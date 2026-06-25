“ただのリング”には興味ありません。『涼宮ハルヒの憂鬱』TVアニメ放送20周年を記念した、特別なリング（指輪）が登場

株式会社ユートレジャー

株式会社ユートレジャー（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：青木 興一、株式会社ケイ・ウノの連結子会社）は、TVアニメ「涼宮ハルヒの憂鬱」放送20周年を記念した「20周年記念リング」の予約受付を2026年6月25日（木）～7月23日（木）の期間、ユートレジャーオンラインショップ、ユートレジャーコンセプトストア池袋・心斎橋にて行います。ユートレジャーでは初めての取り扱いライセンスとなります。

このたびの新作は、TVアニメ「涼宮ハルヒの憂鬱」放送20周年を記念したリング（指輪）です。「H」をモチーフに、内側にはキャラクター名を刻印しました。

選べるキャラクター一覧

取扱店詳細

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/37605/table/963_1_1e9ad9b0f08773cb3b8cf77ea318df88.jpg?v=202606250151 ]「涼宮ハルヒ」モデルシルバー925（「涼宮ハルヒ」モデル）プラチナ950（「涼宮ハルヒ」モデル）シルバー925（「涼宮ハルヒ」モデル）刻印イメージ（「涼宮ハルヒ」モデル）着用イメージ着用イメージロゴ入りのボックスに入れてお届けします「長門有希」モデル「朝比奈みくる」モデル「キョン」モデル「古泉一樹」モデル[表2: https://prtimes.jp/data/corp/37605/table/963_2_cd83ea6d68dc01a80823640dbebdd996.jpg?v=202606250151 ]

予約期間中、ユートレジャーコンセプトストア池袋にてサンプルの展示を行っております。

尚、池袋・心斎橋の両店舗でご予約及び、リングのサイズ計測を承っておりますので、是非この機会にお立ち寄りください。

TVアニメ「涼宮ハルヒの憂鬱」とは

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/37605/table/963_3_31ee380957612ce1091cd15dd4f05940.jpg?v=202606250151 ]

「ただの人間には興味ありません。

この中に宇宙人、未来人、超能力者がいたら、あたしのところに来なさい。以上！」

入学早々、時を止めるような挨拶をした涼宮ハルヒ。そんなSF小説じゃあるまいし…

と、誰でもそう思う…。しかしハルヒは心の底から真剣だった。それに気づいたときには

SOS団をとりまく日常は、もうすでに超日常になっていた…。

涼宮ハルヒが団長の学校未公式団体「SOS団」が繰り広げるSF風味の学園ストーリー。

◆公式X（旧Twitter）：https://x.com/haruhi_official

◆アニメ20周年『涼宮ハルヒの御礼』公式サイト：https://haruhitv-anniversary.com/

(C)2007,2008,2009 谷川 流・いとうのいぢ／SOS団

ユートレジャーについて

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=CJdlWMCvhek ]

「あなたの好きをカタチに・・・」ファンの方々の「好き」をジュエリーというカタチにし、身に着ける喜びを提供したいという想いからユートレジャーが立ち上がりました。

デザイナーや熟練した各分野の職人が、着け心地や存在感、耐久性・強度を追求し、「一生の宝物になるようなジュエリーをお届けしたい」という想いを込めて丁寧に製作しております。細部にまでこだわった品々をぜひお楽しみください。

ユートレジャーのこだわりはこちらで紹介しています。

https://u-treasure.jp/information/about_utreasure

株式会社ユートレジャー（U-TREASURE） https://u-treasure.jp/(https://u-treasure.jp/)

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