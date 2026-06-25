「5万台突破記念『ヘルシオ トースター』×『foodscape!STORE』おいしさ体験会」を大阪市で開催

シャープ株式会社

シャープのウォーターオーブントースター「ヘルシオ トースター」が、本年6月に累計出荷台数5万台（※1）を突破したことを機に、本年7月4日（土）にベーカリーカフェ「foodscape!STORE」（大阪市北区天満橋）で「5万台突破記念『ヘルシオ トースター』×『foodscape!STORE』おいしさ体験会」を開催します。また、製品のご購入とご応募で、抽選で300名様にオリジナルトートバッグをプレゼントするキャンペーンも実施します。

「ヘルシオ トースター」は、過熱水蒸気（※2）だけで調理する当社独自の技術により、さまざまな種類のパンをおいしく焼き上げます。パンの食感や焼き加減を選べる機能「おいしさ食感マイスター」などがご好評をいただき、2024年12月の発売から約1年半で累計出荷台数5万台を突破しました。

これを機に、本年7月4日（土）に人気のベーカリーカフェ「foodscape!STORE」とのコラボレーションによるおいしさの体験イベントを開催します。同店のパンを「ヘルシオ トースター」であたためて提供。パンの内部に水分をたっぷり与えながら焼き上げるので、焼きたてのような食感をお楽しみいただけます。また、試食もご用意しています。この機会にぜひ、おいしさをご体感ください。

本イベントの終了後も、「foodscape!STORE」および姉妹店の「foodscape!BAKERY」（大阪市中央区平野町）の2店舗に、引き続き「ヘルシオ トースター」を設置します。店内で購入されたパンを、お客様ご自身であたためてお召し上がりいただけます。

さらに、本年7月1日（水）より、製品をご購入のうえご応募いただいた方の中から抽選で300名様に、オリジナルトートバッグをプレゼントするキャンペーンを実施します。

■「5万台突破記念『ヘルシオ トースター』×『foodscape!STORE』おいしさ体験会」概要

・日時：2026年7月4日（土）8：30～17：00

・場所：ベーカリーカフェ「foodscape!STORE」（大阪府大阪市北区天満橋1-8-30 OAPプラザ 1F）

・内容：

（1）同店のメニューのパンを「ヘルシオ トースター」であたためて提供

（2）同店内およびOAPプラザ 1Fの桜広場にて「ヘルシオ トースター」であたためたパンの試食を提供

（3）OAPプラザ桜広場にて「ヘルシオ トースター」やオリジナルトートバッグが当たるクイズイベントを計3回実施（11:00/13:00/15:00）

＜「foodscape!STORE」からのコメント＞

「ヘルシオ トースター」は、いろんな焼き加減を好みで設定できて、パン好きの方にピッタリなトースターだと思います。たっぷりの水蒸気でもっちりとした焼き上がりに仕上げられるのが魅力です！今回、お店のパンと、このトースターを使ってリベイク体験ができる、楽しくおいしいコラボイベントなので、ぜひ味わいにお越しください！お待ちしております。

＜イベントにおいて「ヘルシオ トースター」でパンをあたためて提供されるメニューの一例＞

＊画像のパンは、「ヘルシオ トースター」であたためたものではありません。

あんバタートーストスペシャルトースト

■「『ヘルシオ トースター』5万台突破記念ありがとうキャンペーン」概要

・特典：抽選で300名様にオリジナルトートバッグをプレゼント

・購入期間：2026年7月1日（水）～2026年8月31日（月）

・応募期間：2026年7月1日（水）～2026年9月30日（水）

・対象機種：「ヘルシオ トースター」＜AX-WT1＞

・応募方法：

対象機種をご購入のうえ、応募期間中に応募サイト

（https://cocoroplus.jp.sharp/kitchen/recipe/pages/campaign_toaster_2606）

にアクセスしご応募ください。

＊ご応募には、購入日時・販売店・製造番号の入力およびCOCORO MEMBERSへの登録が必要です。

オリジナルトートバッグ

＜「おいしさ食感マイスター」とは＞

過熱水蒸気の量を調整し、仕上がりの“ふわふわ度”を3段階で設定できます。5段階から選べる焼き加減と組み合わせることで、「サクッ」「ふわっ」「もちっ」など、好みに応じてさまざまな食感をお楽しみいただけます。

■「ヘルシオ トースター」製品サイト

https://jp.sharp/toaster/

※1 2026年6月25日時点。

※2 100℃を超える温度に加熱された水蒸気です。

●ヘルシオロゴおよびヘルシオ、HEALSIO、ヘルシオ トースター、ヘルシオ トースターロゴは、シャープ株式会社の商標です。

＜シャープについて＞

シャープは、110年以上にわたり、エレクトロニクスを中心に、多くの世界初・業界初の革新的な製品や技術を開発してきました。経営信条「二意専心 誠意と創意」に基づき、コーポレートスローガン「ひとの願いの、半歩先。」を定め、人々の「暮らす」と「働く」のあらゆるシーンに寄り添う独創的なモノやサービスを通じ、「新しい文化」を創造する企業を目指しています。