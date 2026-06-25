ゲーム業界情報交換会（第31回）を開催しました！

マーケティングアソシエーション株式会社

ゲームサポート代行サービスを提供しているマーケティングアソシエーション株式会社（本社：東京都台東区 代表取締役：中園広和、以下当社）は、2026年6月12日（金）、東京都内にて「第31回 ゲーム業界情報交換会」を株式会社Diarkis様と株式会社テコテックとの共催で開催しました。

■ゲーム業界情報交換会とは？

弊社が主催する「ゲーム業界情報交流会」は、ゲーム業界に関わる方々のネットワークをつくり、

１. 業界のニーズや実態をより深く把握することで、よりよいサービス提供につなげること

２. お客様の人脈作り、ビジネスチャンス作りにつなげること

などを目的として、今回で31回目の開催となりました。

弊社では、ゲーム企業様に代わり、ユーザーからのお問い合わせに対応するユーザーサポート代行サービスを提供しています。

■『ゲームサポートPlus』とは

サービスの詳細はこちら : https://ma-inc.jp/service/gamesupport_plus/lp/?utm_source=260625ma_prtimes_gamerepo&utm_medium=press(https://ma-inc.jp/service/gamesupport_plus/lp/?utm_source=260625ma_prtimes_gamerepo&utm_medium=press)

ゲームサポートPlusでは、コンシューマ・オンライン・モバイル・ソーシャル・ネイティブアプリ等、さまざまなジャンルのユーザーサポート業務に対応しています。

▼ゲームサポートPlusの詳細資料を以下からご覧いただけます。

資料を今すぐ見る :https://ma-inc.jp/download/dl-3/?utm_source=260625ma_prtimes_gamerepo&utm_medium=press

「ゲーム業界情報交流会」を通じ得られる貴重な情報・経験が「ゲームサポートPlus」には活かされています！

■当日の様子

今回のゲーム業界情報交換会は、テコテック様の渋谷オフィスをお借りして開催しました。

お借りしたボードを使用し、入り口の看板を作成しました。

開場後、参加者の皆様が続々と来場され、ゲームプランナーやエンジニア、クリエイターなど、ゲーム業界のさまざまな職種の方々にご参加いただきました。

ゲーム交流会は以下のような流れで進行しました。

＜イベント当日の流れ＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/128388/table/398_1_59112fb33ebbba74eafc343cf0aa3e31.jpg?v=202606250151 ]

【企業紹介】

交流会の初めは、会社紹介のパートになります。

弊社や共催会社様をはじめ、ご希望のあった企業様より、各社の事業やサービスの説明をしていただきました。

会社紹介の様子会社紹介の様子

みなさん各企業様のお話に耳を傾けていらっしゃいました。

【分科会＆発表】

会社紹介の後は分科会パートに移ります。

ゲーム情報交換会では毎回ディスカッションタイムを設けており、4～5名のチームに分かれ、テーマに沿って参加者の皆様に議論・発表を行っていただいています。

グループに分かれるとすぐに活発な意見交換が始まり、会場の各所で熱心な話し合いが行われていました。

今回のトークテーマは「ゲーム会社が抱える課題と改善策」でした。

発表パートでは、各グループでディスカッションした内容について発表していただきました。

以下に主なトピックを一部ご紹介します。

・正解がない過渡期だからこそ、周囲に流されるのではなく自分自身で

「AIをどう使うか」を考えることが大切。

・AIが仕事を代行することで、若手が基礎的な経験を積む機会が減る可能性がある。

・AI、人材不足、市場環境の変化など課題が多い中で、自社ならではの強みを

伸ばしていくことが重要。

このように、AIが普及する時代だからこそ、個人・企業ともにAIを適切に活用しつつ、それぞれの強みやスキルを高めていくことの重要性について議論されていました。



また、参加者のみなさんは日頃の業務における課題や悩みなども交えながら、終始活発に意見交換を行っていました。

【交流会】

最後は、参加者の皆様同士で自由にお話しいただける交流会パートになります！

会場では名刺交換が行われ、ゲーム業界ならではの話題で盛り上がるなど、

あちこちで活発にお話が広がっていました。

また、終了時間ぎりぎりまで話し込む様子も見られました。

交流会タイムの様子交流会タイムの様子

▽ご参加いただいた方の感想をご紹介！

・初参加ですが、楽しめました！

・同じ業界の方と直接話す機会が少なかったため、とても刺激になりました。

・ディスカッションを通して、他社の考え方や取り組みを知ることができて勉強になりました。

などなど…。

このように参加者の皆様から多くの嬉しいご意見をいただきました。

ご参加いただいた皆様、ありがとうございました。

今後も、より充実したゲーム情報交換会となるよう努めてまいりますので、

引き続きよろしくお願いいたします。

■次回の開催予定

弊社では、定期的にゲーム情報交換会を開催しています。

次回のご案内につきましては、下記にてお知らせいたしますので、是非チェックしてみてください。

▼コーポレートサイト セミナーページ

https://ma-inc.jp/seminar/

皆さまのご参加をお待ちしております。

■会社概要

会社名：マーケティングアソシエーション株式会社

代表取締役：中園広和

所在地：東京都台東区池之端1丁目1-15 南星上野ビル1・3・4F

資本金：1,750万円

事業内容：コールセンター代行・EC運営代行をはじめとしたBPO業務

■コーポレートサイト：https://ma-inc.jp/

■コールセンター運営代行サービス：https://ma-inc.jp/service/customer_support_plus/lp/

■ゲームサポート代行サービス：https://ma-inc.jp/game_support/