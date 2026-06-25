アニメ化企画進行中『悪党一家の愛娘、転生先も乙女ゲームの極道令嬢でした。』『没落予定の貴族だけど、暇だったから魔法を極めてみた』などAudioBookの最新巻が配信開始!!

株式会社ＴＯブックス

株式会社TOブックス（本社：東京都渋谷区、代表：本田武市）は、2026年6月25日より、AudioBookの最新巻の配信を開始いたしましたので一部ご紹介いたします！

■6/25配信！AudioBook情報

(C)2023 Touko Amekawa ℗TO Books.『悪党一家の愛娘、転生先も乙女ゲームの極道令嬢でした。2～最上級ランクの悪役さま、その溺愛は不要です！～』(https://www.audible.co.jp/pd/2%E5%B7%BB-%E6%82%AA%E5%85%9A%E4%B8%80%E5%AE%B6%E3%81%AE%E6%84%9B%E5%A8%98%E3%80%81%E8%BB%A2%E7%94%9F%E5%85%88%E3%82%82%E4%B9%99%E5%A5%B3%E3%82%B2%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%81%AE%E6%A5%B5%E9%81%93%E4%BB%A4%E5%AC%A2%E3%81%A7%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%822%EF%BD%9E%E6%9C%80%E4%B8%8A%E7%B4%9A%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%AF%E3%81%AE%E6%82%AA%E5%BD%B9%E3%81%95%E3%81%BE%E3%80%81%E3%81%9D%E3%81%AE%E6%BA%BA%E6%84%9B%E3%81%AF%E4%B8%8D%E8%A6%81%E3%81%A7%E3%81%99%EF%BC%81%EF%BD%9E-%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%AA%E3%83%96%E3%83%83%E3%82%AF/B0G5YB1GNY?ref_pageloadid=not_applicable&pf_rd_p=0c6d1a47-0b69-4781-bb57-bbdbd8709937&pf_rd_r=18SEB0DPDQ5FA1YQEMH7&plink=8F9hCmyqvN5jEpE9&pageLoadId=oEcp21v2nHmQM0C6&creativeId=5f922f04-7f27-45a7-ba24-7bf0c1def1d9&ref=a_series_E6_c5_lProduct_1_2)

著者：雨川透子

朗読：新福桜、廣庭渓斗

アニメ化企画進行中！

シリーズ累計40万部突破！(紙＋電子)

「俺がなってやろうか？ “友達”とやらに」

元極道の孫娘×（婚約者の）極悪若当主の危険な《ラブ》ゲーム開幕！

▶原作特設サイトはこちら(https://www.tobooks.jp/akumana/)から

＜AudioBook3巻も予約受付開始！＞

『悪党一家の愛娘、転生先も乙女ゲームの極道令嬢でした。3～最上級ランクの悪役さま、その溺愛は不要です！～』(https://www.audible.co.jp/pd/B0H44ZDY9X)

配信日：2026年12月25日(金)

(C)2023 Mei Satsuki ℗ TO Books.『目が覚めたら投獄された悪女だった1』(https://www.audible.co.jp/pd/B0H1H4NSNM)

著者：皐月めい

朗読：鹿田涼音、山口勇気

「ヴァ、ヴァイオレット様、これはどういうことですか!?」

「お前、思ったよりも有能ね？」

【稀代の悪女】と【薬師令嬢】が国の巨悪に挑む！

入れ替わりの痛快倍返しファンタジー！

▶ノベル1巻～3巻はこちら(https://www.tobooks.jp/contents/12074/same-series-contents)から

＜AudioBook2巻も予約受付開始！＞

『目が覚めたら投獄された悪女だった2』(https://www.audible.co.jp/pd/B0H44YTN7Q)

配信日：2026年7月27日(月)

(C)2021 Nazuna Miki ℗ TO Books.『没落予定の貴族だけど、暇だったから魔法を極めてみた5』(https://www.audible.co.jp/pd/5%E5%B7%BB-%E6%B2%A1%E8%90%BD%E4%BA%88%E5%AE%9A%E3%81%AE%E8%B2%B4%E6%97%8F%E3%81%A0%E3%81%91%E3%81%A9%E3%80%81%E6%9A%87%E3%81%A0%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%81%8B%E3%82%89%E9%AD%94%E6%B3%95%E3%82%92%E6%A5%B5%E3%82%81%E3%81%A6%E3%81%BF%E3%81%9F5-%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%AA%E3%83%96%E3%83%83%E3%82%AF/B0GLP2HQKX?ref_pageloadid=not_applicable&pf_rd_p=0c6d1a47-0b69-4781-bb57-bbdbd8709937&pf_rd_r=1F2JPEJHF7TYX4D3B5HQ&plink=THiJMQO7rOIkMpQ7&pageLoadId=x0zO9zFYFSWtsMsH&creativeId=5f922f04-7f27-45a7-ba24-7bf0c1def1d9&ref=a_series_E6_c5_lProduct_1_5)

著者：三木 なずな

朗読：河合紗希子、成塚衣和美、坂井愛実、平川嵐

シリーズ累計120万部突破！（電子書籍を含む）

U-NEXT・アニメ放題ほかにてTVアニメ絶賛配信中！

Blu-ray＆DVD BOX 好評発売中！

最強貴族による自由気ままな魔法ファンタジー！

▶原作特設サイトはこちら(https://www.tobooks.jp/botsurakukizoku/)から

＜AudioBook3巻も予約受付開始！＞

『没落予定の貴族だけど、暇だったから魔法を極めてみた6』(https://www.audible.co.jp/pd/B0H44XTMXD)

配信日：2026年10月26日(月)

(C)2025 Masekinokatasa ℗ TO Books.『転生したら皇帝でした10～生まれながらの皇帝はこの先生き残れるか～』(https://www.audible.co.jp/pd/10%E5%B7%BB-%E8%BB%A2%E7%94%9F%E3%81%97%E3%81%9F%E3%82%89%E7%9A%87%E5%B8%9D%E3%81%A7%E3%81%97%E3%81%9F10%EF%BD%9E%E7%94%9F%E3%81%BE%E3%82%8C%E3%81%AA%E3%81%8C%E3%82%89%E3%81%AE%E7%9A%87%E5%B8%9D%E3%81%AF%E3%81%93%E3%81%AE%E5%85%88%E7%94%9F%E3%81%8D%E6%AE%8B%E3%82%8C%E3%82%8B%E3%81%8B%EF%BD%9E-%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%AA%E3%83%96%E3%83%83%E3%82%AF/B0H1GV22CL?ref_pageloadid=not_applicable&pf_rd_p=0c6d1a47-0b69-4781-bb57-bbdbd8709937&pf_rd_r=47MS7F0XNMMBED0HRF7Q&plink=pfh82ZaDcIXZibVL&pageLoadId=sQtJldBt5W3VYNLh&creativeId=5f922f04-7f27-45a7-ba24-7bf0c1def1d9&ref=a_series_E8_c5_lProduct_1_10)

著者：魔石の硬さ

朗読：平川嵐、成塚衣和美、熊谷貴弘

シリーズ累計50万部突破！（電子書籍含む）

「余にひざまずけ！」

圧政を強いる悪徳貴族を小さいビビリの少年が一掃

エスプリ幼帝の痛快王政サバイバルファンタジー！

▶ノベル1巻～12巻はこちら(https://www.tobooks.jp/contents/11596/same-series-contents)から

(C)2025 Kanahime Mitsuki ℗ TO Books.『昨日まで名前も呼んでくれなかった公爵様が、急に溺愛してくるのですが？３』(https://www.audible.co.jp/pd/3%E5%B7%BB-%E6%98%A8%E6%97%A5%E3%81%BE%E3%81%A7%E5%90%8D%E5%89%8D%E3%82%82%E5%91%BC%E3%82%93%E3%81%A7%E3%81%8F%E3%82%8C%E3%81%AA%E3%81%8B%E3%81%A3%E3%81%9F%E5%85%AC%E7%88%B5%E6%A7%98%E3%81%8C%E3%80%81%E6%80%A5%E3%81%AB%E6%BA%BA%E6%84%9B%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%8F%E3%82%8B%E3%81%AE%E3%81%A7%E3%81%99%E3%81%8C%EF%BC%9F3-%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%AA%E3%83%96%E3%83%83%E3%82%AF/B0GQYRXJQN?ref_pageloadid=not_applicable&pf_rd_p=0c6d1a47-0b69-4781-bb57-bbdbd8709937&pf_rd_r=RKKQ8EEJZTFDVGJR0V0Z&plink=u42eOsKIgxFheKvt&pageLoadId=dXBlYnbCNUn3dhNg&creativeId=5f922f04-7f27-45a7-ba24-7bf0c1def1d9&ref=a_series_E6_c5_lProduct_1_3)

著者：三月 叶姫

朗読：望見

シリーズ累計20万部突破！（電子書籍含む）

「もう一度奇跡が起こるなら──

僕が必ず君を幸せにしてみせる」

死に戻りで愛を見つけた冷血公爵×不遇なおっとり女神令嬢による、やり直し溺愛ファンタジー開幕！

▶ノベル1巻～4巻はこちら(https://www.tobooks.jp/contents/18140/same-series-contents)から

＜AudioBook4巻も予約受付開始！＞

『昨日まで名前も呼んでくれなかった公爵様が、急に溺愛してくるのですが？4』(https://www.audible.co.jp/pd/B0H45115JX)

配信日：2026年9月25日(金)

(C)2024 Suzusuke ℗ TO Books.『隻眼・隻腕・隻脚の魔術師3～森の小屋に籠っていたら早2000年。気づけば魔神と呼ばれていた。僕はただ魔術の探求をしたいだけなのに～』(https://www.audible.co.jp/pd/%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%AA%E3%83%96%E3%83%83%E3%82%AF/B0GQYXTWBV?ref_pageloadid=not_applicable&pf_rd_p=0c6d1a47-0b69-4781-bb57-bbdbd8709937&pf_rd_r=CDC6GS3G55S1X4WJHXKC&plink=Um38Y8qHqXASqmOP&pageLoadId=lVLnbI9uDyCGjPg2&creativeId=5f922f04-7f27-45a7-ba24-7bf0c1def1d9&ref=a_series_B0_c5_lProduct_1_3)

著者：すずすけ

朗読：國府咲月

シリーズ累計40万部突破！（電子書籍含む）

「見せてよ、君の欲望【ネガイ】を！」

彼の行く先には魔術師が次々と誕生!?

のんき魔神の魔術探求ファンタジー！

▶ノベル1巻～4巻はこちら(https://www.tobooks.jp/contents/14527/same-series-contents)から

＜AudioBook4巻も予約受付開始！＞

『隻眼・隻腕・隻脚の魔術師4～森の小屋に籠っていたら早2000年。気づけば魔神と呼ばれていた。僕はただ魔術の探求をしたいだけなのに～』(https://www.audible.co.jp/pd/B0H44V4GVN)

配信日：2026年9月25日(金)

(C)2024 Umee ℗ TO Books.『不遇皇子は天才錬金術師3～皇帝なんて柄じゃないので弟妹を可愛がりたい～』(https://www.audible.co.jp/pd/3%E5%B7%BB-%E4%B8%8D%E9%81%87%E7%9A%87%E5%AD%90%E3%81%AF%E5%A4%A9%E6%89%8D%E9%8C%AC%E9%87%91%E8%A1%93%E5%B8%AB3%EF%BD%9E%E7%9A%87%E5%B8%9D%E3%81%AA%E3%82%93%E3%81%A6%E6%9F%84%E3%81%98%E3%82%83%E3%81%AA%E3%81%84%E3%81%AE%E3%81%A7%E5%BC%9F%E5%A6%B9%E3%82%92%E5%8F%AF%E6%84%9B%E3%81%8C%E3%82%8A%E3%81%9F%E3%81%84%EF%BD%9E-%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%AA%E3%83%96%E3%83%83%E3%82%AF/B0GQYTS938?ref_pageloadid=not_applicable&pf_rd_p=0c6d1a47-0b69-4781-bb57-bbdbd8709937&pf_rd_r=VJ1WVK0SAM6G3B6QXGZN&plink=DMzibhiQPU9K6xGG&pageLoadId=TN51obPBvt3ePOQx&creativeId=5f922f04-7f27-45a7-ba24-7bf0c1def1d9&ref=a_series_E4_c5_lProduct_1_3)

著者：うめー

朗読：野々宮 彩恵

シリーズ累計20万部突破（電子書籍含む）！

「大発明で、愛されお兄様になる！」

偉大なるマイペース兄上が四面楚歌の宮中から目指す、ほのぼのブラザーズファンタジー！

▶ノベル1巻～10巻はこちら(https://www.tobooks.jp/contents/12068/same-series-contents)から

＜AudioBook4巻も予約受付開始！＞

『不遇皇子は天才錬金術師4～皇帝なんて柄じゃないので弟妹を可愛がりたい～』(https://www.audible.co.jp/pd/B0H451JKXV)

配信日：2026年9月25日(金)

■そのほかAudioBook情報はこちらから

https://www.tobooks.jp/audiobooks/index.html

株式会社TOブックス

TOブックスは、クリエーターの皆さまが生み出す小説・コミックス・アニメ・舞台・グッズ・映画など幅広くメディア展開しております。



紙の単行本・文庫・コミックス・児童書・絵本の企画、制作、編集を行っているほか、電子書籍、オーディオブックも多数あります。" このライトノベルがすごい！単行本・ノベルズ部門 "にて、「 本好きの下剋上 」が殿堂入りするなど、ヒット作品も多数生み出しています。『本好きの下剋上』をはじめ『ティアムーン帝国物語』『おかしな転生』『最弱テイマーはゴミ拾いの旅を始めました。』『穏やか貴族の休暇のすすめ。』など続々とTVアニメ化しています。



TVアニメ以外にも、ドラマCDや2.5次元舞台、映画など様々なメディア展開をしています。



本社所在地：東京都渋谷区桜丘町1番1号渋谷サクラステージSHIBUYAタワー38階

代表取締役：本田 武市



HP：https://www.tobooks.jp/