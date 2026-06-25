インバウンド・海外向けに強いバイリンガルWeb制作スタジオ「N.PROLOGUE」を始動

UNPROLOGUE株式会社UNPROLOGUE株式会社（アンプロローグ／所在地：［東京都渋谷区］、代表：梶山悠莉彩）は、インバウンド・海外発信に特化したバイリンガルWeb制作スタジオ「N.PROLOGUE（エヌ・プロローグ）」を本格始動しました。日英2言語に標準対応し、買い切り型・30万円～という明朗な料金で、海外ユーザーや訪日客に“伝わる”ブランドサイトを届けます。

これまで「海外にも発信したいが、世界観が伝わるサイトをどう作ればいいか分からない」「翻訳しただけのサイトでは響かない」といった声に応えるため、企画・デザイン・多言語設計・公開後の運用までを一気通貫で支援します。

公式サイトはこちら：［https://nprologue.vercel.app/］

◼️ なぜいま「インバウンド向けバイリンガルサイト」なのか

日本語／英語の切り替えで、ブランドの世界観を海外ユーザーへ届ける

訪日外国人の増加や越境ECの拡大により、海外ユーザーとの最初の接点となる「Webサイト」の重要性はますます高まっています。一方で、多くの企業のサイトは日本語前提で設計されており、次のような課題が残されています。

・ 機械翻訳をそのまま載せただけで、ブランドの世界観が伝わらない

・ そもそも海外ユーザーに向けた「見せ方」「導線」のノウハウがない

・ 多言語対応を依頼すると、予算感が読めず二の足を踏んでしまう

N.PROLOGUEは、「翻訳」ではなく「伝わる設計」を起点に、日本のブランドが持つ価値を海外の文脈でも正しく届けるためのバイリンガルサイトを制作します。

◼️ N.PROLOGUE 3つの特徴

01. インバウンド・海外発信に強い

LA出身メンバーが在籍し、日英対応サイトの制作に対応。日本語をそのまま訳すのではなく、海外ユーザーの感覚に合わせた言葉選びと見せ方で、ブランドの世界観を損なわずに発信します。

02. 買い切り型・明朗料金

料金は30万円～の透明な設定。月額保守費は不要で、「いつまで・いくらかかるのか分からない」という不安を解消します。はじめての海外向けサイト制作でも、予算を立てやすい料金体系です。

03. 公開後の運用まで伴走

納品して終わりではなく、操作レクチャーや改善提案を継続。公開後も自社で無理なく更新・運用できる体制づくりまでサポートします。

◼️ 事業者の課題を、N.PROLOGUEが解決

STRENGTH：事業者の課題 → N.PROLOGUE が解決

「テンプレートでは物足りないが、フルオーダーは予算が読めない」という両極の間で悩む事業者に対し、N.PROLOGUEは“ちょうどいいオリジナル”という選択肢を提示します。

◼️ 料金・プラン

料金プラン：Starter ／ Standard（一番人気）／ Premium

用途や事業フェーズに応じて、3つのプランをご用意しています。いずれも買い切り型（月額保守費なし）で、はじめての海外向けサイト制作にも安心してご利用いただけます。

・Starter ／ 300,000円～

LP（1ページ）／デザインテンプレ or セミカスタム／お問い合わせフォーム／スマホ対応 → とりあえず立ち上げたい、テストマーケしたい、個人・小規模ブランド向け

・Standard ／ 600,000円～（一番人気）

TOP＋下層3ページ／オリジナルデザイン／CMS（お知らせ更新）／SEO初期設計／お問い合わせフォーム／操作レクチャー → グローバルに通用するコーポレートサイト、採用・ブランディング、SNS連携を考える企業向け

・Premium ／ 1,200,000円～

ページ数無制限（～10日目安）／フルオリジナルデザイン／ブランド設計（トンマナ・導線）／アニメーション・動き／撮影 or ビジュアル制作／SNS導線設計 → ブランド立ち上げ、D2C・インバウンド狙い、世界観で売る事業向け

※価格はすべて目安です。要件に応じてお見積りいたします。

◼️ 運営チーム・UNPROLOGUEより

N.PROLOGUEを運営するUNPROLOGUE（アンプロローグ）は、梶山悠莉彩と立入天花咲によるクリエイティブチームです。

外国人に囲まれた環境で日本文化の魅力に気づき、茶道や着物を学んだ者。LAで育ち、日本で服飾を学ぶ者。日本を「内」から見つめる視点と、「外」から見つめる視点が重なる場所から、私たちのものづくりは始まります。

社名の「UNPROLOGUE」は、“UN（ひとつ）”と“PROLOGUE（幕開け）”に由来します。N.PROLOGUEは、日本のブランドが世界へと踏み出す、その「最初のページ」を一緒につくるための場所です。

「日本には、世界に誇れる価値を持ちながら、まだ正しく“伝わって”いないブランドがたくさんあります。私たちは、ただ言語を置き換えるのではなく、その世界観ごと海外へ届けたい。内と外、両方の視点を持つ私たちだからこそできる発信のかたちを、N.PROLOGUEを通じて広げていきます。」

◼️ 今後の展望

UNPROLOGUEは、N.PROLOGUEを通じて「日本のブランドの世界進出のハードルを下げる」ことを目指します。インバウンド需要の取り込みや海外展開を検討する企業・店舗・ブランドの“最初の一歩”を、伝わるデザインで支えてまいります。

ご相談・お見積りは以下より受け付けております。要件が固まっていない段階でも歓迎です。まずはお気軽にご連絡ください。

◼️お問い合わせ

▼ N.PROLOGUE サービス詳細・お問い合わせ：https://nprologue.vercel.app/(https://nprologue.vercel.app/)

◼️ 会社概要