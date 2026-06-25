7/9に「HiPro 大学発スタートアップ DEMODAY 2026」を開催

パーソルキャリア株式会社

パーソルキャリア株式会社の副業・フリーランス人材 マッチングプラットフォームサービス「HiPro Direct」(https://hipro-job.jp/pro/service/direct/lp/)は、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（New Energy and Industrial Technology Development Organization：以下NEDO）より、大学発スタートアップの事業構想を発表するイベント「HiPro 大学発スタートアップ DEMODAY 2026 ーNEDO MPM 事業伴走プログラムー」の運営業務を受託しました。

本イベントは、2026年7月9日（木）に、TOKYO VENTURE CAPITAL HUB（東京都港区）にて開催します。当日は、大学発研究開発型スタートアップ※1に約6カ月間伴走した副業CxO（経営候補人材）が、投資家や支援機関に向けて事業構想を発表します。

※1：大学の研究成果、技術シーズを事業化するなど、研究成果や技術をもとに事業化する目的で設立されたスタートアップ

開催背景

NEDOは経営人材の確保や研究開発型スタートアップの創出等を目的に、2023年7月より「大学発スタートアップにおける経営人材確保支援事業（Management Personnel Matching program：以下MPM）」を推進しています。「HiPro Direct」は2025年度に同事業を受託※2し、大学の研究シーズやスタートアップと副業CxOとのマッチング、プロジェクトの進捗管理、支援機関とのネットワーク構築などを担ってきました。本イベントは、これまでの取り組みの成果を発信する場として実施します。

※2 参考：事業受託に関するプレスリリース https://hipro-job.jp/newsroom/pressrelease/20250924-01/

「HiPro 大学発スタートアップ DEMODAY 2026」について

MPMを通じて組成された研究者と副業CxOによるチームが、TOKYO VENTURE CAPITAL HUBに集うVC等に向けて、研究シーズをもとにした事業構想を発表します。発表後には、フィードバックや交流の機会を設け、将来的な資金調達・関係構築につなげることを目指します。

開催概要

・日 時：2026年7月9日（木）16:00～18:30

・開催形式：ハイブリッド（現地参加／オンライン配信）

・開催場所：TOKYO VENTURE CAPITAL HUB

（東京都港区虎ノ門5丁目9番1 麻布台ヒルズ ガーデンプラザB 4階・5階）

・参 加 費：無料

・定 員：現地参加20名（申し込み多数の場合は抽選）／オンライン参加は定員上限なし

・参加対象：VC、CVC、スタートアップ支援機関、大学発スタートアップ・研究シーズの事業化に関心のある方 等

・登 壇 者：MPMを通じて組成された研究者・副業CxOチーム（7チーム予定）

・申込方法：特設ページよりお申し込みください。

申し込みページはこちら https://peatix.com/event/5037869

・主 催：パーソルキャリア株式会社

プログラム（予定）

登壇チーム（予定）

■プロフェッショナル人材の総合活用支援サービス「HiPro」について＜ https://hipro-job.jp/ (https://hipro-job.jp/)＞

「HiPro（ハイプロ）」は、「スキルを解放し、社会を多様にする。」をパーパスに、課題に向き合う企業と、副業・フリーランス人材をつなぐ、プロフェッショナル人材の総合活用支援サービスです。企業の人材獲得の難易度が高まり、個人のはたらき方が大きく変わる中、「HiPro」は企業が必要とする人材と出会い、個人は自分のスキルに合ったプロジェクトを見つける機会を「HiPro Biz」「HiPro Tech」「HiPro Direct」の3つのサービスを通じ提供します。これまでの経験とスキルを活かしながら自身の可能性を広げたい個人と、複雑化する課題に対応したい企業に選択肢を増やし、社会を多様にしていきます。

プロフェッショナル人材による経営支援サービス「HiPro Biz」＜ https://hipro-job.jp/corp/service/biz/(https://hipro-job.jp/corp/service/biz/) ＞

経営課題解決に取り組む企業向けに、経営層・CxO ・エキスパートクラス等、高度な課題を解決できる個人と共に、課題解決に導く経営支援サービスです。

IT・テクノロジー領域特化型エージェントサービス「HiPro Tech」＜ https://tech.hipro-job.jp/(https://tech.hipro-job.jp/) ＞

IT・テクノロジー領域の課題解決に取り組む企業向けに、エンジニア・ ITコンサルタント・技術顧問・ PM/PMO 等、 IT 分野に精通した個人を紹介するエージェントサービスです。

副業・フリーランス人材 マッチングプラットフォームサービス「HiPro Direct」

＜ https://hipro-job.jp/pro/service/direct/lp/ (https://hipro-job.jp/pro/service/direct/lp/)＞

課題を解決できる副業・フリーランス人材と企業がプラットフォーム上で直接つながり、最短即日で業務の受発注ができるマッチングプラットフォームサービスです。

■パーソルキャリア株式会社(https://www.persol-career.co.jp/)について＜ https://www.persol-career.co.jp/ (https://www.persol-career.co.jp/)＞

パーソルキャリア株式会社は、-人々に「はたらく」を自分のものにする力を-をミッションとし、転職サービス「doda」やハイクラス転職サービス「doda X」を通じて人材紹介、求人広告、新卒採用支援などを提供しています。2022年5月にはプロフェッショナル人材の総合活用支援サービス「HiPro」を立ち上げ、副業・フリーランス領域にも本格参入。グループの総力をあげて、これまで以上に個人の「はたらく」にフォーカスした社会価値の創出に努め、社会課題に正面から向き合い、すべての「はたらく」が笑顔につながる社会の実現を目指します。

当社のミッションについて：https://www.persol-career.co.jp/mission_value/