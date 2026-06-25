ユニーリサーチ、Google / Microsoftアカウントでのシングルサインオン（SSO）に対応 ーセキュリティ強化と利便性を向上ー

株式会社プロダクトフォース

株式会社プロダクトフォース（所在地：東京都港区、代表取締役CEO：浜岡 宏樹）が運営する国内最大級のダイレクトリサーチプラットフォーム「ユニーリサーチ」は、GoogleおよびMicrosoftアカウントでのシングルサインオン（SSO）に対応しました。

これにより、パスワードを個別に管理する必要がなくなり、自社で管理しているGoogleアカウントもしくはMicrosoftアカウントを使って、より安全にユニーリサーチをご利用いただけます。

■背景

「ユニーリサーチ」は、最短当日・従来の1/10以下のコストでユーザーインタビューやアンケートを実施できるダイレクトリサーチプラットフォームとして、スタートアップからエンタープライズ企業まで幅広く活用されています。

エンタープライズ企業での利用が拡大する中で、「退職者のアクセスを制御したい」「社内で管理しているアカウントを使ってログインできるようにしたい」といった要望が寄せられていました。

そこでユニーリサーチでは、企業が管理しているGoogleアカウントもしくはMicrosoftアカウントによるログイン・会員登録に対応しました。

■シングルサインオンとは

シングルサインオンとは、1つのアカウント認証で複数のサービスにログインできる仕組みです。

企業で利用しているGoogleアカウントやMicrosoftアカウントを使って業務システムにログインすることで、サービスごとに個別のメールアドレス・パスワードを管理する必要がなくなります。

ログイン体験がスムーズになるだけでなく、企業側で管理しているアカウントを認証に利用できるため、退職者のアクセス管理やパスワード管理の負担軽減にもつながります。

■利用方法

本機能は、ユニーリサーチをご利用のすべての企業ユーザーが無料で利用できます。

すでにユニーリサーチをご利用中の方も、セキュリティ設定画面からログイン方法を変更できます。

※現時点ではSAML認証、自動プロビジョニング（SCIM）、ドメイン単位でのSSOログイン強制には対応しておりません。

ユニーリサーチについて

「ユニーリサーチ」は、“最短当日・従来調査コストの10分の1以下”でユーザーリサーチを実施でき、登録企業数・インタビュー調査件数でNo.1※を獲得している国内最大級のダイレクトリサーチプラットフォームです。累計3,600社・86,000件以上のご利用をいただいており、「オンラインインタビュー」、「アンケート」、「訪問調査」、「会場調査」、「ホームユーステスト」と様々なリサーチニーズに幅広く対応しております。

公式サイト：https://unii-research.com/business

※コンシューマー向けセルフインタビュー調査サービスの年間インタビュー調査件数（調査期間：2024年9月～2025年8月）、ユニーク登録企業数（調査期間：2025年8月末時点）、（株）東京商工リサーチ調べ

公式サイト：https://unii-research.com/business/

株式会社プロダクトフォース 会社概要

会社名：株式会社プロダクトフォース

代表者：代表取締役CEO 浜岡 宏樹

所在地：東京都港区虎ノ門4-1-1 神谷町トラストタワー 23F

設立：2023年1月

事業内容：ダイレクトリサーチプラットフォーム「ユニーリサーチ」の開発・運営

コーポレートサイト：https://productforce.co.jp