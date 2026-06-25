活動10周年を迎える前川優希、初のカフェイベント『ENcall cafe by Maekawa Yuki』開催決定！チケプラにてファンクラブ先行受付開始！

株式会社チケットプラス

電子チケットサービス「チケプラ」を運営する株式会社チケットプラスは、2026年8月6日（木）～2026年8月15日（土）に開催される、前川優希の活動10周年を記念した期間限定カフェ『ENcall cafe by Maekawa Yuki』のファンクラブ最速先行受付を開始しました。また、チケプラ電子チケットが本イベントで採用されたことをお知らせします。

■前川優希、初のカフェイベント開催！本人出演イベントやオンライン配信イベントも！

ミュージカルや2.5次元舞台など、数々の話題作で活躍を続ける俳優・前川優希。今年2026年に芸能活動10周年の節目を迎えることを記念し、ファンとの“縁”をテーマにしたスペシャルカフェイベント『ENcall cafe by Maekawa Yuki』が、Commune Plaza（東京都豊島区）にて開催決定！

カフェ内で提供されるメニューは、名前から味、色味に至るまで前川優希本人が全面プロデュース。さらに、イベント限定グッズの販売をはじめ、本人出演イベントやオンライン配信イベントなど、ファンとともに楽しめる多彩なコンテンツを用意。本人がこだわり抜いた特別な空間で、10年間の感謝が詰まったメモリアルなひとときをお届けします！

本イベントのチケットは「チケプラアプリ」にて発券します。

チケットの申込から受取、当日のご入場まで、スマホ1つですべて完結！アプリを開くだけで、スムーズにご入場いただけます。

【イベント詳細】

ENcall cafe by Maekawa Yuki

⚫︎開催期間

2026年8月6日（木）～ 8月15日（土）東京｜Commune Plaza（コミューンプラザ）

⚫︎チケット料金（税込）

・オフィシャルカフェ入場券 1,100円（税込）

・パーティーに前川優希が参加！オフィシャルカフェ入場券 4,400円（税込）

・パーティーに前川優希がオンラインで参加！オフィシャルカフェ入場券 2,200円（税込）

⚫︎利用時間

90分入れ替え制

（1） 10:00 ～ 11:30

（2） 12:00 ～ 13:30 ◎ ◇

（3） 14:00 ～ 15:30 ◎ ◆

（4） 16:00 ～ 17:30 ◎ ◆

（5） 18:00 ～ 19:30 ◎ ◆ ◇

（6） 20:00 ～ 21:30 ◆

◎・・・本人出演回

8月6日（木）、8月14日（金）

◆・・・本人出演回

8月11日（火・祝）

◇・・・オンライン出演回

8月8日（土）

⚫︎受付期間

【FC先行（抽選）】

受付期間：6月24日（水）18:00 ～ 7月7日（火）23:59

【一般販売（先着）】

販売期間：7月23日（木）19:00 ～ 各日最終枠入場時間まで

※FC先行抽選の段階で満席の場合、一般販売は実施いたしません。

▶︎詳細・お申し込みはこちら

https://maekawa-yuki.com/news/2rCCNF7BVGjhvyrxivHsVB

▶︎前川優希 公式サイト

https://maekawa-yuki.com/

■エンタメファンのための電子チケット「チケプラ」

【累計1,000組以上のアーティストに導入されている電子チケット】

2014年に業界内で先駆けてサービスを開始。自社アプリの「チケプラアプリ」、または企業様が既に提供されている既存アプリに機能を簡単に組み込むことができる「チケプラSDK（電子チケット導入キット）」により電子チケットサービスを提供しています。

【FCと連携したデータ分析も可能！】

ファンクラブやECサイトと同じIDで利用可能なため、チケット利用のために新規でIDを作成する手間がなくストレスのないユーザー体験を実現しながら、取得したデータを横断的にマーケティング活動に生かすことができます。

■株式会社チケットプラスについて

エンターテインメントサービスを幅広い領域から展開する株式会社エムアップホールディングスの一員として、チケット事業を運営。電子チケットアプリ「チケプラ」や、主催者公認の公式リセールサービス「チケプラTrade」、チケットアドオンキット「チケプラSDK」などさまざまなサービス*を展開しています。アーティストの導入実績および利用者は増加し続けており、「チケプラサービス」は累計1000組以上、50万人規模のツアーなど数多くの実績を誇っています。今後も、ライブエンタメをより便利にお楽しみいただけるサービスを提供していきます。

※サービス自体はEMTG（旧名称）という名称で2008年からスタートしており、業界に先駆けて提供してきました。

会社名 ： 株式会社チケットプラス

所在地 ： 東京都渋谷区渋谷3-12-18 渋谷南東急ビル 9階

代表者 ： 代表取締役 佐藤元

設 立 ： 2025年10月1日

事業概要 ： 電子チケットに関連したシステムの開発、各種サービスの提供ならびに運営

U R L ： https://ticketplus.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ・取材などのお申し込み先】

株式会社チケットプラス 広報担当

E-mail: press@ticketplus.co.jp

※記載されている会社名およびサービス名・ロゴは、各社の商標または登録商標です。