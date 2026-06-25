7月7日は「カスミソウの日」。青山フラワーマーケットがカスミソウを販売するのは、1年で七夕の時期だけ！

株式会社パーク・コーポレーション

株式会社パーク・コーポレーション（本社：東京都港区、代表取締役：井上 英明）が運営する「Aoyama Flower Market（以下、青山フラワーマーケット）」(https://www.aoyamaflowermarket.com)では、7月7日（火）のカスミソウの日に合わせて、年に一度だけ店頭に並ぶカスミソウを使用した「七夕ブーケ」を販売いたします。

フラワーショップだけでなく、カフェ事業の「Aoyama Flower Market TEA HOUSE（青山フラワーマーケット ティーハウス）」、スクール事業「hana-kichi（ハナキチ）」でも七夕・カスミソウの日の特別なメニューやレッスンを展開し、ブランド全体で七夕の装いをお届けします。

【青山フラワーマーケット】カスミソウを販売するのは、年に1度「七夕」だけ

織姫と彦星が年に一度だけ出逢えるように、青山フラワーマーケットにカスミソウが並ぶのも年に一度、七夕の時期だけです。無数の白い小花がまるで夜空にきらめく星屑のように見えることから、7月7日は「カスミソウの日」としても制定されています。

■今年の「七夕ブーケ」は、きらきら輝く星をあしらった特別仕様

今年の七夕ブーケは、爽やかな「ソフトスカイ色」のラッピングを採用。水玉の透かしが入った涼し気なペーパーをふわりと合わせ、カスミソウの可憐さを引き立てました。

さらに、今年はオリジナルのスター型ピックをあしらい、華やかな輝きをプラス。天の川に思いを馳せるロマンチックなデザインです。

七夕ブーケ

参考価格：1,760円（税込）

販売店舗：全国の青山フラワーマーケット

※なくなり次第終了となります。売り切れの際はご容赦ください。※画像はイメージです。価格・ボリュームは、仕入れの状況により店舗ごとに異なります。※入荷並びに取扱商品は店舗により異なります。詳細はご利用店舗にお問い合わせください。

■夏の魔除けやしつらえに。伝統の「笹飾り」もご用意

古来より、まっすぐ力強く成長する笹や竹は、神聖な力が宿る「魔除けの象徴」として大切にされてきました。

⻘山フラワーマーケットの一部店舗では、ご自宅で手軽に季節の風習を楽しめる「笹」の販売と毎年好評をいただいている「オリジナル短冊」をご用意しています。

※短冊は数量限定のため、なくなり次第終了となります。

■“七夕婚”の記念日に。7月7日に贈る「記念日ブーケ」

7月7日は、11月22日の「いい夫婦の日」に次いで、結婚記念日としても人気の高い日です。今年の七夕は少し視点を変えて、大切なパートナーへ日頃の感謝を伝えてみてはいかがでしょうか。

七夕 記念日ブーケ「ダズンブーケ」

「愛する人に12本のバラを贈ると幸せになれる」という欧米のロマンチックな言い伝えにちなんだ特別なブーケ。12本のバラ1本ずつに込められた「感謝」「誠実」「幸福」などのメッセージが、大切な人へ想いを届けます。

※画像はイメージです。価格・ボリュームは、仕入れの状況により店舗ごとに異なります。※入荷並びに取扱商品は店舗により異なります。詳細はご利用店舗にお問い合わせください。

■オンラインショップ限定。涼やかなブルーの「七夕ブーケ」を展開

オンラインショップでは、店舗とは異なる限定デザインのブーケをご用意しています。

星の瞬きのような愛らしい「ブルースター」に、天の川を思わせる「カスミソウ」や爽やかなグリーンを重ね、夏の始まりにふさわしい涼やかなイメージに仕上げました。

空をイメージしたブルーのラッピングや、きらりと光る星型のピックが幻想的な雰囲気を演出します。ご自宅用にはもちろん、大切な方への配送ギフトにも最適です。

幻想的な星降る夜がテーマ 七夕ギフトブーケ S

到着日：7月1日（水）～7月8日（水）

価格：4,950円 (税込)

オンラインショップはこちらから＞＞

https://www.aoyamaflowermarket.com/ext/summergift.html#TANABATA

※仕様や価格の詳細はオンラインショップをご確認ください。

※オンラインショップでのご購入には、別途送料がかかります。

【青山フラワーマーケット ティーハウス】カスミソウに満たされた空間で、限定の七夕スイーツを提供

「温室」をコンセプトにしたカフェ「Aoyama Flower Market TEA HOUSE（青山フラワーマーケット ティーハウス）」では、七夕の期間中の店内がたくさんのカスミソウとデルフィニウムで満たされます。天の川に包まれているかのような空間で、1週間限定の特別なスイーツをお楽しみください。

※画像はイメージです。

【TEA HOUSE メニュー概要】

販売期間：2026年7月1日（水）～7月7日（火）［1週間限定］

七夕スイーツプレートセット（Star Festival Special Set）

価格：2,200円（税込）

選べるドリンク（各フランス紅茶、グレープフルーツジュース、レモングラスグリーンティー）付きで、人気のフレンチトーストと桃とヨーグルトのパンナコッタ、香るハーブクッキーを組み合わせた七夕だけのスペシャルなセットです。

七夕限定ミニスイーツセット（Star Festival Special "Peach Yogurt Panna Cotta"）

価格：1,770円（税込）

桃とヨーグルトのパンナコッタと選べるドリンク（各フランス紅茶、グレープフルーツジュース、レモングラスグリーンティー）がついたセットです。

限定メニューをご注文いただいたお客様には、特別な時間の余韻をそのままご自宅にお持ち帰りいただける、「お花のプレゼント」をお渡しします。

店内を華やかに彩る、星屑のようなカスミソウと、夜空を彷彿とさせる鮮やかなブルーのデルフィニウムをご用意いたします。天の川に包まれるような空間で過ごしたひとときの思い出とともに、おうちでも七夕の美しい余韻をお楽しみください。

【hana-kichi】天の川をイメージした「カスミソウのミルキーウェイリース」レッスン開催

フラワースクール「hana-kichi（ハナキチ）」では、星屑のようなカスミソウに、ラベンダー色のスターチスを散りばめたリース作りのレッスンを開催します。そのままドライフラワーになるため、七夕が過ぎたあとも長くインテリアとしてお楽しみいただけます。

【hana-kichi レッスン概要】

レッスン名：［Milky Way Wreath］ミルキーウェイリース

開催日時：7月4日（土） 11:00～ / 14:30～（所要時間：90分）

価格：6,600円（税込）

サイズ：直径23cm

難易度：★☆☆（初心者の方もお気軽にご参加いただけます）



ご予約はこちらから＞＞

https://hana-kichi.jp/lesson-detail/?id=13934&main=once&sub=once_monthly&parent=once&type=all(https://hana-kichi.jp/lesson-detail/?id=13934&main=once&sub=once_monthly&parent=once&type=all)

■青山フラワーマーケットとは

「Living With Flowers Every Day」をコンセプトに花や緑に囲まれた心ゆたかなライフスタイルを提案するフラワーショップ。パリのマルシェをイメージした店内には、産地にこだわった季節の花をご用意。2026年6月25日時点で全国に120店舗、パリとロンドンに各1店舗を展開。

全国のショップリストはこちら＞＞

https://www.aoyamaflowermarket.com/category/SHOP/#map_area

■青山フラワーマーケット ティーハウスとは

「花や緑に囲まれた心ゆたかな生活を提案する」という青山フラワーマーケットの基本理念のもと、南青山本店（GREEN HOUSE）と赤坂Bizタワー店の2店舗を展開しています。花農家の「温室」をイメージした空間は、緑に囲まれながら週替わりでディスプレイされる旬の花々をお楽しみいただけます。

・GREEN HOUSE

住所：東京都港区南青山5-4-41 グラッセリア青山1階

営業時間：10:00-21:00 (ラストオーダー Food 20:00 / Drink 20:30)

電話番号：03-3400-0887

・赤坂Bizタワー店

住所：東京都港区赤坂5-3-1 赤坂Bizタワー1F

営業時間：8:00-19:00 (ラストオーダー Food 18:00 / Drink 18:30)

電話番号：03-3586-0687

※お席のご予約は承っておりません。

■ハナキチとは

青山フラワーマーケットの花の教室。ライフスタイルにあわせた花びん生けからブーケ、アレンジメントなど毎月幅広いレッスンがあり、単発レッスンからじっくり学べるコースレッスンまで用途に合わせ気軽に申し込むことができます。

住所：東京都港区南青山5-4-41グラッセリア青山1階

電話番号：03-3797-0704

営業時間：（火-金）10:00-21:00 （土日祝）10:00-18:00

※年末年始の営業時間はHPをご覧ください。

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【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

株式会社パーク・コーポレーション 広報担当

メールアドレス：parkpress@park-corp.jp

電話番号：03-6721-0047