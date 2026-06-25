ヘアケアもリフトケア（※1）もこれ1台！セルフケアアイテム「ヘアケアヘッドスパ」新登場

アイリスオーヤマ株式会社

アイリスオーヤマ株式会社（本社：宮城県仙台市、代表取締役社長：大山 晃弘）は、理美容機器ブランド「MiCOLA（ミコラ）」より、自宅で手軽にヘアケアとリフトケア（※1）ができるセルフケアアイテム「ヘアケアヘッドスパ」を、2026年6月30日よりインターネットサイトを中心に、全国の家電量販店やホームセンターなどで順次発売（※2）します。

当社が実施した調査（※3）では、10代～20代の若年層の約3分の1が「枝毛」「切れ毛」「傷みやすさ」「パサつき」「乾燥」など、髪のダメージに関連する悩みを抱えていることがわかりました。さらに、肌・髪以外に「顔の大きさ」「輪郭」「顔痩せ」といった外見に関する悩みを挙げた人も全体の約3分の1にのぼり、ヘアケアとリフトケア（※1）の両面において高い需要があることが明らかになりました。

今回発売する「ヘアケアヘッドスパ」は、防水性能（IPX7）を備えた本体に、異なる機能を持つ2種類のアタッチメントを付属し、ヘアケアとリフトケア（※1）の双方に対応します。

ヘアケアアタッチメントはブラシ形状を採用しており、本体に搭載された連続振動モードと組み合わせることでブラシが細かく振動します。これにより、濡れた髪でも扱いやすくなると同時に、ブラシ形状によって手塗りと比較してトリートメント等のなじみをサポートする（※4）ことが可能です。その結果、乾燥後の髪の広がりを16%抑制して髪本来のツヤとまとまりを引き出す（※5）とともに、なめらかな指通りを実現します。

ヘッドスパアタッチメントは、頭皮の皮脂汚れをしっかり洗い流すことに加え、顔周りをすっきりとした印象へ導くケア（※1）をサポートします。

本体カラーはホワイトとブルーの2色を展開しています。「MiCOLA」のブランドコンセプトを踏襲したシンプルで洗練されたデザインを採用し、初めての方でも使いやすい設計です。さらに、専用の収納袋を付属しており、保管に便利なほか、旅行などへの持ち運びにも適しています。

当社は今後も生活者の暮らしに密着した商品開発を行い、快適な生活の実現に貢献していきます。

■使用イメージ

トリートメントのなじみをサポートする（※4）ヘアケアヘアケアアタッチメントを使用した場合、浸透力が向上（※4）頭皮からもみあげてリフトケア（※1）お風呂で使える（※6）防水仕様アタッチメント交換で1台2役交換で1台2役（Type-A入力）アタッチメントも一緒に入れておける収納袋付き

■商品仕様（※7、8）

■理美容機器ブランド「MiCOLA（ミコラ）」概要

「MiCOLA」はmy（私の）とcolor（色）を掛け合わせた意味を持つブランドとして、2022年に誕生しました。「わたしのカラーで生きていく。」をコンセプトに、お気に入りのカラーの美容家電で日々の暮らしに彩りを添えたいという想いで開発しました。好みのファッションやインテリアを目にすると自然と気分が上がるように、毎日使うアイテムだからこそ、目にするたびに心がときめく「ワクワク感」を提供します。

■製品ブランドページ：https://www.irisohyama.co.jp/beauty-hairdressing/micola/head-spa/

※1：物理的に一時的に肌が持ちあがった状態にすること。

※2：2026年6月25日より公式通販サイト「アイリスプラザ」で予約販売開始。

※3：2024年12月に当社が約3,000人の女性を対象に行った美容に関するアンケート調査。

※4：白髪にカラートリートメントを使用。機器未使用とヘアケアヘッドスパ（ヘアケアアタッチメント）連続振動モード使用の比較。当社調べ。お使いのトリートメントにより効果は異なります。使用環境（季節・温度など）や個人差により効果は異なります。

※5：機器未使用とヘアケアヘッドスパ（ヘアケアアタッチメント）連続振動モード使用の比較。当社調べ。お使いのトリートメントにより効果は異なります。使用環境（季節・温度など）や個人差により効果は異なります。

※6：入浴剤入りのお湯や温泉、サウナでは使用しないでください。使用後は必ず水分を拭き取り、浴室などの高温多湿の場所で保管しないでください。

※7：商品の仕様は予告なく変更することがあります。

※8：本製品は医療機器ではございません。