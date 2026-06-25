なぜ送ったメールが届かないのか？を徹底解説チェック項目で自社の課題が分かる企業向け無料セミナー開催

カゴヤ・ジャパン株式会社

カゴヤ・ジャパン株式会社（本社：京都府京都市、代表取締役社長：岡村 武）は、企業のメール運用における課題解決を目的として、オンラインセミナー「送ったメールが届かない…を解消！企業のためのメールセキュリティ完全ガイド」を、2026年7月16日（木）に開催いたします。

メール到達向上とセキュリティ対策を学ぶ30分

近年、企業におけるメール運用では、「注文確認メールが届かない」「登録完了メールが迷惑メールフォルダに振り分けられる」など、到達率に関する課題が課題となっています。また、なりすましメールやビジネスメール詐欺（BEC）など、メールを起点としたセキュリティリスクも増加しています。

こうした背景から、従来の「送れば届く」という前提は通用しなくなり、送信ドメイン認証（SPF・DKIM・DMARC）の設定や送信環境の適切な管理が求められています。

本セミナーでは、メールが届かない原因や迷惑メール判定の仕組みを解説するとともに、実務に直結するチェック項目や改善ポイントを紹介します。専門知識がない方でも理解しやすい内容で、到達率向上とセキュリティ対策の両立に向けた具体的な改善ポイントをお伝えします。

こんな方におすすめ

本セミナーで学べること

- 社内のIT・メール運用を担当している方（情報システム・総務など）- メール通知（システム・アプリ・サービス）を開発・提供している企業- ECサイトや予約サイト、会員サービスを運営している企業- メールのセキュリティや到達率に不安を感じている方

本セミナーでは、「理解」で終わらせず、実務に活用できる内容を解説します。

セミナー概要

登壇者

- メールが届かない原因を体系的に理解できる- 自社環境にどのようなリスクがあるか整理できる- メールのなりすまし対策に必要な認証技術（SPF・DKIM・DMARC）の基礎を理解できる- すぐに見直せるチェック項目が分かる- 何から改善すべきか判断できる- メールを確実に届けながらセキュリティを高めるための考え方を理解できる[表: https://prtimes.jp/data/corp/10358/table/153_1_fa8fdbcc741d258a0285a4fe9dd4ff43.jpg?v=202606250352 ]カゴヤ・ジャパン株式会社 セールスグループ森 明義

企業向けメールサービスおよびセキュリティソリューションの提案に従事し、顧客の課題に即した数多くの導入支援を行う。

現場視点での課題や実際の対策ポイントをわかりやすく解説します。

参加特典

セミナーの詳細・お申し込みはこちら :https://www.kagoya.jp/seminar/mail-seminar-202607/

・ セミナー当日の解説資料

・ 20項目で即チェック！メールサーバーセキュリティ自己診断シート

お申し込みはこちら

本セミナーは事前申込制です。以下の専用ページよりお申し込みください。

なりすまし、ウイルスは入り口で止める

お申し込みはこちら :https://www.kagoya.jp/seminar/mail-seminar-202607/社員が増えてもコストはそのまま。法人に選ばれ続けるメールサービス

https://www.kagoya.jp/mail/

移行や見積もりのご相談など、お気軽にお問い合わせください。

【会社概要】

会社名：カゴヤ・ジャパン株式会社

本社：〒604-8166 京都市中京区三条通烏丸西入御倉町85-1 KDX烏丸ビル 8F

代表者：代表取締役社長COO 岡村 武

設立：1983年9月

事業内容：

京都府京都市中京区に本社を置くクラウドサービス、レンタルサーバー事業等を行うアプリケーションサービスプロバイダ。1926年に茶摘籠販売として創業し、1998年に現在の業態の礎となるISPサービスを開始。レンタルサーバー・クラウド・VPSなどを中心に、中小企業向けのリーズナブルなものから官公庁向けの高セキュリティに対応したものまで、国内自社データセンターという安定基盤でのサービス展開で長年の実績を誇ります。

■ 提供サービス- プライベートクラウド 「KAGOYA FLEX(https://www.kagoya.jp/cloudplatform/)」- HPC・GPU 「HPCサービス(https://www.kagoya.jp/cloudplatform/hpc/)」- ハウジング・コロケーション 「KAGOYA DC+(https://www.kagoya.jp/cloudplatform/dc_plus/)」- VPS 「KAGOYA CLOUD VPS(https://www.kagoya.jp/vps/)」- メール 「KAGOYA MAIL(https://www.kagoya.jp/mail/)」- レンタルサーバー・メールサーバー 「KAGOYA Internet Routing(https://www.kagoya.jp/kir/)」