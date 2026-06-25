「三上悠亜バースデーイベント2026」チケプラにてbubble会員チケット先行が決定！

株式会社Dear U plus

グローバルファンコミュニケーションアプリ「bubble for JAPAN」を展開する株式会社 Dear U plus（本社：東京都渋谷区、代表取締役：山内良）と電子チケット事業やチケット二次販売を運営する株式会社チケットプラス（本社：東京都渋谷区、代表取締役：佐藤元）は、2026年8月16日（日）に開催される三上悠亜のファンイベント「三上悠亜バースデーイベント2026」のbubble会員チケット先行を開始することをお知らせいたします。

＜イベント名＞

三上悠亜バースデーイベント2026

＜日程＞

2026年8月16日（日）

＜会場＞

青山グランドホール

〒107-0061 東京都港区北青山2丁目14－4 3F

＜チケット料金＞

\15,000(税込)

＜bubble会員先着販売＞

受付期間：2026年7月1日(水)20:00 ～ 7月9日(木)23:59まで

詳しい情報は受付ページおよび「bubble for JAPAN」Webサイトのお知らせをご覧ください。

▼詳細・お申し込みはこちら

https://tixplus.jp/feature/mikamiyua/birthday2026/fc-hmkp7/

bubbleご登録はこちら

https://www.bubbleforjapan.com/artist/plus_japan.mikami_yua

bubble for JAPAN 公式Webサイト

https://www.bubbleforjapan.com/

＜三上悠亜 プロフィール＞

1993年8月16日生まれ、愛知県出身。

国民的アイドルグループの元メンバー。2023年8月にセクシー女優引退。

SNS総フォロワーは約1,890万人超。本人のSNS発信から女性の支持が厚く、インフルエンサーやアパレルブランドのプロデューサーとして女性に関する商材を多く手掛ける。

また、タレントとしても多方面で活躍中。

・オフィシャルサイト

https://miss.co.jp

・Instagram

https://www.instagram.com/yua_mikami

・X（旧Twitter）

https://x.com/yua_mikami

＜チケットの概要＞

購入したチケットは「チケプラアプリ」で発券します。

チケットの申し込みから受取、当日の入場まで、スマホ1台だけで簡単に手続きができます。

電子チケットはスマートフォン上に表示されるため、紛失や持ち忘れの心配がなく、24時間いつでもどこでも受取が可能です。入場時は、画面にスタンプを押すだけで認証が完了し、スムーズな入場を実現しています。

＜bubbleの概要＞

bubbleは、アーティストとファンがクローズドな空間でリアルタイムコミュニケーションできるスマートフォン向けアプリサービスです。

アーティスト本人から送られる日常のカジュアルなメッセージや写真などをファンが受信、そのメッセージに返信できることが大きな特長です。オープンな場での交流が中心のSNSに対して、bubbleは自分専用のトークルームでやり取りが可能です。

これにより、同じ時間を共有しながら会話しているような体験ができるため、アーティストをより身近に感じられます。

国内外で活躍する多くのアーティストが、自分のファンだけが集まる空間でコミュニケーションをしながらファンとの絆をより強固にしています。

▽主な機能

◎アーティストとのリアルタイムメッセージ

◎メッセージの自動翻訳機能（14ヶ国語対応）

◎ユーザニックネーム入りのメッセージ

◎ユーザからの返信機能

◎ユーザの誕生日をお祝いするメッセージ

◎生配信が楽しめる「bubble LIVE」

◎お気に入りのメッセージをまとめておける「OUR BOX」

◎ユーザからの意見を募れる投票機能

◎購読者限定のチケット先行やプレゼント企画の実施 など

▽bubble for JAPANアーティストラインナップ（A-Z）

＜国内アーティスト＞

BNSI / chun / 藤田ニコル / 古川優香 / HAPPY CREATORS / 今村美月 / 井上苑子 / 伊瀬茉莉也 / 石田千穂 / カマたく / 兼近大樹（EXIT）/ かす / 加藤夕夏 / きぬ / 小池美波 / 三上悠亜 / MIYAVI / Mrs. GREEN APPLE / Novelbright / 斉藤真木子 / 佐月愛果 / 渋谷すばる / SKE48 / 矢吹奈子 / 山崎夢羽 / 吉田朱里 ほか

＜bubble relayで提供＞

aespa / ALL(H)OURS / ARrC / ASC2NT / Billlie / Candy Shop / CLOSE YOUR EYES / CSR / daybreak / DIGNITY / DKB / EXO / GIRLS′GENERATION / JANG GYU RI / KANGIN / KANGTA / Kim Jaewon / KISS OF LIFE / Ko Minsi / LEE CHAEYEON / LUCY / Moon Byul / N.TOP / NCT / NCT WISH / NXON / PLAVE / Red Velvet / RIIZE / ROH JEONG EUI / SEVENUS / SHINee / SON TAEJIN / SUPER JUNIOR / TVXQ! / VERIVERY / W3WAY / WayV (威神V) / XLOV / YOON JONG SHIN / YOU DAYEON / YUMEKI / 82MAJOR ほか

※bubble relayについて

https://www.bubbleforjapan.com/feature/bubble_relay

■株式会社Dear U plusについて

会 社 名 ： 株式会社Dear U plus （ディアユープラス）

所 在 地 ： 東京都渋谷区渋谷3-12-18 渋谷南東急ビル 9階

代 表 者 ： 代表取締役 山内 良

設 立 ： 2023年5月

事業概要 ： 「Dear U bubbleプラットフォームサービス」日本事業の運営及び管理

Ｕ Ｒ Ｌ ： https://www.dearuplus.co.jp/

■株式会社チケットプラスについて

会 社 名 ： 株式会社チケットプラス

所 在 地 ： 東京都渋谷区渋谷3-12-18 渋谷南東急ビル 9階

代 表 者 ： 代表取締役 佐藤 元

設 立 ： 2025年10月1日

事業概要 ： 電子チケットに関連したシステムの開発、各種サービスの提供並びに運営

Ｕ Ｒ Ｌ ： https://ticketplus.co.jp/

【サービスに関するお問い合わせ先】

株式会社Dear U plus

法人様専用ページ

https://www.dearuplus.co.jp/feature/service-bubble

※記載されている会社名及びサービス名／ロゴは、各社の商標または登録商標です。