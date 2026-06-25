読書メーター読みたい本ランキング週間第１位の大注目作!!『雨、時々こんぺいとう』が6月25日(木)発売！　オリジナルジッパーバッグのプレゼントも！【第32回電撃小説大賞《メディアワークス文庫賞》受賞作】

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）が、次代を創造するエンターテイナーの発掘・育成を目的に開催している公募小説コンテスト「電撃小説大賞」の「第32回 電撃小説大賞」より、《メディアワークス文庫賞》受賞作となる『雨、時々こんぺいとう』（メディアワークス文庫）を2026年6月25日（木）に発売いたします。全国の書店員様もときめいた、圧倒的純愛ストーリーにぜひご注目ください。

また、発売にあわせて対象店舗にてオリジナルジッパーバッグの配布が決定しました。こちらもぜひご期待ください。

第32回電撃小説大賞《メディアワークス文庫賞》受賞！ これは雨が呼ぶ奇跡と星空に誓う恋の物語。

雨を降らせる君に、はじめての恋をした。

高校生の梓が図書館で出会ったのは、雨を降らせることができる不思議な少年・旭だった。

二人で重ねる宝物のような穏やかな時間。しかしある日、梓は衝撃的な噂を耳にする。それは、旭が殺人犯の息子というもので――。旭は周囲の好奇の視線から梓を守るため、自ら距離を置こうとするが……。

「私は明日も旭が図書館に来るって信じてる」

そうして降りしきる流星の中、二人は一つの約束をし――旭は姿を消した。

雨、時々こんぺいとう。空から色星が降るとき、奇跡は起きる。

『雨、時々こんぺいとう』

著者：柴野日向

イラスト：中村至宏

ISBN：9784049169539

定価：979円 （本体890円＋税）

発売日：2026年06月25日

判型：文庫判

作品特設ページ：https://product.kadokawa.co.jp/special/mwbunko/amekon/

第32回 電撃小説大賞 特設サイト：https://dengekitaisho.jp/special/32/

発売前から読書メーターで話題に！

読書メーター 読みたい本ランキング文庫部門で週間１位（集計期間：2026/6/6~6/12）を獲得。

さらに、一足先にお読みいただいた全国の書店員様からも絶賛の声をいただきました。

みなさまの胸のときめきを感じるコメントも、ぜひご確認ください。

書店店頭にてオリジナルジッパーバッグ配布決定！

対象店舗にて、『雨、時々こんぺいとう』１冊購入につきオリジナルジッパーバッグを１枚プレゼント！

なくなり次第終了となります。ぜひ梅雨時期の書籍の持ち運びにご活用ください！

詳細は下記をご確認ください。

https://mequrimequru.jp/articles/details/1405140/

※配布開始時期・配布方法は店舗によって異なります。

※特典は数量に限りがございます。なくなり次第終了となります。

※各書店の状況により、特典を入手いただけない場合がございます。

※リスト外の書店でも特典を配布している場合がございます。

メディアワークス文庫とは

2009年12月創刊の文庫レーベル。エンターテインメント・ノベルとしてこれまで恋愛、ミステリー、歴史など、1,000作以上ものさまざまなジャンルの小説を刊行。

創刊から現在まで、シリーズ累計850万部の『ビブリア古書堂の事件手帖』、シリーズ累計230万部の『神様の御用人』などの人気シリーズをはじめ、『ちょっと今から仕事やめてくる』『君は月夜に光り輝く』『今夜、世界からこの恋が消えても』など多くの作品の実写映画化やドラマ化、『拝啓見知らぬ旦那様、離婚していただきます』コミカライズなど、ヒット作の多岐にわたるメディアミックス展開で、国内のみならず海外でも広く注目を集めております。毎月25日頃発売。

関連情報

■『雨、時々こんぺいとう』

特設サイト：https://product.kadokawa.co.jp/special/mwbunko/amekon/

■第32回電撃小説大賞特設サイト：https://dengekitaisho.jp/special/32/

■メディアワークス文庫公式サイト：https://www.kadokawa.co.jp/label/mwbunko/

■メディアワークス文庫公式X（Twitter）：https://twitter.com/mwbunko