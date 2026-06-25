「はぴだんぶい」のスマホカレンダー（7～8月）がセブン‐イレブンのマルチコピー機に6月25日（木）より登場

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株式会社セブン‐イレブン・ジャパン


　株式会社セブン‐イレブン・ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：阿久津 知洋）は、株式会社サンリオの個性あふれる“6にんの男のコたち”で結成したユニット「はぴだんぶい」のコンテンツプリントの新デザイン「スマホカレンダー（７～8月）」を6月25日（木）より、全国のセブン‐イレブンのマルチコピー機にて販売しております。ポストカードとスマホカードも好評販売中です。


　ぜひこの機会にセブン‐イレブンで「はぴだんぶい」のコンテンツプリントをお求めください！



商品ページURL：


https://www.sej.co.jp/products/bromide/habromide2511/?utm_source=prtimes&utm_medium=release&utm_campaign=bromide_habromide2511(https://www.sej.co.jp/products/bromide/habromide2511/?utm_source=prtimes&utm_medium=release&utm_campaign=bromide_habromide2511)



（1）商品の詳細


■「はぴだんぶい」　コンテンツプリント


プリント用紙の種類：写真用紙のL判


販売形式：選択式（ご希望のデザインを選んでプリントできます。）


価格：L判300円/枚（税込）


販売期間：2026年6月25日（木）～2026年8月31日（月）


商品デザイン：スマホカレンダー（7～8月） 全1種


※ポストカード （全7種）、スマホカード（全7種）も好評販売中！



商品ラインアップ


・スマホカレンダー（7～8月）　全1種




・使用イメージ




※画像はイメージです。


※実物は画像と異なる場合があります。



（2）購入方法（プリント予約番号からの購入）


1．以下の商品ページよりご希望商品のプリント予約番号を確認します。



商品ページURL：


https://www.sej.co.jp/products/bromide/habromide2511/?utm_source=prtimes&utm_medium=release&utm_campaign=bromide_habromide2511(https://www.sej.co.jp/products/bromide/habromide2511/?utm_source=prtimes&utm_medium=release&utm_campaign=bromide_habromide2511)



2．セブン‐イレブンのマルチコピー機にて以下の手順でご購入ください。


【マルチコピー機の操作方法】



Step1．「プリント」を選択します







Step2．「ネットプリント」を選択します







Step3．プリント予約番号を入力します


※画面の指示に従って進み「プリントスタート」を押すとブロマイドがプリントされます。






（3）購入方法（QRコードからの購入）


1．以下の商品ページ内の「QRコードでの購入」または「購入サイト」のリンクよりご希望商品のQRコードを確認します。



商品ページURL：


https://www.sej.co.jp/products/bromide/habromide2511/?utm_source=prtimes&utm_medium=release&utm_campaign=bromide_habromide2511(https://www.sej.co.jp/products/bromide/habromide2511/?utm_source=prtimes&utm_medium=release&utm_campaign=bromide_habromide2511)



2．セブン‐イレブンのマルチコピー機にて以下の手順でご購入ください。


【マルチコピー機の操作方法】



Step1．「QRコードでの購入」または「購入サイト」のリンクよりQRコードを表示







Step2．マルチコピー機にQRコードをかざします






※税込価格は10%で表記しています。


※諸般の事情により、店舗での商品の取り扱いがなくなる場合もございます。


※画像はイメージです。


※情報は現時点でのものです。最新の情報はHPをご確認ください。


※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。


※取扱店舗は販売店舗検索からご確認ください。


サイトURL：https://www.sej.co.jp/shop/index/



（ご参考）


セブン‐イレブンの「コンテンツプリント（セブンプリント）」について


セブン‐イレブンのマルチコピー機を使用して、様々なコンテンツプリントをその場でプリントできます。アニメ、ゲーム、映画、スポーツ選手など、様々なジャンルのコンテンツプリントを用意しています。


「コンテンツプリント（セブンプリント）」のURL：


https://www.sej.co.jp/products/bromide.html