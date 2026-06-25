GORA KADAN FUJI 開業1周年記念 関野 亮 ガラス作品展『晶(しょう)』開催

株式会社強羅花壇“Goblet”シリーズ

GORA KADAN FUJI開館1周年を記念し、現代日本を代表するガラス作家・関野亮の作品展『晶(しょう)』を開催いたします。

『晶』とは、澄み切った光の結晶。

硝子が宿す清らかな煌めきに、双方の未来が歳月とともにいっそう輝きを増していくことを願い、この節目を寿ぎます。

関野氏は、イタリアのガラス工芸「ベネチアングラス」の高度な吹きガラス技術を礎に、日本の美意識の根底に流れる「引き算の美学」を追求してきました。

近年、モルディブのラグジュアリーリゾートにアーティストインレジデンスとして招聘され現地で目にしたのは、日本の文化や精度を極めた仕事に対して、世界のトップクリエイターたちが寄せる圧倒的なリスペクトでした。

「私たちが当たり前に受け継いできた日本の美意識は、世界にとってかけがえのない価値である」

その確信と、ガラス制作を通して日本の文化的価値をさらに世界へ高めていくという強い使命感を胸に帰国。

世界を経験した表現者が改めて自らの足元を見つめ、日本の美の本質をガラスへと昇華させた現在進行形の挑戦が、ここに結実します。

透明でありながら奥行きを宿し、静けさの中に確かな気配をたたえる関野氏の作品は、見る者の感覚を研ぎ澄ませ、時間の移ろいまでもそっと映し出します。

優雅な気品を湛える代表作、時代感や場所の意識を軽やかに超越する存在感を放つ「Goblet」、繊細な陰影と余白の美を映す「刻硝」、雨や霧、氷、陽光の移ろいを透明なかたちに封じ込めた「透円」を中心にご紹介します。

静謐な佇まいの奥に、光を受けた瞬間ふっと華ひらく。

世界へ開かれる新たな美の可能性と、凛とした透明感、深い余韻に満ちたひとときを、富士の地でお楽しみいただけましたら幸いです。

”刻硝”シリーズ”透円”シリーズ

*上記の作品画像はイメージとなり展示品と異なる場合があります。

■ 展覧会概要

会 期： 2026年7月1日(水) ～ 2026年8月31日(月)まで

会 場： GORA KADAN FUJI

ギャラリーショップ (営業時間 8:00～20:00)

〒410-1431 静岡県駿東郡小山町須走110番地1

観覧無料（宿泊ご利用でない方もご観覧・ご購入いただけます）

お問合せ：0550-75-5551（代表電話）

https://www.gorakadan.com/fuji/

■ 作家略歴 - 関野 亮

兵庫県丹波篠山を拠点に活動するガラス作家。プロダクトデザインを学んだのち辻野剛氏の吹きガラスに出会い、その世界に魅了され、卒業後は国内外のガラス工房で経験を積み、大阪芸術大学では技術指導に携わる。現在はパートナーの関野ゆうことともに立ち上げた吹きガラス工房「SORTE GLASS」にて、ガラス作家としての高い技術力を武器に、日本的な「引き算の美」を表現した作品制作に注力している。

1978年 大阪に生まれる

1997年 大阪デザイナー専門学校 プロダクトデザイン科 ガラスコース卒業

1998年 辻野剛氏に師事

❘

2003年

2004年 Keith Rowe Glass Studio 制作スタッフ（Australia NSW）

2005年 大阪芸術大学 工芸学科 ガラス工芸コース 副手・技術指導員

❘

2009年

2012年 SORTE GLASS設立(兵庫県丹波篠山市)

現在に至る

受賞・入選・その他の活動

2006年 伊丹国際クラフト展 酒器・酒盃台展 入選

工芸都市高岡2006クラフトコンペティション 入選

NEW GLASS REVIEW28 入選 (USA NY)

2008年 大阪工芸展 大阪府知事賞 受賞

第48回日本クラフト展 入選

2009年 大阪工芸展 大阪工芸大賞 受賞

2010年 京都工芸ビエンナーレ 毎日新聞社賞 受賞

第39回 日本伝統工芸近畿展 新人奨励賞 受賞

2013年 「Drinking Glass 酒器のある情景」サントリー美術館

2014年 第19回MOA岡田茂吉賞展 MOA美術館

LEXUS NEW TAKUMI PROJECT 2016大阪府の「匠」に選出

2019年 LEXUS NEW TAKUMI PROJECT 共創プロジェクトに選出

（建築家・起業家 谷尻誠氏と作品共同制作）

第48回日本伝統工芸近畿展 入選（京都）

2021年 Collect international art fair for contemporary craft and design（UK）

2026年 Artist in Residence Soneva Fushi Republic of Maldives.

http://www.ryosekino.com/

問い合わせ先

GORA KADAN FUJI

TEL：0550-75-5551

住所：〒410-1431 静岡県駿東郡小山町須走110番地1

強羅花壇について

閑院宮家が避暑地の箱根に建てた別邸を歴史的背景にし、閑院春仁により1948年創業。

名称の「花壇」は宮家が自邸を開放して来賓をもてなす“迎賓の場”を表す言葉を引き継いだもの。相手を思いやり、調和を重んじる「和心」を尊ぶ宿として、日本文化を世界に伝えることを志し、その哲学を体現する「花壇人*」とともに、一座建立が生まれる至福の滞在をコンセプトにしています。大自然に囲まれた国立公園内に位置し、シンボリックな大列柱廊、開放的な月見台、斜面に建つ客室などから望む箱根の山々は絶景の極み。約6千坪にも及ぶ広大な敷地には、個性と趣向を凝らした全41室の離れや客室、オランジェリー的室内プール、スパやジムを備えています。1992年、ホテルレストラン協会「ルレ・エ・シャトー」に加盟、2002年、高い顧客満足とサービス水準を満たしたことによるウェルカムトロフィーを取得。2024年、アジア初のミシュランキーで最高位を獲得。

新しい"GORA KADAN"として「GORA KADAN FUJI」を2025年7月20日に富士の麓に開業。同年10月にラグジュアリーゴルフクラブ「GORA KADAN FUJI GOLF」が開業。その後の2030年には、京都の九条山での新たな宿泊施設の開業を予定している。

＊花壇人(かだんびと）：強羅花壇にておもてなしを提供する人々

http://www.gorakadan.com/

ルレ・エ・シャトーについて

ルレ・エ・シャトーは、580軒の独立系のホテルとレストランが加盟する、世界に広がる比類なきコレクションです。すべての施設が、あらゆる側面において卓越したおもてなしを徹底するという揺るぎない価値観によって結ばれています。

1954年、フランスで誕生したルレ・エ・シャトーは、世界各地の「アール・ド・ヴィーヴル（生活芸術）」を讃え、今や世界65か国に広がりました。情熱あふれるホテル経営者やシェフ、レストラン経営者たちは、地域の職人や生産者と手を取り合い、その土地ならではの文化的、美食的、環境的遺産を大切に育んでいます。

多くの施設は、代々受け継がれる家族経営によって支えられており、世代を超えて継承されるサヴォアフェール（職人技）とともに、ルレ・エ・シャトーは、地球上のすべての命と調和する、心に残る旅のレガシーを紡いでいきます。

http://www.relaischateaux.com/