を超えて、その豊富な記録（データ）の蓄積をベースにAIが一人ひとりにパーソナライズした提案で、術後の不安や日々の経過に優しく寄り添う「美容医療ライフサポートサービス」へと、本格的に進化いたします。

なお、本機能は本格ローンチに先駆け、無料ベータ版として提供を開始いたします。ベータ版期間中は、サービスの改善・安定化を図りながら順次アップデートを行ってまいります。その性質上、一部機能に制限が生じる場合がございます。

※2026年自社調べ

『W/Beauty』無料ダウンロード

iOS(https://apps.apple.com/jp/app/w-beauty-%E7%BE%8E%E5%AE%B9%E5%8C%BB%E7%99%82%E3%83%80%E3%82%A4%E3%82%A2%E3%83%AA%E3%83%BC/id6526479396) はこちら

Android(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.uptou.wbeauty&hl=ja) はこちら

◆ 美容医療の一般化に伴う「術後ケア・ダウンタイム難民」増加と社会的課題

近年、美容医療は身近なものへと変化している一方で、国民生活センターへの相談件数が高水準で推移するなど、施術をした後のトラブルやアフターケアに関する課題が顕在化しています。実際に、他院での術後の仕上がりに悩む人が駆け込む「修正外来」の需要の高まりや、SNS上で定着している「ダウンタイム鬱」、さらには期待した効果が得られず後悔する状態を指す「金ドブ」といったリアルな言葉が示すように、多くのユーザーが術後の情報不足による孤独、精神的な不安、そして費用対効果に対する不満（経済的・精神的な損失感）に直面しています。

『W/Beauty』ユーザーからも「この経過は大丈夫だろうか」「ダウンタイム中の過ごし方がわからない」といった声が多く寄せられていました。これまで築いてきた実績と豊富なデータ基盤を活かし、最も不安な「術後の期間」に優しく寄り添うパートナーとなるべく、AIテクノロジーを活用した新機能を搭載いたしました。

◆ 新機能のトピックス

１. 施術の記録をもとにパーソナライズされた会話ができる「AIチャット」

アプリに記録した施術内容や日々の経過メモなどのデータをベースに、AIチャットが一人ひとりに寄り添った会話を行います。 「ボトックス打って3日目なんだけど、前回この時期どんな感じだったっけ？」「今回と担当の先生が違うんだけど、前回と感覚違う気がして…」といった質問やお悩みに対し、他の誰でもない“あなたの美容医療の歴史を熟知したAI”が、その人だけのパーソナルなコミュニケーションを実現します。ユーザーが記録を重ねるほどAIの理解が深まり、日々のダウンタイムの不安やメンタル面をより深く支えるパートナーになります。

２. 皮膚科治療の記録に連動した「フォローアップステップ通知」

皮膚科治療（レーザーや注入治療など）をアプリに記録すると、術後の経過日数と連動した「フォローアップステップ通知」が自動で配信されます。 「施術直後は、腫れや内出血が出やすいので注意してください」「そろそろ次のステップの目安です」など、起こり得るトラブル・症状や、効果を最大限に高める最適なアフターケア・過ごし方をタイムリー通知します。

対象施術：脱毛 / シミ治療 / ボトックス / ヒアルロン酸 / 肌治療（手打ち系）/ 肌治療（ニードル系）/ 肌治療（熱デバイス系）/ HIFU / ピーリング / カウンセリング等

その他ご利用ガイドはこちら(https://www.uptou.jp/W-Beauty-285e88f40ca680139793f877f01bd6ec)

◆ 代表コメント

W/Beautyをローンチして以来、多くのユーザー様から「施術の記録を管理できて便利になった」という嬉しいお声をいただく一方で、術後のダウンタイムや日々のアフターケアに対する不安や心細さを訴える声も多く届いていました。私自身もヘビーユーザーとして、施術直後のデリケートな時期に誰かに相談したい、そばにいてほしいと感じることが多々あります。今回のAIチャットとフォローアップステップ通知は、まさにそうしたユーザーの皆様の孤独や不安に応えるために開発したものです。アプリに記録を溜めていただくほど、AIがあなただけの良き理解者となり、より的確で温かいサポートが可能になります。W/Beautyは、今後もユーザーの皆様の美容医療体験に寄り添い続ける『美容医療ライフサポートサービス』として進化を続けてまいります。

注意事項

※本サービスは、診断、診察、治療方針の決定その他の医学的判断を提供するものではなく、疾病の診断、治療又は予防を目的とするものではありません。 症状や施術の要否・内容等については、医師又は医療機関にご相談ください。

※氏名、住所、電話番号その他の個人情報の入力はお控えください。

※ AIの回答には、不正確、不完全又は不適切な情報が含まれる場合があります。参考情報としてご利用ください。

利用規約(https://www.uptou.jp/9d0c7273df2c43a1af06a35ff860341d)

◆ 会社概要

会社名：UpToU（アップトゥーユー）株式会社

所在地：東京都中央区日本橋茅場町1丁目8番1号3F

代表取締役：荒木茉衣

コーポレートサイト：https://uptou.jp/

お問合せフォーム：https://forms.gle/VnFREvykmyZYpxJv9