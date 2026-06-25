美容業界特化型求人サイト『美プロ』、「フィットネス」カテゴリーを新設！

Zenken株式会社

Zenken株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：林 順之亮）が運営する美容業界専門の求人情報サイト『美プロ』（https://www.kenkou-job.com/）は、多様化する美容・健康ニーズおよび採用市場のトレンドに対応するため、2026年6月、「フィットネス」カテゴリーを新設したことをお知らせいたします。

■「フィットネス」カテゴリー新設の概要

今回の新設により、フィットネスジムスタッフ、パーソナルトレーナー、ヨガ・ピラティスインストラクターなどの求人情報の掲載が可能になります。

＜求職者様のメリット＞

従来の美容職種（エステやセラピストなど）の経験を活かせるフィットネス関連の求人や、トータルビューティーを掲げる施設での求人をスムーズに探せるようになり、キャリアの選択肢が広がります。

＜採用企業様のメリット＞

『美プロ』が誇る「美や健康への意識が高く、ホスピタリティにも優れた求職者層」に対して直接アプローチが可能となり、接客重視のフィットネスジムや、女性専用スタジオなどの採用効率向上が期待できます。

求人掲載のお問い合わせ（https://www.kenkou-job.com/com/）

■美容からウエルネスへ

近年のライフスタイルの変化に伴い、人々の「美」に対する意識はエステやヘアケアといった外見のアプローチだけにとどまりません。身体の内側から整える健康維持や、フィットネスを通じたボディメイクといった「ウエルネス」へと大きくシフトしています。

こうした変化を背景に、美容業界の求職者がパーソナルジムやヨガスタジオへ活躍の場を広げたり、逆にフィットネス業界のプロが美容知識を活かしたりするクロスオーバー型のキャリア形成が増加しています。

今回新設したフィットネスカテゴリーを通じて、求職者の皆さまにはより『自分らしく長く愛せる仕事』との出会いを、企業様には『未来のエースとなる人材』との出会いをお届けできるよう、美プロはこれからも進化を止めることなくサービス向上に努めてまいります。

■美容業界特化型求人サイト『美プロ』とは

『美プロ』は2006年に「健康美容JOB」として産声を上げて以来、エステティシャン、美容師、ネイリスト、アイリストなど、美容業界のプロフェッショナルとサロン様・企業様を繋ぐ架け橋として歩み続けてまいりました。

私たちが目指すのは、単なる採用の場ではなく、その先にある『活躍』です。

「美容をもっと好きに。人生をもっと豊かに。」という想いをさらに一歩進め、美容求人サイトとしての強みを活かし、心身の健康美をサポートする人材と企業のマッチングを通じて、その結びつきをより強固にしてまいります。

【Zenken株式会社 会社概要】

会社名 ： Zenken株式会社

代表者 ： 代表取締役社長 林 順之亮

本社所在地： 東京都港区麻布台 1-3-1 麻布台ヒルズ 森JPタワー22F

創業 ： 1975年（昭和50年）5月2日

設立 ： 1978年（昭和53年）7月14日

資本金 ： 439,530千円（2025年6月30日現在）

上場市場 ： 東京証券取引所グロース市場（証券コード：7371）

オフィシャルHP： https://www.zenken.co.jp/