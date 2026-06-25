SGENE（シーン）からブランド初のオリジナルIEM「Kaimei」とリケーブル「Ame」を発売

株式会社伊藤屋国際Kaimei (晦冥)Ame (雨)

感性のポータブルオーディオブランド・SGENE（シーン）は、設立第一弾製品として、オリジナルIEM「Kaimei」とオリジナルケーブル「Ame」を7月9日(木)に発売します。

■晦冥、月の無い夜。ブランド初となるオリジナルIEM

Kaimei（晦冥）は、月の無い夜、光明の途絶えた深い暗闇を意味します。

SGENEが掲げるコンセプトにおいて、無の情景に等しい暗闇は「無地のキャンバス」として、ブランドの始まりを告げる製品に相応しいテーマに選ばれました。漆黒のシェルは使用体験に基づく最低限の文字表記のみに留め、フェイスプレートにはカーボンファイバー素材を使用し、自然の中にある僅かな光の揺れを表現。極めて無に近い「情景の受け皿」としての引き算の機能美を体現しています。

■ハイブリッド構成による優れた表現力、高い視聴持続性の実現

低域用にφ10mm PU+PEEKコンポジットダイアフラム・ダイナミック型ドライバー、中域にBA1基、高域にBA1基という3ドライバーハイブリッド構成を採用。

理論的ターゲットカーブをベースに、エンジニアが主観的リスニング評価と測定評価を繰り返すことで、ボーカルのディテール表現や聴き心地に優れた音色を実現。音楽や動画コンテンツを長時間楽しむのに最適なIEMが完成しました。

■8芯構造の銀メッキ単結晶銅ハイグレードケーブルが付属

緻密に編み込まれ、優れた信号伝送能力と耐久性、デザイン性を兼ね備えた8芯構造の銀メッキ単結晶銅ハイグレードケーブルが付属。姉妹ブランドSoundsGoodで培ったノウハウを投入し、Kaimeiのポテンシャルをさらに伸ばす音作りを心掛けました。

コネクタにはリケーブル互換性の高いφ0.78mm 2Pinを採用しており、SGENEおよびSoundsGoodのケーブル製品ラインナップにも幅広く対応します。

■特徴

ダイナミック型ドライバー1基とバランスド・アーマチュア型ドライバー2基を搭載した、 3ドライバーハイブリッド構成の有線イヤーモニター

・ボーカル表現と聴き心地を重視したチューニング

・最適なフォルムを最新の3Dプリント技術で成形

・芯構造の銀メッキ単結晶銅ハイグレードケーブルが付属

・VGP 2026 SUMMERにて企画賞とインナーイヤー型ヘッドホン（1.5万円以上2万円未満）部門金賞を受賞

■スペック

■ 雨、肌で感じる湿度を含んだ空気。ペトリコールの香りのようなリケーブル

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/50134/table/60_1_9914d1f5877fca4482f1db4efbdc23d3.jpg?v=202606250352 ]

ブランド初のオリジナルケーブル「Ame（雨）」は、ビル群の狭間、雑踏に降る雨のムードを演出。

単結晶銅と銀メッキ銅銀合金を組み合わせた4芯ハイブリッド構造を採用。

緻密な編み込みと柔らかな被膜を採用したことで、高音質と取り回しの良さを両立しました。

肌で感じる湿度を含んだ空気、ペトリコールの香りを思わせる少し暗くスモーキーなサウンドを実現。青とも黒とも異なる、混色による独特な「都会に降る雨」をイメージした色に仕上げました。

■特徴

・SGENE初のオリジナルケーブル

・「都会に降る雨」から着想したデザイン

・単結晶銅と銀メッキ銅銀合金を組み合わせたハイブリッド構造

・姉妹ブランド・SoundsGoodでの長年の知見を活かして開発

・φ4.4mm 5極バランス接続に対応

・φ0.78mm 2PinとMMCXコネクタのバリエーション展開

・雨のムードを感じさせる、少し暗くスモーキーなサウンド

・VGP 2026 SUMMER ヘッドホンケーブル/イヤホンケーブル（バランス端子）部門 受賞

■単結晶銅と銀メッキ銅銀合金について

一般的に銅製ケーブルは、OFCなどの高純度銅を用いても、短い距離の間に数多くの結晶粒界（金属などの多結晶体において原子が規則正しく並ぶ領域同士が接する面）が存在します。

そして電気信号がこの結晶粒界を通過する際には、信号のロスがわずかな抵抗や歪みという形で現れます。一方、単結晶銅（OCC）は1つの結晶が数百メートルという長さで続くため、1本のケーブル内に結晶粒界が現れることは極めて稀です。信号ロスの極小化と信号の位相ズレ・歪みがないクリアな伝送を実現するにあたり、単結晶銅は優れたケーブル素材といえます。

Ameでは、その単結晶銅に電気伝導率が高く高域特性に優れた銀を含む銀メッキ銅銀合金を組み合わせることで、高域の明瞭度や煌めき感といった独自のテイストを追及しています。

■スペック

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/50134/table/60_2_a297209d4c35750fb6a9e9616e4ed99b.jpg?v=202606250352 ]

■ 価格と販売場所

Kaimei

販売開始日：2026年7月9日（木）

予想小売価格：\19,800（税込）

伊藤屋オンラインストア：https://www.itohya.jp/products/sgene-kaimei

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0H6FCW8K4

店頭販売：e☆イヤホン / ビックカメラ / ヨドバシカメラ（五十音順）

Ame

販売開始日：2026年7月9日（木）

予想小売価格：\8,800（税込）

伊藤屋オンラインストア：https://www.itohya.jp/products/sgene-ame

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0H6F5CRVX

店頭販売：e☆イヤホン / ビックカメラ / ヨドバシカメラ（五十音順）

■ コンセプトアート

製品名である「晦冥」「雨」をコンセプトに、イメージキャラクター”霧”を起用したアートワークを用意。それぞれの製品の世界観を水彩画で表現しました。

Kaimei (晦冥)

Am(雨)

ブランド紹介：evokes a scene ～ あの情景を想起する ～

2026年、繊細なこだわりや大胆なアイデアを用いて独自の世界観を表現すべく、ここ日本で私たちSGENE（シーン、「SG」は伊藤屋国際が展開するケーブルブランドSoundsGoodに由来）は設立されました。製品は高度な技術力を持つ工場で厳選した材料・部品をもとに製造されており、記憶や感情を呼び起こすような体験を目指しています。

SGENEのイメージキャラクターは、伊藤屋 霧（いとうや・きり）が務めます。

ブランド／プロダクトの世界観を伝える存在として、ときにはSGENE開発チームの想いに声を貸す存在として、製品パッケージのアートワークなどで活躍します。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/50134/table/60_3_e9e67b547d4b2df72830c3e4d5eaa70d.jpg?v=202606250352 ]

＜会社概要＞

商号：株式会社伊藤屋国際

代表者：代表取締役 スチン・チョウゲット

所在地：〒270-2308 千葉県印西市本埜小林80-1

URL：https://www.itohya.jp/