【MFブックス】6月の新シリーズは3作品！　『手札が多めのビクトリア』や電子書籍『治癒魔法の間違った使い方　～戦場を駆ける回復要員～　リコレクション』も登場！　梅雨も明るくする爽快な作品をあなたに！

株式会社KADOKAWA

今月もMFブックスの新刊発売日がやってまいりました！

今月の新シリーズは3作品です！

まずご紹介するのは『勇者になったクラスの奴等とは別れて勝手に異世界を楽しみます。』です。

突然異世界転移に巻き込まれた孝介は自らの特異性に気付き勇者になったクラスから離れ、自由気ままな旅を始める。道中で出会った少女ニュイと冒険を楽しむ孝介は、ある日美しいエルフを助けることになり――!?

面倒な人間関係や魔王討伐の義務から解放され、マイペースに異世界を満喫する主人公は必見です！

続いてご紹介するのは『特異スキル『テリトリー』持ちのモブは目立ちたくない』です。

15歳の少年の姿で転生したマサキ。彼だけが持つ特殊スキル【テリトリー】は一定の範囲内で敵を倒すと経験値が十倍というチート級スキルだった！ 能力を隠して平凡に暮らしたいと願うマサキの冒険が始まる――！

目立ちたくないのに実力が隠しきれなくて!? マサキの冒険の行方から目が離せません！

3作品目は『追放された魔術師団長クローディアの愛され無双』です。

過酷な夜勤で王国を護っていた魔術師団長のクローディアは、突如追放を言い渡され、他国でのんびり生きることを決意。最強の元社畜系魔術師が大切な居場所を守るため無双する、痛快ファンタジー開幕！

ずっと頑張ってきたクロ―ディアが、最高の職場で真の実力を十分に発揮していく姿は要チェックです！

そのほか、人気シリーズ『治癒魔法の間違った使い方 ～戦場を駆ける回復要員～』のショートストーリーを収録した電子書籍「リコレクション」や、『手札が多めのビクトリア』『異世界旅はニワトリスと共に』の続刊にもぜひご注目ください。

◆MFブックス公式ページ◆

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【新シリーズ！】

勇者になったクラスの奴等とは別れて勝手に異世界を楽しみます。１

著者／saionjiyamato イラスト／ゆーにっと

＜面倒ないざこざから離れて、俺は一人で異世界を楽しんでやるよ。＞

退屈な高校生活を過ごしていた中川孝介は、突如クラスごと異世界転移に巻き込まれてしまう。転移先のイブリッヒ王国で次々とクラスメイトが勇者認定をされる中、資質なしとされた孝介はクラスの奴等から離れ、冒険者として生きていくことに。そして依頼をこなす中で唯一使える無属性魔法の可能性に気付き、魔王討伐に巻き込まれぬよう王国から離れ、気ままに異世界を巡る旅に出る。

道中で出会った猫族の少女ニュイとともに冒険者として活躍しつつ、各地での出会いや景色などを楽しむ孝介であったが、ある日怪しい男たちに捕らえられていた美しいエルフを助けることに。しかしスフィアと名乗るこの女性はどうやらただならぬ身分のようで……!?

自由に異世界を楽しみ尽くす？ 冒険ファンタジー、ここに開幕！

定価：1,705円 （本体1,550円＋税）

KADOKAWAオフィシャルサイト書誌ページ▶https://www.kadokawa.co.jp/product/322602000882/

【新シリーズ！】

特異スキル『テリトリー』持ちのモブは目立ちたくない１

著者／ちゃうちゃう イラスト／布施龍太

＜経験値10倍スキルでサクっとレベルアップ♪＞

中年のサラリーマンのマサキは15歳の姿で森の中で目を覚ました。突然の出来事に驚きつつ、異世界に転生したようだと理解すると、早速スライムを倒して【特異スキル「テリトリー」】というスキルを獲得する。なんとこのスキル、一定の範囲内で敵を倒すと経験値が十倍獲得できるというぶっ壊れチートスキルだった！ その上マサキだけが持つ特殊なスキルだったようで、驚異のスピードで強くなっていくマサキは、この稀有なスキルを周りに勘づかれないように隠すことを決める。自由気ままに普通の生活が送りたいマサキだが、彼の隠し切れない実力を目の当たりにした周りはほっといてくれなくて……？

ハーフエルフのイヴと共に、才能に恵まれなかった過去を乗り越え、自由に暮らす夢を求めるマサキの異世界冒険譚、開幕！

定価：1,705円（本体1,550円＋税）

KADOKAWAオフィシャルサイト書誌ページ▶https://www.kadokawa.co.jp/product/322602000878/

追放された魔術師団長クローディアの愛され無双 I

著者／海月花夜 イラスト／賽の目

＜元職場には愛想が尽きました！ 最強魔術師、隣国の王子に拾われ実力解放！＞

「君は役立たずだ」 夜な夜な一人で魔物を狩り尽くし、過酷な夜勤で王国を護っていた魔術師団長のクローディアは、副団長を務める婚約者の思惑で突如追放を言い渡される。前世の社畜根性で身を粉にして働いていた彼女は、これを機に他国でのんびり生きることを決意。道中、偶然助けた隣国ノーランス帝国の第二王子ノエルにスカウトされ、ダンジョンの夜間警備を任されることに。

クローディアは王国では冷遇されていた規格外の魔法力を駆使しながら活躍し、毎日美味しいお菓子を差し入れしてくれる優しい王子や新たな仲間に囲まれながら、最高のホワイト職場で真の実力を十分に発揮していく。

一方、彼女を失った王国の防衛線は崩壊の危機を迎えていた……。

最強の元社畜系魔術師が大切な居場所を守るため無双する、痛快ファンタジー開幕！

定価：1,705円 （本体1,550円＋税）

KADOKAWAオフィシャルサイト書誌ページ▶https://www.kadokawa.co.jp/product/322601001314/

治癒魔法の間違った使い方 ～戦場を駆ける回復要員～ リコレクション

著者／くろかた イラスト／ＫｅＧ

＜大人気シリーズ『治癒魔法の間違った使い方 ～戦場を駆ける回復要員～』単行本1巻～7巻と、8.5巻ドラマCDブックレットの特典ショートストーリーを収録した電子書籍が登場！ 新たな書き下ろしショートストーリーや著者インタビューも収録した大ボリュームでお届けします！＞

過去の特典ショートストーリーを収録した電子書籍「リコレクション」が登場！

大人気シリーズ『治癒魔法の間違った使い方 ～戦場を駆ける回復要員～』単行本1巻～7巻と、8.5巻ドラマCDブックレットの特典ショートストーリーを収録。

さらにここでしか読めない書き下ろしショートストーリーを新たに収録し、単行本1巻～12巻までのカバー＆口絵イラスト、さらにはくろかた先生へのインタビューまで読める、盛りだくさんの内容でお届けします！

●1巻～7巻と、8.5巻ドラマCDブックレットの特典ショートストーリー

●書き下ろしショートストーリー

●単行本1巻～12巻カバー＆口絵イラスト集

●キャラクター紹介＆くろかた先生からの一言

●くろかた先生インタビュー

この商品は電子書籍でのみ購入いただけます

KADOKAWAオフィシャルサイト書誌ページ▶https://www.kadokawa.co.jp/product/322601000208/

手札が多めのビクトリア４

著者／守雨 イラスト／牛野こも キャラクター原案／藤実なんな

＜凄腕元工作員、家族のために過去と対決する！＞

凄腕の元工作員ビクトリアは賢い娘ノンナや誠実な夫ジェフリーと幸せな日々を送っていた。アシュベリー王国では、他国から多くの人が来ると予想される戴冠式が控えており、ビクトリアとノンナは他国の人との接触を避けるためランダル王国へ一時避難する。ランダル王国では、ノンナの友人であるエリザベス家と行動を共にするが、通訳が失踪したため急遽ビクトリアが通訳を務めることに。そんな時、彼女は工作員時代の上司であるランコムに再会してしまう。帰国後、失踪した通訳の件であらぬ疑いをかけられ拘束されるビクトリアだが、その裏には自身の過去が関わっていて――。ビクトリアは過去を清算すべく、愛する夫ジェフリーと共に黒幕に迫る。家族と幸せな未来のために自分らしく暗躍する、元工作員の人生修復物語、第四弾！

定価：1,705円 （本体1,550円＋税）

KADOKAWAオフィシャルサイト書誌ページ▶https://www.kadokawa.co.jp/product/322602000884/

異世界旅はニワトリスと共に３

著者／浅葱 イラスト／くろでこ

＜再びの旅！ もふもふたちと、過保護なS級冒険者と！＞

北の山で、ホワイトサーベルタイガーやホワイトライオンなど、そこにしかいない強力な魔物を狩ってきたオトカとニワトリスたち。キタキタ町でやるべきことを終えたら、再び旅に出ようと思っている彼らに、イケメン引きこもりS級冒険者のシュワイも付いてくるという。

キタキタ町で魔物の換金を待ちながら、オトカはモール駆除の依頼を片っ端から受けていく。モール。それは農家の敵。畑を荒らすモールを、農家出身のオトカは、狩って狩って狩りまくる。果ては町の領主にモール駆除補助金制度を作らせたり、モール駆除指導をしたり。

そしてオトカは、最強なニワトリスたちと、過保護なシュワイと共に、旅を再開する。次の町の高級ホテルにいたのは……珍しい魔物が大好きな、隣の領地の困った領主？

定価： 1,760円 （本体1,600円＋税）

KADOKAWAオフィシャルサイト書誌ページ▶https://www.kadokawa.co.jp/product/322601000203/