Jackery（ジャクリ）、AI搭載の家庭用エネルギーマネジメントシステム「Jackery Ark AI EMS」を ドイツで開催のIntersolar Europe 2026 で発表

株式会社Jackery Japan

ポータブル電源・ソーラーパネルの世界的リーディングカンパニーJackery（ジャクリ）は、2026年6月23日(火)から25日(木)までドイツ・ミュンヘンで開催される世界最大級の太陽光エネルギー業界の展示会「Intersolar Europe 2026」に出展し、AIを活用した家庭用エネルギーマネジメントシステム「Jackery Ark AI EMS」を発表しました。本システムは、太陽光発電量・電力需要・電力料金などを24時間、AIが予測し、いつ充電・放電すれば電気代を最も抑えられるかを自動で判断・最適化します。

Jackeryは「Power All, Power Smarter」をテーマに、ポータブル電源からバルコニー型ソーラー蓄電システム、ソーラールーフまでの製品群を「Jackery Ark AI EMS」によって一つに統合し、家庭のエネルギー管理を「受動的に使う」段階から「能動的に最適化する」段階へと進めます。

「Intersolar Europe 2026」公式サイト：https://www.intersolar.de/home(https://www.intersolar.de/home)

■ 背景

近年、世界各地で家庭用クリーンエネルギーへの関心が高まっています。日本でも、固定価格買取制度（FIT）の買取期間を終える「卒FIT」世帯が増え、発電した電気を売るのではなく自宅で使う「自家消費」へと関心が移りつつあります。電気料金の高騰や災害時の停電への備えもあり、各家庭にとって「電力をいつ、どのように使うか」は、これまで以上に身近なテーマとなっています。

「Jackery Ark AI EMS」は、こうした家庭ごとに異なる電力の使い方を、AIによる予測と自動制御で最適化することを目指した製品です。Jackeryは、Intersolar Europe 2026での発表を皮切りに、世界の家庭用エネルギーの新たな潮流に向けたソリューションを提案していきます。

■ Jackery Ark AI EMS：予測・制御・全体最適化で家庭の電力を管理

「Jackery Ark AI EMS」は、AIによる予測と自動制御を加えることで、より効率的な電力管理を実現します。主な機能は次の3点です。

1.予測と自動最適化

AIが24時間、太陽光発電量・電力需要・電力料金などを予測し、充放電を自動で最適化します。例えば、電力料金の安い時間帯に充電し、高い時間帯に放電することで、家計の電気代節約につなげます。目的に応じて「電気料金最適化（Earning） 」「自家消費（Energy Independence ）」「バランス（Balanced ）」の3モードをワンタップで選べ、太陽光と組み合わせた場合は最大75.2%の節電効果が得られます。

2.モニタリングと手動操作

Jackeryアプリでは太陽光発電・蓄電・家庭内消費・系統電力の状況を一画面に集約し、遠隔での確認やモード切り替えに対応します。AIでの分析結果は数値やグラフで確認ができ、ユーザーが手動で設定を変更した場合も、システムは約2時間後に自動最適化へ戻ります。

3.停電・悪天候への備え

悪天候の到来前には電池を自動で事前充電し、EPS/UPS機能により停電時にも冷蔵庫や通信機器などへ電力を供給します。制御に必要なデータはホームゲートウェイ（家庭内に設置する制御用の専用機器）にローカル保存されるため、インターネット接続が不安定な環境でも動作します。

将来的にはヒートポンプ、EV充電器、エアコンなどの機器にも対応予定で、第三者プラットフォームや仮想発電所（VPP）など、将来のエネルギーサービスとの連携にも対応していきます。

■ バルコニー型蓄電システム「Jackery SolarVault 3」シリーズと連携

「Jackery Ark AI EMS」と連携するのが、新世代のバルコニー型ソーラー蓄電システム「Jackery SolarVault 3」シリーズです。インバーターとリン酸鉄リチウムイオン電池を一体化したモジュール式で、蓄電容量は2.52kWhから15.12kWhまで拡張でき、集合住宅から戸建て住宅まで幅広く対応します。また、「Jackery SolarVault 3 Pro Max AC」モデルは、既存の配線を改修することなく、設置済みの太陽光発電システムに後付けで電池を増設できます。

発電・蓄電を担う「Jackery SolarVault 3」シリーズと、電力の使い方を最適化する「Jackery Ark AI EMS」を組み合わせることで、家全体の電力を効率的に管理できます。

■ ポータブル電源のリーダーから、家庭用ソーラーエコシステムの推進役へ

今回の展示会場では、「Jackery Ark AI EMS」と連携する各種ハードウェアが一堂に集まります。Jackeryのポータブル電源シリーズ、バルコニー型蓄電の「Jackery SolarVault 3」シリーズ、屋根用のJackery Solar Roof（日本市場名：Jackery SolarSaga Barrel Tile）までの製品群が連携し、発電・蓄電・制御を網羅する家庭向け家庭向けエネルギーエコシステムを提案します。Jackeryは、これまでポータブル電源の世界的リーディングカンパニーとして事業を展開してきましたが、今後は家庭用エネルギー領域にも広げ、エネルギーの管理・活用を一体化したソリューションの提供を進めていきます。

※掲載している製品の日本国内での発売・展開時期は未定です。また、仕様には開発中のものが含まれ、変更となる場合があります。

■Jackeryについて

2012年、アメリカ・カリフォルニア。私たちJackery（ジャクリ）は「持続可能なエネルギーがより身近になる社会」を目指して誕生しました。

私たちが目指すのは、太陽の力で楽しい時間も、いざという時も、電気が生み出せる安心を、より多くの人に届けること。そして実際に2016年にはブランド初となるアウトドア用ポータブル電源を発売。さらにその2年後には、ブランド初のポータブルソーラーパネルを開発しました。2019年に日本市場に参入してから2025年まで、7年連続で年間販売台数・売上No.1を達成しました。

これからもJackeryは、地球への負担をおさえながら、クリーンなエネルギーが当たり前になる未来へ向けて、歩み続けていきます。

- Sustainable Power for Your Life -

■会社概要

会社名：株式会社Jackery Japan

所在地：東京都中央区晴海1丁目8番10号 トリトンスクエアX棟3階

事業内容：ポータブル電源とソーラーパネルの販売

公式サイト：https://www.jackery.jp(https://www.jackery.jp)

X ：https://x.com/jackeryjapan(https://x.com/jackeryjapan)

Instagram：https://www.instagram.com/jackeryjapan(https://www.instagram.com/jackeryjapan)

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