約200件の応募から見えた、多様な「休みたい理由」。リングロー、『あったらいいな”my祝日”グランプリ』結果発表

リングロー株式会社

リユースPC事業を展開するリングロー株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役：碇敏之、以下、リングロー）は、5月27日～6月24日の期間で開催した『あったらいいな“my祝日”グランプリ ～6月に本気でほしい祝日、大募集！～』の結果を公開いたしました。

本企画は、祝日のない唯一の月である6月と、リングロー独自の休暇制度「my祝日制度」をテーマに、「6月に本気でほしい祝日」を募集したものです。

約200件の応募作品では、「思い切り好きなものを食べたい」「自分自身を労わりたい」「雨の日は家でゆっくり過ごしたい」など、多様な“休みたい理由”が寄せられました。

応募作品の中から優秀賞5作品を選出し一般投票を実施した結果、「国民チートデイ」が最優秀賞に選ばれました。

『my祝日グランプリ』結果発表 :https://www.ringrow.co.jp/blog/2026/06/24/10887

「祝日ゼロの6月」× リングローの「my祝日制度」

日本には年間16日の国民の祝日がありますが、6月だけは祝日が存在しない「空白期間」となっています。ゴールデンウィーク明けから夏季休暇まで、働く人々にとって心身をリフレッシュする機会が少ない時期です。

一方でリングローでは、社員が自分にとって大切な日を祝日として設定できる「my祝日制度（※）」を導入しており、この考え方を社会へ広げ、多くの方と「自分らしい休み方」について考える機会を持ちたいと考え、本コンテストを企画しました。

（※）my祝日制度とは、リングローが2025年4月に導入した特別休暇制度で、社員は有給休暇とは別に国が定めた祝日数分だけ好きな日に休暇を取得できる制度です。

最優秀賞は「国民チートデイ」！

最優秀賞（1名）

祝日名：『国民チートデイ』

考案者：イチカさん

日付： 6月10日

この祝日が欲しい理由

ダイエットしている方や健康・体重を気にしている方も、その日だけは自分に甘くなれる日。

飲食店で働く方は忙しくなりそうですが、外食産業全体も盛り上がりそうです！

優秀賞（4名）

祝日名：『夢の前借りデイ』

考案者：はみさん

日付： 6月15日

この祝日が欲しい理由

来るボーナスを何に使おうかとあれこれ考える日がほしい。

ボーナスのことを考えると仕事も手につかないので、いっそ休みにしたほうがいいと思う。

祝日名：『わたしの日』

考案者：ネウさん

日付： 6月7日

この祝日が欲しい理由：

父の日、母の日、こどもの日、敬老の日、天皇誕生日……周りばかり敬われ、どれにも該当しない自分を労る祝日が欲しい！と思いました。

ちなみに6月7日は「ろくな奴」のモジリです（笑）。

祝日名：『読書の日』

考案者：つくもさん

日付：6月26日

この祝日が欲しい理由

26日は過去のデータから1番雨の確率が高いとされている日です。雨で休みの日は家でゆっくり本を読んでリラックスしたいです。

祝日名：『時のゆとりの日』

考案者：れさん

日付：2026年6月10日

この祝日が欲しい理由

6月10日はもともと「時の記念日」だそうです。時間の大切さを見つめ直し、仕事や家事から少し離れて、自分や大切な人のために時間を使う祝日があればいいなと思いました。

「忙しさに追われるだけでなく、人生を味わう時間も大切にしよう」という願いを込めた日にしたいです。

『my祝日グランプリ』結果発表 :https://www.ringrow.co.jp/blog/2026/06/24/10887

「休み方の多様性」は「働きやすさ」に

リングローでは2025年4月より、社員が有給休暇とは別に国が定めた祝日数分だけ好きな日に休暇を取得できる「my祝日制度」を導入しました。

これまでは、PC生産やサポート業務の特性上、社員の勤務形態は基本的に“土日休み＋祝日出勤”が通例でした。しかし、社員から「祝日も休みたい」という声が上がり、制度改革の検討を開始。検討を進める上で、誕生日、記念日、推し活の日、あるいは心身のメンテナンスの日など、その人にとって意味のある日に休めることが、本当の意味での働きやすさにつながると考え、本制度の導入に至りました。

今回の企画では、「好きなものを思い切り楽しみたい」「自分自身を労わりたい」など、一人ひとり異なる“休みたい理由”が寄せられました。

リングローは今後も、一人ひとりの価値観を尊重した働き方ができる環境づくりに取り組んでまいります。

イベント概要

名称：あったらいいな”my祝日”グランプリ ～6月に本気でほしい祝日、大募集！～

主催：リングロー株式会社

募集期間：2026年5月27日（水）～6月10日（水）

一般投票期間：2026年6月19日（金）～6月24日（水）

応募方法：リングロー公式LINEより応募

賞品：最優秀賞 6,000円分のAmazonギフトカード / 優秀賞 1,000円分のAmazonギフトカード

※AmazonはAmazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。

リングロー株式会社

2001年に有限会社リペアシステムサービスとして設立し、2026年7月をもって創立25周年を迎える。創業以来、法人向けの卸販売を中心に事業を展開し、リユースPCの流通と品質管理の基盤を構築。2018年に販売を開始した無期限保証付きリユースPC「R∞PC（アールピーシー）」は、2026年4月に8周年を迎えた。近年では、公式通販サイト「R∞PCダイレクト」を通じて個人向け販売を強化するとともに、大学の新入生向けパソコンとして教育機関での導入実績を有するなど、利用シーンの拡大が進んでいる。



【会社概要】

・名称 ：リングロー株式会社

・代表取締役：碇敏之

・本社所在地：〒171-0022 東京都豊島区南池袋3-8-8 THE CORNER池袋4階

・事業内容 ：中古パソコンの販売・修理・買取

・URL ：https://www.ringrow.co.jp/（リングロー公式HP）

＜お問い合わせ＞

pr-contact@ringrow.co.jp