ホビーショップ『ジャングル』が海外から1万点を買付。世界を巡った至宝が日本へ帰還し、「ロボット・メカ」特化型ショップ『ジャングル 空想的機械館 -メカストア-』にてヴィンテージ品の展示＆販売を開始

有限会社ジャングル

ホビーグッズの買取と販売事業を行う有限会社ジャングル（本社：大阪府大阪市浪速区日本橋、代表：塩田 浩司）は、法人化を行った1996年から今年で30周年を迎え、次世代に向けた取り組みとして、海外のコレクターをターゲットにしたリユース市場の活性化に挑戦して参ります。その第一弾としてイタリア在住の作家・漫画家・イラストレーターで知られる著名なコレクター「Guglielmo Signora（グリエルモ・シニョーラ）」氏の膨大なコレクション品を当社がお預かりし、次世代のコレクターへと繋ぐお手伝いを行うと共に、大阪日本橋・東京秋葉原からポップカルチャーを育んだ知見を活かし、グローバルリユース市場の活性化を牽引して参ります。

■7,000点のロボット玩具が『ジャングル 空想的機械館 -メカストア-』に集結！

私たちは海外で活躍される著名なコレクター様から約12,500点のコレクション品の買付を行いました。その中でもメカ・ロボットジャンルに該当するコレクション品7,000点について『ジャングル 空想的機械館 -メカストア-（大阪日本橋）』のリニューアルに合わせて展示＆販売を行って参ります。

特に選りすぐりのヴィンテージ品1,000点については、海外限定販売の希少モデルや、1980年代のヴィンテージ品をはじめ、国内市場ではもちろん、オークションサイトでも滅多に姿を現さない「幻の逸品」となっており、一生に一度出会えるかどうかの貴重な機会となっておりますので、是非メカストアで「実物」をご覧ください！

■ジャングル 空想的機械館 -メカストア- とは

2020年に大阪日本橋でジャングル本店からすぐの立地にオープンした「ロボット・メカ」をコンセプトとした関西最大級のジャンル特化型ホビーショップです。ジャングルが30年培ってきた中古ホビー品の買取・販売だけでなく新品の取り扱いや関連イベントの実施なども行い、「ロボット・メカ」ジャンルが好きな方は誰でも楽しめるショップを目指し運営して参りました。

お陰様でオープンから満５周年を迎えることができ、よりコンセプトを際立たせるためにリニューアルを行いました。

ジャングル 空想的機械館 メカストア

住所：大阪府大阪市浪速区日本橋3-4-16（GoogleMap(https://maps.app.goo.gl/y4GQvvYrKRy3ncwb8)）

SNS（X）：https://x.com/Jungle_mecha(https://x.com/Jungle_mecha)

■Guglielmo Signora（グリエルモ・シニョーラ）氏について

グリエルモ・シニョーラ氏は1963年5月15日、ヴェネツィアに生まれて、現在はフリーランスとして出版業界で活動しており、日本の漫画の翻訳・出版に特化したイタリアの出版社「スター・コミックス（Star Comics）」にて、イラストレーター、漫画家、脚本家、そしてエディターを務めています。

90年代後半からコレクション活動を本格化し、2004年に集大成となる『Anime d’acciaio（鋼鉄のアニメ）- 日本ロボット玩具コレクターズガイド』を出版しました。これはボローニャのカッパ・エディツィオーニから発行された百科事典的な著作で、ニッチな分野ながら非常に高い評価を得ています。これにより彼は専門家としての地位を固め、2004年のルッカ・コミックス（Lucca Comics）ではテレビ局からも取材を受けました。長年の情熱の代償として、氏のコレクションは自宅の展示スペースを飲み込み、コレクションを梱包している段ボール箱は3つの倉庫を占領する事態となり、倉庫の賃料、家族の状況、物価の高騰などの様々な理由により、自身のコレクションのすべてを一括で売却することになります。

当社も出展している、ヨーロッパでは最大級となるポップカルチャーイベント 「ルッカコミックス＆ゲームズ（Lucca Comics & Games）」で、グリエルモ氏との親交を深めたことにより、貴重なコレクション品の数々をお預かりすることができました。

■貴重なコレクションの数々

※ご自宅内のショーケースで展示していた様子※ショーケースで展示しきれないコレクション品の数々

コレクションの数は約12,500点にのぼります。中には1970年代に製造された国内のファンでもなかなか目にすることができないアイテムも含まれます。

■海外のコレクターの方々が直面する課題

昨今の訪日客（インバウンド需要）の様々なニュースの中でも、特にリユース市場においては「Used in Japan」という言葉がトレンドになっているように、私たちも日々来日されるお客様の恩恵を受けて事業を営んでいます。日本が誇るコンテンツ文化のホビー商品が世界へ流通していくという嬉しい状況ではあります。しかしながら、海外では日本で当たり前となっているホビーのリユースショップが少ない状況があります。コレクターの方々が貴重なコレクションを手放す先がほぼ無いということは、海外で日本の貴重なホビーアイテムが眠ったままになってしまっているのではないかと考えました。

また、日本国内だけではなく、世界全体でも社会問題となっている高齢化社会ですが、コレクター界でもその課題は日々現実的な問題として表面化してきています。今回のグリエルモ氏のように、数十年活動を続けているコレクターも高齢を理由にその活動を引退される時が訪れますが、前述の通り、海外においてはホビージャンルに分類されるコレクション品についての買取先などが日本国内ほど十分ではなく、かつ、日本の歴史あるコンテンツのホビーは、その正しい価値も海外では判別できないケースがあるため、海外コレクターは手放す先に苦慮している現実があります。

■海外コレクターに向けたジャングルの取り組み

そこで私たちは、数々の海外イベント出展や海外での実店舗の出店実績による信頼とネットワークを駆使し、海外コレクターに向けて以下の取り組みを推進して参ります。

・海外イベントでの現地買取サービス

・海外向け査定サービス

・海外での買取コレクション品について、コレクターのストーリーと共にコレクション品の国内展示会

・オークションの開催

この取り組みによって、海外で眠っている貴重なヴィンテージアイテムなどを再び国内へ買い戻すとともに、コンテンツを愛するファンの皆様の目に触れる機会を創出し、次世代のコレクターへと引き継ぐ活動を行って参ります。

ジャングルは創業30年を超え、次世代の節目にきていると考えています。私たちはコレクション品を通じてコレクターの皆様と向き合う会社であり、そこに国境の垣根は無く、同じ作品を愛する仲間として、今後も皆様に”わくわく”を提供して参ります。

■有限会社ジャングルとは

玩具の中古買取販売で1995年に創業した大阪市浪速区日本橋に本社がある会社です。中古ホビーショップをメイン事業として行いつつ、新品のホビーグッズの販売事業・イベント事業・飲食事業・自社内で完結できるソフトビニール製フィギュアの製造事業など、エンターテインメントホビーショップとして独自の路線を目指し、様々なチャネルでコンテンツファンの皆様にわくわくを提供できる会社です。

ジャングル公式WEBサイト：https://jungle-scs.co.jp/(https://jungle-scs.co.jp/)

SNS（X）：https://x.com/robojungle(https://x.com/robojungle)

本社所在地：大阪府大阪市浪速区日本橋３丁目4-16