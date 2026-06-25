育休中の自己効力感低下が引き起こす生産性低下は約20％。ロート製薬発スタートアップが、育児経験をリーダーシップ開発へ変える法人向けプログラム「おやはぐ ソフトスキル開発ワークショップ」提供開始

クロススキルラボ合同会社

クロススキルラボ合同会社（本社：東京都港区、代表：清水美樹）は、育休・育児経験をリーダーシップ開発へ転換する法人向けプログラム「おやはぐ ソフトスキル開発ワークショップ」を2026年6月25日より提供開始します。

近年、男性育休取得率向上や女性活躍推進が進む一方で、多くの企業では育休取得後のエンゲージメント低下や復職不安が課題となっています。当社調査では、育休中に自己効力感が低下した層は、生産性が約20％低く、エンゲージメントも約50％低い傾向が確認されました。

本プログラムは、育児を通じて培われる観察力・共感力・意思決定力・調整力などをAI時代に不可欠な「ソフトスキル」として可視化し、人的資本経営やリーダー育成につなげる新しい人材開発施策です。

おやはぐワークショップ参加登録はこちら :https://forms.cloud.microsoft/Pages/ResponsePage.aspx?id=TLB22H4jWUyBYzGs266AIFvt9Drod9xBun89hYnOEXlUMVJUMFlKTkFZMjhKNUEwTVBSOFo5NzRBWS4u

■背景：人的資本経営、次に問われるのは「復職後の活躍支援」

日本企業では、女性活躍推進、男性育休の取得促進、人的資本経営、DEI推進など、働く親を支援する制度整備が進んでいます。一方で、制度は整っていても、育休・育児経験そのものを「仕事に活きる経験」「能力開発の機会」として位置づける取り組みは、まだ十分とは言えません。

当社がこれまで実施してきたワークショップやヒアリングにおいても、育休・育児期の社員からは、「キャリア断絶への不安」「自己効力感の低下」「復職後に自分が活躍できるイメージが持ちづらい」といった声が寄せられています。

特に、育休中に自己効力感が低下すると、復職後の仕事への自信や挑戦意欲、会社へのエンゲージメントが下がり、生産性の低下に大きくつながることを確認しています。育休中に自己効力感の低下を感じた層は、低下を感じなかった層に比較して約50%のエンゲージメントの低下が起き、約20%の生産性低下に繋がることを確認しています。（当社調べ、期間：2025年5月、対象者：ロート製薬社員、N＝145名）

育休・育児経験をどのように意味づけるかは、個人のキャリアだけでなく、企業の人的資本価値にも大きな影響を与える重要な経営課題になっています。

■育児は「ソフトスキル版MBA」である

育児の現場は、予測不能な出来事の連続です。予定通りに進まない日々の中で、子どもの状態を観察し、家族や保育園・学校など周囲と連携し、限られた時間と体力の中で優先順位を判断し続ける必要があります。

これは、ビジネスの現場で求められるソフトスキル、その中でもリーダーシップやマネジメントスキルと多くの共通点があります。特に、これからの時代はAIが台頭し、すぐに答えが出る時代、特に育児によって培われる「ネガティブ・ケイパビリティ」は人間に残された重要な資質となると予想されます。

しかし、多くの育児経験者は、日々の育児で発揮しているこれらの力を「スキル」として認識できていません。また、企業側も育児経験を人材開発やリーダーシップ開発に接続する仕組みを十分に持てていないのが現状です。

■「おやはぐ ソフトスキル開発ワークショップ」概要

「おやはぐ ソフトスキル開発ワークショップ」は、育休前後・育児中の社員が、自身の育児経験を棚卸しし、そこで培われた力をビジネススキルとして言語化・可視化する2時間のオンラインワークショップです。

実際に育児と仕事の両立に向き合ってきた当事者の実践知と、経験学習・リーダーシップ開発に関する学術知を掛け合わせ、育児経験を「キャリアのブランク」ではなく「ソフトスキル開発の機会」として捉え直します。

参加者は、他社の人材との対話を通じて、自分の日々の育児経験に含まれる観察力・共感力・調整力・意思決定力・巻き込み力などを発見し、復職後の仕事やキャリア形成に活かす視点を得られます。

想定対象

本ワークショップは、以下のような対象者・目的に応じて実施可能です。

・育休前後・育児中の社員

・復職予定者、復職直後の社員

・育児中の社員を部下に持つ管理職

・女性活躍推進、男性育休推進に取り組む企業

・人事・人材開発・DEI推進担当者

・経営層、全社員向けのDEI・人的資本経営施策

少人数の復職者向け研修から、管理職向け研修、全社向けオンライン配信まで、企業の課題や規模に応じて設計します。

ローンチ記念：限定10名までワークショップを無料提供

サービスローンチを記念し、「おやはぐ ソフトスキル開発ワークショップ」を、限定10名まで無料で提供します。

対象は、人事・人材開発・DEI推進担当者、女性活躍推進・男性育休推進に関心のある企業担当者、育休前後・育児中の社員支援を検討している企業担当者です。

本体験ワークショップでは、育児経験をソフトスキルとして捉え直す考え方や、実際のワークを体験いただけます。導入前にプログラムの雰囲気や効果を確認したい企業担当者に向けた機会です。

おやはぐワークショップ参加登録はこちら :https://forms.cloud.microsoft/Pages/ResponsePage.aspx?id=TLB22H4jWUyBYzGs266AIFvt9Drod9xBun89hYnOEXlUMVJUMFlKTkFZMjhKNUEwTVBSOFo5NzRBWS4u

導入企業にもたらす5つの価値

働くママ・パパ社員が自分の強み・育児経験からの学びを知り、その経験を職場に活かしながらいきいきと働き活躍する。そんな職場を目指します。

1. 復職者の自己効力感向上

育児経験を能力開発機会として再認識することで、復職への不安を軽減し、挑戦意欲を高めます。

2. 女性管理職候補の育成

育児経験で培われたリーダーシップを可視化することで、管理職への挑戦意欲向上につなげます。

3. 男性育休取得の促進

育休を「キャリアの停滞」ではなく「成長機会」として位置付けることで取得促進を支援します。

4. 管理職のマネジメント変革

育児中社員を支援対象としてだけではなく、新たなスキルを獲得した人材として理解する視点を醸成します。

5. 人的資本経営・DEI施策の実効性向上

制度整備だけではなく、人材成長やエンゲージメント向上につながる施策として活用できます。

■ワークショップ参加者の声

これまでのプログラム参加者からは、以下のような声が寄せられています。

「キャリア断絶をとても不安に感じていたが、育休や育児がソフトスキル向上の機会であると前向きに捉えられるようになった」

「育児の中で悩んでいた経験も、無駄ではなく仕事に活かされていると実感できた。復職への不安が減り、育児を理由にやりたいことを諦めなくていいと思えた」

「管理職に対して今まで避けていたが、育児を通じて自分にも必要なスキルが身についているのであれば、もう少しフラットにとらえてもいいと思えるようになった」

■創業への想い：代表コメント

育休や育児経験は、これまで「仕事から離れる期間」「キャリアが止まる期間」として語られることが少なくありませんでした。論文でもそんな論調が多いのも事実です。

しかし、実際の育児の現場では、不確実な状況で判断し、相手の状態を観察し、限られたリソースの中で周囲を巻き込みながら前に進める力が、日々鍛えられています。これは、まさにこれからのAI時代に管理職やリーダーに求められるマネジメントスキルそのものです。

私自身、育休中に自己効力感が低下し、悩んだ当事者の一人です。寝ない子どもをワンオペでみる日々の中で、キャリアアップを諦めて育児に全力で向き合いましたが、復職時の不安な気持ちは忘れることができません。復職してから多くのスキルを知る中で、育児の中で自分が向き合っていたことは、ソフトスキル開発だったと思い至り、本事業の着想と繋がりました。

ソフトスキルは職場の役割では30％しか開発されません。育児は毎日の連続した経験学習そのものであり、ソフトスキル開発の有効な機会です。育休中の自己効力感が低下が引き起こす、復職後の挑戦意欲や管理職意欲の低下は、本人にとっても企業にとっても大きな機会損失です。

育児経験そのものの意味づけを変え、社会認識そのものを変えていくことが重要だと考えています。

「おやはぐ ソフトスキル開発ワークショップ」を通じて、働く親が自分の経験に自信を持ち、企業がその力を組織の成長につなげられる社会をつくっていきたいです。

クロススキルラボ合同会社 代表 清水美樹

おやはぐワークショップ参加登録はこちら :https://forms.cloud.microsoft/Pages/ResponsePage.aspx?id=TLB22H4jWUyBYzGs266AIFvt9Drod9xBun89hYnOEXlUMVJUMFlKTkFZMjhKNUEwTVBSOFo5NzRBWS4u

■企業概要

クロススキルラボ合同会社は、ロート製薬株式会社の社内起業制度から生まれた子会社です。

「はたらくしあわせ、子育てのしあわせ、どちらもつかめる社会へ」をビジョンに掲げ、育休・育児経験が「キャリアのブランク」ではなく「能力開発の機会」として評価される文化を日本全体に広げることを目指しています。

企業向け研修・ワークショップ、講演・登壇、人事伴走支援、社内サーベイ支援を通じて、女性活躍推進、男性育休推進、DEI推進、人的資本経営の実効性向上を支援しています。

会社名：クロススキルラボ合同会社

設立：2026年4月20日

代表社員：清水美樹

所在地：東京都港区海岸1丁目2番20号 汐留ビルディング20階 ロート製薬株式会社内

HP: https://cross-skills-lab.co.jp/index.html

■お問い合わせ

クロススキルラボ合同会社 清水美樹

問い合わせ：公式サイトお問い合わせフォームよりご連絡ください

https://cross-skills-lab.co.jp/contact.html(https://cross-skills-lab.co.jp/index.html)