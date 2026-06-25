【夏休みは長編アニメを満喫！】カートゥーン ネットワークではLEGO(R)コラボ映画を大特集！7月5日（日）からLEGO(R)とDCコミックスが放つ『LEGO(R)スーパー・ヒーローズ』2作品を日本初放送！

ディスカバリー・ジャパン合同会社

アニメ専門チャンネル『カートゥーン ネットワーク』を運営するディスカバリー・ジャパン株式会社は、人気のLEGO(R)とDCスーパーヒーロー達がコラボした長編アニメ『LEGO(R)スーパー・ヒーローズ: ジャスティス・リーグ＜地球を救え！＞』『LEGO(R)スーパー・ヒーローズ：ジャスティス・リーグ＜ゴッサム大脱出＞』を7月5日（日）から2週にわたり日本初放送いたします。

また連動して、【夏休み！長編アニメ祭り】と題し、7月18日（土）～8月31日（月）の毎日、平日は12時、週末は23時から、LEGO(R)コラボ映画を大特集するほか、「トムとジェリー」長編作品、「バットマン：ダークナイト リターンズ」映画2作品、「スティーブン・ユニバース ザ・ムービー」 など、長編アニメを特集放送いたします。

『LEGO(R)スーパー・ヒーローズ：ジャスティス・リーグ＜地球を救え！＞』＜日本初放送＞

放送日時：7月5日（日）14：00

再放送：7月20日（月）12：00

Copyrights：JUSTICE LEAGUE, BATMAN and all related characters and elements are trademarks of and (C) DC Comics. LEGO, the LEGO logo, the LEGO Minifigure figurine and the Brick and Knob configurations are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group.

地球。それは暗黒の宇宙に浮かぶ、光り輝く宝石……。そしてまたブレイニアックと名乗るロボットにとっては、惑星コレクションを完成させるための最後の1ピース。しかし、ジャスティス・リーグがいる限り、断じてそれは許さない！だが何事も抜かりないブレイニアックは、スーパーマンとワンダーウーマン、そしてグリーン・ランタンを異なる時空に飛ばしてしまった。

はるか未来に飛ばされたバットマンとスーパーマンによる、まさかの対決が実現。先史時代から大海原での戦いまで、時と場所を超越したバトルの行方から目が離せない。そこでブレイニアックに改造されて悪者となったスーパーマンとバットマンは戦うことに…！

『LEGO(R)スーパー・ヒーローズ：ジャスティス・リーグ＜ゴッサム大脱出＞』 ＜日本初放送＞

放送日時：7月12日（日）14：00

再放送：7月21日（月）12：00

Copyrights：JUSTICE LEAGUE, BATMAN and all related characters and elements are trademarks of and (C) DC Comics. LEGO, the LEGO logo, the LEGO Minifigure figurine and the Brick and Knob configurations are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group.

もしもバットマンがゴッサム・シティの番をジャスティス・リーグに任せ、バカンスに出掛けてしまったら？もちろん、街中が大混乱！ジョーカーにスーパーマンがしてやられ、アーカム・アサイラムからゴッサム中の極悪人どもが脱走してしまった。こうなったらロビン、サイボーグ、ワンダーウーマンが街を守るしかない！一方で、休暇中のバットマンもリラックスどころじゃない様子。

本作にはバットファミリーやティーン・タイタンズも登場。タイタンズの吹替えはアニメ版の声優が担当。

＜吹替え声優＞

バットマン：山寺宏一

スーパーマン：花田光

サイボーグ：丸山壮史

ジョーカー：藤原啓治

ロビン：斎藤壮馬

ビーストボーイ：宮田幸季

スターファイヤー：月本皇子

【夏休み！長編アニメ祭り】

7月18日（土）から毎日、長編アニメをお届けします。

放送日時：7月18日（土）～8月31日（月）平日12：00～/週末23：00～

『LEGO(R)バットマン：ザ・ムービー ＜ヒーロー大集合＞』

放送日時：7月22日（水）12：00

(C) Warner Bros. Entertainment Inc.

ジョーカーはレックスと組んで世界をぶっ壊そうとたくらんでいる。 だがバットマン、スーパーマン、そしてジャスティス・リーグがそうはさせない！彼らは一丸となって行動をおこし、罪なき人々を守り、ゴッサム・シティを救いながら、同時に愉快な笑いで心をなぐさめてくれる！今回ばかりは、いつも真面目顔のバットマンでさえ、ちょっぴり楽しそうだ！

『LEGO(R)スーパー・ヒーローズ：ジャスティス・リーグ＜クローンとの戦い＞』『レゴ(R)スーパー・ヒーローズ：ねらわれたバットマン』

放送日時：7月23日（木）12：00

『LEGO(R)スーパー・ヒーローズ：ジャスティス・リーグ＜クローンとの戦い＞』

カオスと破壊のあるところ、常にビザロの姿あり。このスーパーマンの不良クローンは、やることなすこと全てが本家の真逆をいく困り者。マン・オブ・スティールは仕方なく、彼に新しい住処を探してやることにする。もちろんよその惑星に。それがビザロワールド！ところが銀河系の暴君ダークサイドによってビザロワールドが危機を迎えると、ビザロがとった行動はジャスティス・リーグのクローンを作ることだった！！

(C) Warner Bros. Entertainment Inc. JUSTICE LEAGUE, BATMAN and all related characters and elements are trademarks of and (C) DC Comics. LEGO, the LEGO logo, the LEGO Minifugure figurine and the Brick and Knob configurations are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. All rights reserved.

『レゴ(R)スーパー・ヒーローズ：ねらわれたバットマン』

スーパーマンはバットマンを新しいスーパーヒーローチーム「ジャスティス・リーグ」に引き入れようとする。自立した一匹狼であることに誇りを持っているバットマンが誘いを断ると、スーパーマンはなぜか姿を消してしまう・・・。不審に思ったバットマンはフラッシュに調査協力を頼み、一緒に、スーパーマンを捜し始めるが、今度はフラッシュも姿を消してしまい…。

『LEGO(R)スーパー・ヒーローズ：ジャスティス・リーグ＜悪の軍団誕生＞』

放送日時：7月24日（金）12：00

(C) Warner Bros. Entertainment Inc. JUSTICE LEAGUE, BATMAN and all related characters and elements are trademarks of and (C) DC Comics. LEGO, the LEGO logo, the LEGO Minifugure figurine and the Brick and Knob configurations are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. All rights reserved.

新生ジャスティス・リーグにより犯罪は街から一掃され、メトロポリスに平和が訪れた。もちろん悪の天才レックス・ルーサーにとって面白いわけがない。そこで彼はブラックマンタやシネストロなど血も涙もない悪者どもを集めて自らリーグを結成し、悪の軍団 “リージョン・オブ・ドゥーム”と名付けた。スーパーパワーを誇る悪の軍団を有したレックスは、ついに勝利を収めるのか？

『LEGO(R)スクービー・ドゥー：モンスターズ・ハリウッド』

放送日時：7月27日（月）12：00

SCOOBY-DOO and all related characters and elements are trademarks of and (C) Hanna-Barbera. LEGO, the LEGO logo, the LEGO Minifigure figurine and the Brick and Knob configurations are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. All rights reserved.

やってきましたハリウッド！憧れの地で待っていたのは…うわっ、首なし騎士！おなじみの探偵犬スクービー・ドゥーにシャギーらミステリー社の一味が、映画の都で大騒ぎ。伝説のブリックトン・スタジオをVIPツアーで見学していたスクービーと仲間たちは、うわさの怪奇現象にばったり遭遇。なんと往年の怪奇映画のモンスターたちが、恐怖のキャスト募集に応じて続々と集まってきたのだ。

＜そのほかのラインナップ＞

7月18日（土）23:00~『スティーブン・ユニバース ザ・ムービー』

7月19日（日）23:00~『スクービー・ドゥー！レッスルマニア・ミステリー』

7月25日（土）23:00~『バットマン：ダークナイト リターンズ Part 1』

7月26日（日）23:00~『バットマン：ダークナイト リターンズ Part 2』

7月28日（火）12:00~『トムとジェリーの大冒険』

7月29日（水）12:00~『トムとジェリー 魔法の指輪』

7月30日（木）12:00~『トムとジェリー：火星へ行く』

7月31日（金）12:00~『トムとジェリー：ワイルド・スピード』

ほか

■カートゥーン ネットワーク

世界192ヶ国以上、約4億世帯が視聴する世界最大級のアニメ専門チャンネル。

永遠の名作「トムとジェリー」をはじめ、「食戟のソーマ」など人気の日本アニメから、オリジナルアニメ「パワーパフ ガールズ」や「おかしなガムボール」、「アドベンチャー・タイム」など世界中から厳選した良質な作品を24時間放送。国内では、スカパー!のほか、全国のケーブルテレビ、IPTVなどで好評放送中。視聴可能世帯は約700万世帯。

＜カートゥーン ネットワーク公式Webサイト＞

https://www.discoveryjapan.jp/cartoonnetwork/

■ワーナーブラザース・ディスカバリー

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