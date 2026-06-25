動物性原料不使用で“ツナ”の味と食感を再現― プラントベースで広がる新しい食の選択肢 ―

株式会社かるなぁ

■プラントベースの未来へ、新しいツナの選択肢を提案

プラントベース食品を通じて新しいライフスタイルを提案する株式会社かるなぁ（名古屋市）は、2026年７月より、動物性原料を一切使用しない「かるなぁ 植物生まれのツナ」の販売を開始予定。ECサイトをはじめ、かるなぁSHOP（名古屋市天白区野並）、全国レストランやホテルなどへも卸販売を展開し、より多くの方に新しいツナの選択肢をお届けします。

■ツナの食感を再現する独自技術

１. 本商品は、グリコ栄養食品株式会社との共同取組により、ふんわりとした繊維感とツナ特有の弾力を実現しました。通常、プラントベースフードに使用される大豆ミートには青臭さや独特のえぐみがあり、和食などの繊細な味付けには適さないことが課題でした。そこで、グリコ栄養食品の小麦たんぱく製品**『Whetabel N10』**を採用。風味にクセがないため、和食を含むシンプルな味付けでも美味しさを実現することができるようになりました。さらに、繊維状の構造がツナのような食感を生み出し、弾力と歯切れの良さを両立。優れた水分保持力も備えており、おにぎり、サンドイッチ、寿司、パスタ、和え物など、さまざまな料理に幅広く活用できます。

調理画像：植物生まれのツナのおにぎり

■環境と健康を考えた新しい選択

現在、世界的にマグロ資源の減少と環境負荷が深刻化しています。キハダマグロ、メバチマグロ、カツオの漁獲量は減少を続け、過剰漁獲や違法漁業の問題も深刻化。さらに、伝統的な漁業は炭素排出量が高く、環境負荷の低い代替ツナの重要性が高まっています。

また、消費者の意識も変化し、ヴィーガン・ベジタリアン人口の増加や、健康・環境への配慮からプラントベース食品の需要が拡大しています。水銀やマイクロプラスチック汚染への懸念から、魚介類の摂取を控える人も増えています。

調理画像：植物生まれのツナ冷製パスタ

調理画像：植物生まれのツナドッグ

■「かるなぁ 植物生まれのツナ」は、

・ 水銀リスクを避けたい妊婦・授乳中の方

・ 魚介アレルギーの方

・ 高コレステロールやプリン体を気にする方

・ ヴィーガン・ベジタリアンの方（NPO法人日本ヴィーガン協会 ヴィーガン認証取得済み）

こうした方々にも安心してツナ風のおいしさを楽しんでいただける新しいプラントベース食品です。

持続可能な食の未来へ。「植物生まれのツナ」を通じて、より多くの人に新しい選択肢をお届けします。

調理画像：植物生まれのツナ春巻き

■商品概要

商品名：かるなぁ 植物生まれのツナ

原材料：小麦たん白食品（粉末状小麦たん白、小麦粉、酵母エキス）（マレーシア製造）、食用植物油脂、配合調味料、砂糖、食塩、調味料（アミノ酸等）、香料

（一部に小麦・大豆を含む）

内容量：300g

保存方法：要冷凍（-18℃以下）

賞味期限：製造日＋300日

加工地：日本国内

小売価格：889円（税別）

卸価格：要確認

■商品画像

商品画像：かるなぁ 植物生まれのツナ

■会社概要

会社名：株式会社かるなぁ

所在地：愛知県名古屋市天白区保呂町2016番地

事業内容：プラントベース食品の開発・製造・卸販売・小売

株式会社かるなぁは、創業以来35年にわたり「体に優しいヴィーガン食品」の開発と普及に取り組んできました。

＜これまでに開発した商品例＞

・「かるなぁ 植物生まれのシャケフレーク」

https://www.karuna.co.jp/SHOP/323790.html

・「ヴィーガンクラフトにゃんこアイス」

https://www.karuna.co.jp/SHOP/332790.html

・「Karuna Lunch Box」

https://www.karuna.co.jp/SHOP/205783/237515/list.html

・「かるなぁのヴィーガンシュリンプ（えび風） 業務用」

https://www.karuna.co.jp/SHOP/323771.html

・「ヴィーガン寿司」

https://www.karuna.co.jp/SHOP/205829/233284/list.html

・「ヴィーガンデリ・グルメ 大豆ミートのツナ」

https://www.karuna.co.jp/SHOP/205829/230651/list.html

・「ヴィーガンデリ・グルメ 大豆ミートのコンビーフ」

https://www.karuna.co.jp/SHOP/123060.html



・そのまま使える大豆ミート「クイックソイ」

https://www.karuna.co.jp/SHOP/205829/218634/list.html

・大豆ミートの悩みを解消「ウルトラヴィーガンミート」

https://www.karuna.co.jp/SHOP/300651.html



社名：株式会社かるなぁ

本社所在地：名古屋市天白区保呂町2016

HP：https://www.karuna.co.jp/

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社かるなぁ

TEL：052-804-0036

FAX：052-805-3302