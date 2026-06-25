デジタルサービスの構築を支援するプラットフォーム「WebPerformer‑NX」がサービス内で利用可能な生成AI利用環境を提供開始

キヤノンITソリューションズ株式会社キヤノンマーケティングジャパングループのキヤノンITソリューションズ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：須山寛、以下キヤノンITS）は、デジタルサービスの構築を支援するプラットフォーム「WebPerformer‑NX（ウェブパフォーマーエヌエックス）」において、生成AI利用環境を2026年6月29日（月）よりオプションとして提供開始します。本オプションでは、社内文書や業務データなどを検索・参照しながら回答を生成するRAG（Retrieval Augmented Generation）と、自然な文章を生成するLLM（Large Language Model）を「WebPerformer-NX」サービス内で利用できます。これにより、お客さま自身で個別に契約・連携を行うことなく、生成AI（RAG／LLM）を活用できるようになります。

■背景

生成AIの業務活用が広がる一方で、外部の生成AIサービス利用においては、個別契約や運用面での手間が導入を妨げる一因となっています。こうした背景を踏まえ、「WebPerformer‑NX」では、従来の外部生成AI連携に加え、新たにサービス内で利用可能なRAG/LLMオプションを提供します。外部生成AIサービス利用に伴う個別契約や運用負荷を解消し、生成AI導入と活用をより円滑にします。

■特長

本機能は、開発者の生成AI利用に関わる工数削減と、開発スピードの加速を支援します。

1.実装工数を削減する、サービス内包の生成AI（RAG／LLM）環境の提供

RAG/LLMが「WebPerformer‑NX」に内包されているため、外部の生成AIサービスとの連携設定が不要です。「WebPerformer‑NX」プラットフォーム内で生成AI利用が完結できます。

2.アプリケーションデータをRAGとして活用可能

「WebPerformer‑NX」で構築したアプリケーションのデータをRAGとして活用できるため、データ準備や連携の手間を抑え、業務に即した生成AI活用を迅速に開始できます。

３.スモールスタートを可能にする料金体系

月単位で利用できる有償オプションとして提供されます。これにより、段階的な導入が可能となります。

※最低契約期間がございます。

■展望

キヤノンITSは、生成AIの活用をより包括的に支援するため、今後もシステム開発全体の効率化と、構築した業務アプリケーション上で生成AI活用機能のさらなる拡充を進めてまいります。開発部門／業務部門双方の利便性向上を通じて、企業のDX推進と業務変革に貢献してまいります。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/1375/table/1035_1_f6287ec68445e9b79be6bda2b5a68130.jpg?v=202606250151 ]

※１ 月額利用料は、ご契約いただいたプランによって異なります。

毎月付与されるクレジット数は、ご契約いただいたプランによって異なります。利用枠を超えた場合は、別途費用が発生します。クレジット数は、翌月繰り越し不可です。15,000クレジットは最大1,500会話です。

※２ 内部生成AIサービスオプションの契約はRAG単位です。 1RAGあたりのデータ容量は10GB／データ更新回数は20回（月間）です。詳細はサービスプラン表および価格表をご確認ください。

※ 記載されている会社名、製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。

概要

■「WebPerformer‑NX」について

「WebPerformer‑NX」は、クラウド上で稼働するお客さまの業務のデジタル化とデジタルサービスの構築を支援するプラットフォームです。

UIのデザインを豊富な部品群から簡単に作成できるだけでなく、部門間/企業間にまたがる複雑な業務プロセスのデジタル化を俊敏かつ迅速に実現します。

デジタル化に不可欠な、システム利用部門と開発部門との直感的な共創型開発を推進します。

主な特長

利便性に優れたアプリケーションの開発を容易に実現可能

デザイン性に優れた豊富なUI部品群を組み合わせることで、利便性の高いアプリケーションの開発が可能です。UIデザインを元にデータベースに対する簡易ロジックの自動生成も可能です。

アプリケーションを自動で生成する機能を基本搭載し、複雑なシステム開発には汎用言語で対応可能

複雑な業務ロジックの開発には、多くのエンジニアが実装可能なJavaScriptに加え、SQLを採用しています。開発時には生成AIによって、UI画面を自動生成・調整する機能や、SQLやコードのサジェストや構文チェック機能を活用するなど開発支援機能が充実しており、開発者の製品習得にかかる期間を短縮するとともに他のローコード開発ツールを使用している場合でも切り替えが容易です。

さらにAI呼出関数を組み込むことでアプリケーションの利用者にとっても翻訳や報告書作成の平準化などの利便性向上が実現できます。

クラウドネイティブな開発環境、セキュアな実行環境を提供

ウェブブラウザー上で直ちに使い始められ、クラウドネイティブなアプリケーションを開発することが可能です。開発/実行環境は全てクラウド上で提供するため、お客さまのオンプレミスでのサーバー管理は不要となります。

生成AIを活用した業務アプリ機能を提供

WebPerformer‑NXには生成AIを活用した業務アプリ機能を搭載しています。

無料お試しプラン

「WebPerformer‑NX」はフリープランを用意しています。どなたでも無料でアカウント作成とアプリケーション開発ができます。無料アカウントを作成する流れを3ステップ紹介するガイドを公開しています。

https://www.canon-its.co.jp/-/media/Project/Canon/CanonITS/home/solution/industry/cross-industry/application/webperformer-nx/pdf/WPNX_guide_FreeAccount.pdf

現在公開しているサンプルアプリはこちらをご参照ください。

https://www.canon-its.co.jp/solution/industry/cross-industry/application/webperformer-nx/sample-app

- 一般の方のお問い合わせ先：WebPerformer‑NX製品担当 https://form.reg.canon-its.co.jp/di/application/inquiry/webperformer-nx