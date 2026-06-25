オプション２０２６年８月号発売！特集は「ＧＴ-Ｒ LOVERS　2nd & 3rd Generations」

株式会社 三栄

オプション２０２６年８月号

特集：『ＧＴ-Ｒ LOVERS 2nd & 3rd Generations』

発売日：２０２６年６月２５日発売

本誌カラー１４４ページ

定価１２００円（税込）

https://shop.san-ei-corp.co.jp/shop/g/g0022212608/(https://shop.san-ei-corp.co.jp/shop/g/g0022212608/)

株式会社三栄（本社所在地：東京都新宿区、代表取締役社長：鈴木賢志）は、２０２６年６月２５日より『ＯＰＴＩＯＮ（オプション） ２０２６年８月号』を発売いたします。

生産終了から四半世紀以上を経た今も、スカイラインＧＴ-Ｒの人気は衰える気配を見せない。しかし、その一方で純正部品やエンジンブロックは年々入手が難しくなり、多くのオーナーが維持という課題に直面している。だが、第二世代の歴史はここで終わらない。高度な再生技術が新たに生み出され、次の時代が切り拓かれようとしているのだ。そして、Ｒ３５も生産終了後なお最強チューンドベースとして進化を続けている。本特集では「再生」と「進化」をキーワードに、ＧＴ-Ｒ最前線の技術と現場を取材。さらに、愛機とともにGT-Rライフを満喫するオーナーたちの姿もお届けする。

ＲＢ２６ＤＥＴＴ 最先端オーバーホール

ＲＢ２６は新品のシリンダーブロックは入手困難で、オーバーホールや排気量アップがしにくい現状が続いている。とはいえ、ＧＴ-Ｒチューナーたちが黙って見ているワケがない！ この先も長くＧＴ-Ｒを楽しむためのパーツ開発が着々と進行中だ。ＨＫＳと東名パワードの国内２社に加えて、高強度ＲＢ２６鋳造ブロックをオリジナル開発するオーストラリアＰＲＰ社の最新情報をチェックすべし。

第二世代ＧＴ-Ｒ 注目ニュース

いま改めてデモカーを製作しているパーツメーカーや、第二世代を長く楽しむための様々な取り組みを行なっているチューニングショップの最新ニュースをお届け。トラスト、トップシークレット、シェルエンジニアリング、ガレージアクティブの動向を見逃すな！

ＧＴ-Ｒ ＯＷＮＥＲＳ ＦＩＬＥ

第二世代ＧＴ-Ｒを積極的にチューニングして楽しんでいるオーナーとその愛機の魅力に迫るコーナー。Ｒ３２～Ｒ３３～Ｒ３４でブロック分けして、個性豊かなマシンスペックを徹底解説していこう。

第二世代、大人の嗜み方。

派手なエアロやチューニングで存在感を主張するのではなく、細部まで行き届いた手入れと絶妙な仕様選択により独自のオーラを放つ４台の第二世代ＧＴ-Ｒに注目。大人ならではのＧＴ-Ｒとの付き合い方、クルマを綺麗に保つ秘訣などヒアリングしてみた。

ＲＨ９ Ｒ３５鈴鹿最速争奪戦

ＣＬＵＢ ＲＨ９が技術力の発表の場として開催している鈴鹿サーキット走行会の中でも、トップカテゴリーとなる『Ｒ３５ ＧＴ-Ｒクラス』は毎回熾烈なタイム争いが展開される激戦区だ。今回は２０２５年度のランキング上位を占めた３台のマシンにスポットを当て、その速さを支えるチューニングのポイントに迫る。

ＧＴ-Ｒ Ｆｅｓｔｉｖａｌ ＠ＡＵＳ

第二世代ＧＴ-Ｒに対して積極的にチューニングに取り組み、２ＪＺチューンドの記録を塗り替えるところにまで到達している激戦区がオーストラリアだ。「シドニードラッグウェイ」で繰り広げられたＧＴ-Ｒフェスティバルと、現地の最先端ショップ＆メーカーでの見聞録をお届けしよう。

◆CONTENTS

１３ 特集

ＧＴ-Ｒ LOVERS 2nd & 3rd Generations

ＲＢ２６ＤＥＴＴ最先端オーバーホール

14 ＨＫＳ

18 東名パワード

20 ＰＲP

第二世代ＧＴ-Ｒ 注目ニュース

22 TRUST

44 TOP SECRET

54 SHELL ENGINEERING

68 Garage ACTIVE

ＲＢ２６ ターボチューニング

26 GCG TURBOS

28 Kansai SERVICE

ＧＴ-Ｒ ＯＷＮＥＲＳ ＦＩＬＥ

32 C.S.POLSCHE

36 ADMIX

40 TRUST KAWABATA

46 Spirit

50 Auto Select

78 ARC Super Exhibition

82 Torakichi Master

56 レーサー 松田次生のＢＣＮＲ３３リフレ＆チューン計画

58 第二世代、大人の嗜み方。

70 第二世代ＧＴ-Ｒの中古車事情 GLOBAL AUTO

72 カーセキュリティ最新トレンド Clip

74 ＡＲＣスーパーエキシビション EVENT REPORT

86 ＲＨ９ Ｒ３５鈴鹿最速争奪戦

GLOBAL AUTO／PHOENIX’s POWER／WING TAKEO

92 ＡＴＴＥＳＡマッピング術 for Ｒ３５ RUSH FACTORY

94 ＶＲ３８ＤＥＴＴ シリンダー溶射 ARM

96 サブウーファー装着のススメ

AUDIO FACTORY SOUND Pro.

98 ＧＴ-Ｒ Ｆｅｓｔｉｖａｌ Ａｕｓｔｒａｌｉａ

Ｓｐｅｃｉａｌ

116 ＯＰＴ創刊45周年記念・特出しアーカイブス

126 サン・カンのナイトミーティング

133 ＭＯＴＥＧＩ ＳＴＲＥＥＴ ＳＨＯＯＴＯＵＴ

１０００ Ｆｅｅｔ Ｔｒｉａｌ

Ｃｏｌｕｍｎ

107 佐野弘宗『ターニングポイント～自動車業界の現在～』

109 田中達也『ドイツ車的クルマ生活 輸入車という選択肢』

Ｒｅｇｕｌａｒ

110 Ｂａｔｔｌｅ Ｍｏｄｅ Ｄ

競技ドリフトマシン最強列伝

123 Ｔｈｅ ＲＥＣＯＭＭＥＮＤ ＷＨＥＥＬ

124 えちごやの部屋

138 Ｂｅｓｔ Ｓｈｏｔ ＪＤＭ

オプション２０２６年８月号

特集：『ＧＴ-Ｒ LOVERS 2nd & 3rd Generations』

発売日：２０２６年６月２５日発売

本誌カラー１４４ページ

定価１２００円（税込）

https://shop.san-ei-corp.co.jp/shop/g/g0022212608/(https://shop.san-ei-corp.co.jp/shop/g/g0022212608/)

■株式会社三栄について

三栄は70年以上の歴史の中で自動車、レース関連の雑誌を中心に刊行を続け、その活動のなかで蓄えられた様々なリソースや業界内外との多様なネットワーク、専門性の高い知識とアーカイブを武器に、スポーツ、ファッション、アウトドアなど様々なジャンルに裾野を広げてきました。雑誌やイベント等を通じて、ブランド力を高め、ウェブや映像でもコンテンツを大きく展開しています。



代表取締役：鈴木賢志

創業：昭和22年10月

設立：昭和27年9月17日

資本金：9,800万円

従業員：141名



〒163-1126

東京都新宿区西新宿6-22-1

新宿スクエアタワー26Ｆ



三栄公式ウェブ：https://san-ei-corp.co.jp/





2026年6月25日

株式会社三栄