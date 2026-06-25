『イケメン王子 美女と野獣の最後の恋』第6回イケプリ総選挙の開催が決定！～公約を公開&ブロマイドの販売も決定！～

株式会社サイバード

株式会社サイバード（本社：東京都品川区、代表取締役社長 兼 CEO 長嶋 貴之）が手掛ける、全世界でのシリーズ累計会員数4,500万人を誇る大人気恋愛ゲーム「イケメンシリーズ」の人気作『イケメン王子 美女と野獣の最後の恋』（以下、『イケメン王子』）は、2026年7月1日（水）でサービス開始より6周年を迎えます。

これを記念して6月27日（土）より「イケプリ総選挙2026 King of the BEAST～教えて、私の知らないあなたの真実を～」（以下、「イケプリ総選挙2026」）を開催します。

■「イケプリ総選挙2026 King of the BEAST～教えて、私の知らないあなたの真実を～」を開催！

１.順位に応じた豪華な公約を発表！

「イケプリ総選挙2026」では、総投票数を競う「総合ランキング」があります。

総合ランキング1位のキャラクターには、表紙描きおろしのビジュアルブックの販売が決定！また、アプリ内イベントの実施も決定しています！さらに、各順位に応じて、パーティーイベントの開催やオリジナルグッズの製作など豪華公約を用意しています。

キャンペーン期間：2026年6月27日（土）16:00～7月11日（土）15:59

【総合公約】

1位：表紙描きおろしのビジュアルブック販売決定！&アプリ内イベント実施！

上位3位以内：イケプリジャック開催決定！

上位5位以内：描きおろしイラストを使ったパーティーイベント開催決定！

上位7位以内：スペシャルグッズ製作決定！

ラッキー賞10位：描きおろしイラスト登場！

全16キャラクター対象：総選挙開催を記念して彼ぐるみプレゼント！

【個人公約】

各彼のBD期間に特別なXジャックを開催！

達成条件：「イケプリ総選挙2026」で彼の投票数が100,000票を超える

２.「イケプリ総選挙2026」では特別な報酬も登場！

今回の「イケプリ総選挙2026」では各彼ランキングTOP10に輝いた方は、「彼仕様になった特別なケーキセット（体力＋100）」を獲得できます。

ここでしか手に入らない総選挙の記念アイテムをぜひ獲得してください。

さらに、早期彼累計特典では「彼があなたに優しく微笑むアバター」が、彼応援ランキング上位特典では「彼とキス寸前！？のフェイスアバター」が手に入るなど豪華な特典が盛りだくさんです。

■総選挙期間限定！コミュpt2倍キャンペーン実施！

総選挙期間にあわせて彼の本編やイベントにて、ストーリーミッションをクリアしたり、サロンをしたりすることで獲得できる「コミュpt」を2倍獲得できるキャンペーンを実施します。

コミュLvを上げることで、彼のフルボイスストーリーやアバター、カードなどの豪華特典が獲得できます。

さらに、「イケプリ総選挙2026」ではコミュpt2倍キャンペーンを記念して、コミュの上限を解放するアイテム「愛の錠」を獲得できます！

この機会にさらに彼との仲を深めてください。

■総選挙ブロマイドが「ローソンプリント」で発売決定！

「イケプリ総選挙2026」の開催を記念し、総選挙ブロマイドが「ローソンプリント」に登場します。

お気に入りの彼のブロマイドを手に入れて、ぜひ彼を応援してください。

種類数：全16種

サイズ・販売価格：L判 200円（税込）、2L判 300円（税込）

販売期間：2026年6月30日（火）～7月13日（月）

■『イケメン王子 美女と野獣の最後の恋』とは

『イケメン王子 美女と野獣の最後の恋』は、フランス民話『美女と野獣』をモチーフにした作品です。内面に「野獣」のような危険さを持ち合わせた彼らと、切なくも最後はとびきり甘い恋愛を体験できるストーリーとなっています。

・登場キャラクター&声優陣

レオン＝ドントゥール（CV:加藤 和樹）、シュヴァリエ＝ミシェーレ（CV:小野 友樹）、イヴ＝クロス（CV:内田 雄馬）、ノクト＝クライン（CV:江口 拓也）、リヒト＝クライン（CV:大海 将一郎）、クラヴィス＝ルルーシュ（CV:野島 健児）、ジン＝グランデ（CV:安元 洋貴）、ルーク＝ランドルフ（CV:吉高 志音）、サリエル＝ノワール（CV:速水 奨）、リオ＝オルティス（CV:峯田 大夢）、ギルベルト＝フォン＝オブシディアン（CV:浅沼 晋太郎）、キース＝ハウエル（CV:羽多野 渉）、シルヴィオ＝リッチ（CV:佐藤 拓也）、アゼル=ラドワーン（CV:寺島 拓篤）、マティアス＝オースブリンク（CV:阿座上 洋平）、カガリ＝アマガセ（CV:千葉 翔也）

■配信概要

名称 イケメン王子 美女と野獣の最後の恋

提供 株式会社サイバード

配信開始日 2020年7月1日

情報料 基本プレイ無料、アイテム課金制

アクセス方法 App Store／Google Playストアにて「イケメン王子」で検索

公式サイト https://ikemen.cybird.ne.jp/title/prince/original/

公式X https://x.com/CYikemenprince

公式LINE LINE友だち検索で「@cyikemenprince」を検索

コピーライト (C)CYBIRD

■サイバードについて

サイバードは1998年、日本のモバイルインターネット黎明期に創業。以来、市場環境の変化、テクノロジーの進化を常に見据えて、モバイルを中心としたエンタテインメントコンテンツサービスを提供してきました。現在は、全世界でのシリーズ累計4,500万人以上の会員数を誇る恋愛ゲーム「イケメンシリーズ」をはじめとした各種ゲーム/コンテンツを中心に、ファンのエンゲージメントを高めるサービス群「FaneX」を運営し、ファンサイト、グッズ、2.5次元舞台、ネットくじ、オンラインIP検定等の各種サービスを展開しています。

会 社 名：株式会社サイバード（https://www.cybird.co.jp/）

本 社：東京都品川区西五反田7丁目22番17号 五反田TOCビル 10階

代 表 者：代表取締役社長 兼 CEO 長嶋 貴之

設 立：1998年9月29日

＊サイバード及び「ＣＹＢＩＲＤ」ロゴは株式会社サイバードの商標または登録商標です。

＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。