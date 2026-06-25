暑さに負けない！夏のスタミナ応援メニュー！ほっかほっか亭の「夏のカラダメンテ飯」シリーズ2品が7月1日（水）より新発売！

株式会社ほっかほっか亭総本部

持ち帰り弁当事業のパイオニアである「株式会社ほっかほっか亭総本部」（本社：大阪府大阪市、代表取締役会長兼社長：青木達也）は、インフラメンテナンスを担うリライフメンテホールディングス株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：山本 融）とコラボレーションし、夏の栄養補給をサポートする「夏のカラダメンテ飯（めし）」シリーズを、2026年7月1日（水）より発売いたします。

■ 「夏のカラダメンテ飯」シリーズ 開発の背景

ほっかほっか亭の「夏のカラダメンテ飯」シリーズ2品が7月1日（水）より新発売！

昨今、夏の暑さは厳しさを増しており、2025年には熱中症による救急搬送者数が過去最多の10万人を超えました※1。また、最高気温40℃以上を指す「酷暑日」という言葉が生まれる※2など、夏の体調管理はあらゆる世代にとって、日々の暮らしを守るための最優先事項となっています。当社は、ほっかほっか亭が掲げる「わたしの街の台所」として、食を通じてこの社会課題に向き合いたいと考えました。

そこで、日本のインフラを支え、過酷な暑さと戦う建設現場の方々のリアルな声に着目。インフラメンテナンスのプロであるリライフメンテホールディングス社とコラボレーションし、同社が推進する「日本インフラ再生計画」の一環として、従来の水分補給や冷却だけでなく、食事から夏の栄養補給をサポートする「夏のカラダメンテ飯」シリーズを提案いたします。

■ 「夏のカラダメンテ飯」シリーズ ラインナップ

開発にあたって、リライフメンテホールディングス社の関係者を対象とした試食会を実施。「身体が主体なので、しっかりと食べたい」「塩味の濃いものが好まれる」といった意見を取り入れ、ほっかほっか亭の管理栄養士が、栄養バランスと満足感にこだわった2品を開発しました。

試食会風景● スタミナ天ぷら冷し梅おろしうどん：690円（税込）※3

のどごしが良く、暑さで食欲がない時でも食べやすい冷しうどんです。梅干し、おろし大根、オクラを合わせることで、箸が進むさっぱりとした味わいに仕上げました。

豚肉を使用した「皮なしソーセージ天ぷら（2コ）」や、「ごぼう天（5本）」、玉ねぎ、にんじん、いんげんを使用した野菜たっぷりの「かきあげ」もトッピング。店内で揚げたサクサクの天ぷらを楽しみながら、しっかり満足できるボリュームです。

また、最後までおいしく召し上がっていただくとともに、塩分を補えるよう、うどんつゆもたっぷり2袋提供いたします。

スタミナ天ぷら冷し梅おろしうどん● スタミナ肉盛野菜炒め弁当：890円（税込）※3

通常メニューの「野菜炒め弁当」よりも豚肉を増量した“肉盛”野菜炒め。キャベツやにんじんなど、1/2日分の野菜を摂ることができます※4。

さらに、梅干しや明太子といったトッピングで味の変化を楽しみながら、ごはんが進む特製のピリ辛だれとともに、最後までおいしく塩分を補えます。

ほっかほっか亭自慢のふっくら炊きたてごはんとともに野菜をしっかり食べられる、夏を元気に乗り切るためのスタミナ満点のお弁当です。

■ 担当者コメント

スタミナ肉盛野菜炒め弁当

・株式会社ほっかほっか亭総本部 商品部 メニュー開発担当 管理栄養士より

今回のコラボを通じて私たちが届けたいのは、毎日の食事から夏の栄養補給をサポートするという新しい可能性と、社会を支えるすべての人へのエールです。

夏の暑さが厳しさを増す中、多くの方が対策を意識されていますが、水分補給や外からの冷却が中心でした。私たちはそこに、毎日に欠かせない「食」というアプローチを加えることで、新しい習慣を社会に提案したいと考えています。

また、この取り組みの背景には、過酷な環境下で日本のインフラを守り続けている方々への深いリスペクトがあります。「現場を支える人を、食で支える」。その想いから生まれたお弁当が、現場で働くプロの方はもちろん、社会のあらゆる場所で懸命に働くすべての方々の活力になることを願っています。

・リライフメンテホールディングス株式会社 代表取締役：山本 融

日本のインフラ老朽化が深刻化する中、メンテナンスを担う現場の職人は、まさに「未来の守り手」です。しかし、近年の厳しい暑さの中での労働環境は、安全対策を徹底していても極めて過酷なのが現状です。

私たちは、身体が資本の職人の健康を食事面から支えることで少しでも現場の力になれればと考え、今回のコラボを実施する運びとなりました。管理栄養士の方の監修に加え、現場の職人達の意見も取り入れながら、本当に夏場に必要な栄養が摂れるメニューを開発することができました。

この取り組みが、同様の課題を抱えるすべての方々にとって、新しい夏の健康対策として役立つことを期待しています。また、このメニューをきっかけに、多くの方が日々インフラ老朽化という社会課題に挑んでいる現場の方々へのリスペクトの気持ちを持つ契機となれば幸いです。そして、インフラを守る仕事が「かっこよく誇れる仕事」として広く認知され、職人が誇りを持てる社会、さらには未来の担い手が増えていく社会の実現に繋がることを願っています。

■ 暑さと戦うあなたを、さらに応援！「夏のカラダメンテキャンペーン」開催

「夏のカラダメンテ飯」シリーズの発売を記念し、暑さと戦う皆さまをさらに応援するため、「夏のカラダメンテキャンペーン」を実施いたします。

夏のカラダメンテキャンペーン

●第1弾：【ほっかアプリ会員さま限定】抽選で50名さまに「夏の冷え冷えグッズセット」プレゼント！

ほっかほっか亭の公式アプリ「ほっかアプリ」会員さま限定で、「夏のカラダメンテ飯」シリーズを食べて、ご応募いただいた方の中から抽選で50名さまに、暑い夏に頼れる「夏の冷え冷えグッズセット」をプレゼント！

・対象商品：スタミナ天ぷら冷し梅おろしうどん、スタミナ肉盛野菜炒め弁当※3

・応募方法：対象商品をご購入で、応募用チラシを配布。チラシに記載の、特設ページ内 ほっかアプリ会員さま専用応募フォームより、必要事項を明記し、ご応募ください。

・配布期間：2026年7月9日（木）～ なくなり次第終了

・配布対象：来店、モバイルオーダー、配達（配達代行サービスは対象外）

・応募期間：2026年7月9日（木）～7月31日（金）

・賞品：夏の冷え冷えグッズ3点セット（スリムサーモステンレスボトル、パワフルハンディファン、クールネックリング）

夏の冷え冷えグッズ3点セット

＜ほっかほっか亭公式アプリ「ほっかアプリ」 ダウンロード先＞

・AppStore(https://apps.apple.com/jp/app/%E3%81%BB%E3%81%A3%E3%81%8B%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA/id1371369490)

・Google Play(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.hurxley.app.hurxley&hl=ja&pli=1)

●第2弾：対象商品ご購入で「稲葉ピーナツ 濃塩ミックスナッツ」をプレゼント！

「夏のカラダメンテ飯」シリーズをご購入で、当社のグループ会社であり、菓子の製造販売を行う稲葉ピーナツ株式会社の「濃塩ミックスナッツ」をプレゼント！「赤穂の天塩」でガッツリ塩味を効かせて仕上げたミックスナッツで、おいしく塩分チャージ！

・配布期間：2026年7月16日（木）～ なくなり次第終了

・対象注文：「夏のカラダメンテ飯」シリーズ１品ご購入につき、１袋プレゼント

・対象商品：スタミナ天ぷら冷し梅おろしうどん、スタミナ肉盛野菜炒め弁当※3

・配布対象：来店、モバイルオーダー、配達（配達代行サービスは対象外）

・プレゼント内容：稲葉ピーナツ 濃塩ミックスナッツ（1袋）

稲葉ピーナツ 濃塩ミックスナッツ

※1：令和7年5月から9月までの全国における熱中症による救急搬送人員の累計（100,510 人）。調査を開始した平成20年以降で、最も多い搬送人員。出典：消防庁（総務省消防庁）「令和7年（5月～9月）の熱中症による救急搬送状況」／令和7年10月29日発表

※2：気象庁が2026年（令和8年）4月17日に、最高気温40℃以上の日の名称を「酷暑日」とすることを正式に決定・発表。

※3：西日本店舗での仕様と価格になっています。一部、店舗によって金額が異なります。秋田県、岩手県、宮城県、山梨県、関東地方、東海・北陸地方、大阪府、兵庫県（但し、淡路島除く）、奈良県、和歌山県、京都府、滋賀県、中国・山陰地方、九州地方の各店で発売。

※4：約1/2日分の野菜をとることができます。成人1日あたりの接種目標値は350g。（厚生労働省「健康日本２１」より）

■ リライフメンテホールディングス株式会社について

インフラを守る企業・人材が集結するプラットフォーム。日本のインフラ老朽化は急速に進行し、人々の安全な生活が脅かされている。一方で、守り手となる企業は事業承継に課題を抱え、人材は建設現場から離れている。このままでは、インフラを次の世代へ、子供たちへ残すことはできない。

インフラを守る企業の受け皿となり続け、各社の人手不足を解決することで、人々の安心した暮らしを支えるインフラを、再生する。リライフメンテホールディングスは、そのような想いのもと設立された、総合インフラメンテナンスプラットフォームです。

〈会社概要〉

代表取締役：山本 融

本社所在地 ： 東京都中央区東日本橋3-4-10 アクロポリス21ビル7F

事業内容 ： グループの経営戦略の立案、グループ会社の経営管理

HP ： https://relife-m.co.jp/

リライフメンテホールディングス株式会社

〈日本インフラ再生計画〉

インフラ老朽化問題を啓蒙し、“職人リスペクト”を社会に広げるプロジェクト、

日本インフラ再生計画を展開中。

HP ： https://relife-m.co.jp/special/

■ 株式会社ほっかほっか亭総本部について

ほんわりと湯気の立ち上る、ふっくらとした炊きたてごはん。それが“ほっかほっか”という言葉です。立ち寄ればいつもほっとする、そして安心を持ち帰っていただける。ほっかほっか亭が目指すのは、そのような「わたしの街の台所」です。

ほっかほっか亭は、1976年に埼玉県草加市に1号店を出店し、2026年6月で創業50年を迎えました。「お店での手づくり」にこだわり続けながら、これからも皆さまに「おいしさ、たのしさ、まごころ」を込めたお弁当をお届けしてまいります。

現在、当社では、豊かな明日をつくる事業を全国714店舗で展開しています。今後もお客さまに楽しんでいただける、さまざまなメニューや企画を提供してまいります。

〈会社概要〉

代表取締役会長兼社長 ： 青木達也

本社所在地 ： 大阪市北区鶴野町3番10号

事業内容 ： 持ち帰り弁当、宅配弁当

HP ： https://www.hokkahokka-tei.jp/

ほっかほっか亭

〈ほっかほっか亭 公式SNS〉

・Instagram ： https://www.instagram.com/hokkahokka_tei/

・X ： https://x.com/HokkahokkaP

・YouTube ： https://www.youtube.com/@hokkahokkateihxy