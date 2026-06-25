「ふるなび」で、栃木県（県庁）がグランドピアノの更新を目的としたクラウドファンディングプロジェクトへの寄附受付を開始。

株式会社アイモバイル

株式会社アイモバイル（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：野口哲也、東証プライム市場）が運営するふるさと納税サイト「ふるなび」（ https://furunavi.jp/(https://furunavi.jp/) ）が、栃木県（県庁）のクラウドファンディングプロジェクトへの寄附受付を開始しました。

【プロジェクト名】栃木県総合文化センターに新しいピアノを！～美しく豊かな音色をホールに響かせ、多くの方に感動を届けたい～

https://fcf.furunavi.jp/Project/Detail?projectid=1050(https://fcf.furunavi.jp/Project/Detail?projectid=1050)

《支援の概要》

栃木県総合文化センターは1991年の開館以来、演奏会やコンクール、展示会などを通じて県内の文化芸術活動を支えてきた中核的な文化施設です。開館35周年を迎える今年、メインホールで長年使用されてきたグランドピアノの老朽化が大きな課題となっています。ピアノは構造上、常に弦の張力による負荷を受けるため寿命が比較的短く、良好な音質を維持できる期間は約30年が限界とされています。現在のピアノも経年劣化により音質が低下し、メインホールでの演奏に十分対応できなくなっています。

そこで多くの音楽家や観客に再び感動を届けるため、コンサートグランドピアノの最高峰とされるスタインウェイ＆サンズ社製「D-274」の導入を計画しています。新しいピアノによって美しく豊かな音色をホールによみがえらせるとともに、未来の音楽家が最高の環境で学び、夢を実現できる場を整えたいと考えています。

今回クラウドファンディングを実施するのは、35年ぶりのピアノ更新という貴重な機会を広く知ってもらい、多くの人とともに音楽文化を育てていきたいという思いからです。文化芸術は、演奏する人だけでなく、観る人、聴く人、支える人の参加によって発展するものであり、本プロジェクトを通じて地域の音楽文化を未来へつないでいくことを目指しておりますのでみなさまからのご支援をいただければと思っております。

《寄附金の使い道》

このプロジェクトでいただいた寄附金は、メインホールに設置するスタインウェイ＆サンズ社製コンサートグランドピアノD-274（1台）を購入する費用として活用されます。

■栃木県（県庁）（とちぎけん）について

世界遺産である日光の社寺や那須烏山市の山あげ祭、鹿沼彫刻屋台まつりなどの「歴史・文化」、日光国立公園や那須岳などの豊かな「自然」、鬼怒川、那須、塩原など恵まれた「温泉」、いちごをはじめとするおいしい「農産物」などたくさんの魅力にあふれています。いちごやお米、干し芋だけでなく、あしかがフラワーパークや東武ワールドスクウェア入園券などの体験チケットもご用意がございます。

栃木県（県庁）で人気の返礼品

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https://furunavi.jp/Municipal/Product/Search?municipalid=10009(https://furunavi.jp/Municipal/Product/Search?municipalid=10009)

※都合により、リンク先が表示されない場合がございます。予めご了承ください。

【会社概要】

社名 ： 株式会社アイモバイル

所在地 ： 東京都渋谷区渋谷三丁目26番20号 関電不動産渋谷ビル8階

代表者 ： 代表取締役社長 野口 哲也

設立 ： 2007年8月17日

URL ： https://www.i-mobile.co.jp/



【事業概要】

アイモバイルは、「“ひとの未来”に貢献する事業を創造し続ける」をビジョンに掲げ、ふるさと納税を中心としたコンシューマ事業と、テクノロジーを活用したインターネット広告事業を展開するマーケティングカンパニーです。

ふるさと納税サイト「ふるなび」では、寄附を通じて全国の地域活性化を支援しています。

寄附金をポイントとして受け取り、ホテルや飲食店などで利用できるポイント型返礼品「ふるなびトラベル」をはじめ、ユーザーの多様なニーズに応える各種サービスを提供しています。

【ふるなびサービス一覧】

・ふるさと納税コンシェルジュサービス「ふるなびプレミアム」

https://furunavi.jp/premium/

・あとからゆっくり選べるポイント制「ふるなびカタログ」※ポイント有効期限なし

https://furunavi.jp/catalog

・旅行予約サイト「ふるなびトラベル」※掲載10,000施設以上

https://tp.furunavi.jp/

・クラウドファンディング型ふるさと納税「ふるなびクラウドファンディング」

https://fcf.furunavi.jp/



【本リリースに関するお問合せ】

株式会社アイモバイル 事業企画本部 自治体サービス事業部

Mail：support@furunavi.jp

※メディア関係者様は以下の専用フォームよりご連絡ください。

https://furunavi.jp/Faq/Contact/Media