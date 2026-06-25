全国の名産品の通販事業を手掛ける「産直」 ECサイト「産直テーブル」 北海道のレアな ”旬” の恵みを産地直送でお届け！

株式会社産直

全国の名産品の通販事業を手掛ける株式会社産直（本社：福岡県福岡市、代表取締役：三好正洋、執行役社長：織田博之、以下：「産直」）は、ECサイト「産直テーブル」において、今が “旬” の北海道産夏限定商品を販売いたします。

https://sunchoku-table.com/(https://sunchoku-table.com/)

「産直」は、日本全国の名産を”産地”から “直送” で消費者に届けることを目的として2019年に設立いたしました。北海道特産品産地直送販売のパイオニアとして、約20年にわたり独自の仕入れルートによる “産地直送” 事業を展開し、経験豊富な “味の目利き” 職人を有するグループ企業である株式会社北海道産地直送センターのB2C事業を「産直」が引き継ぎ、2024年4月からECサイト「産直テーブル」を展開し、大変ご好評をいただいております。

そしてこのたび、人気の高い北海道から、今が “旬” で希少価値の高い食材を「産直」が厳選し、期間限定で販売いたします。

北海道の夏の食材と言えば「とうもろこし」。見た目の美しさで人気上昇中の希少な白いとうもろこしの中でも、北海道幕別町の中山さんが育てた『雪の妖精』をご用意しました。最高糖度19度と非常に甘みが強く、白粒ならではの上品な甘さとみずみずしい粒感が楽しめる、夏だけの限定商品です。朝収穫してその日に冷蔵発送、生でも食べられるほど新鮮な状態でお届けいたします。

また、夏に食べたい「スイカ」の中から、“レア” な白肉スイカ『クールチャージ潤（じゅん）』を50玉限定でご用意しました。糖度と酸味のバランスが非常に良く、甘さだけではない爽快感のある後味で、“食べるスポーツドリンク” のような味わいを楽しめます。

さらに、夏野菜の代表格である「トマト」からは、北海道北部で育った糖度9度以上で濃厚な甘みのスーパーフルーツトマト『北の極み』、糖度10度～12度前後とトマトの概念を覆す甘みの『シュガープラム ミニトマト』をご用意しました。

「産直」は、生産者と全国の生活者をおいしい笑顔でつなぐ日本の “食”のプラットフォームとして、全国を元気にすることを目指してまいります。

【「産直テーブル」北海道産夏限定商品概要】*価格はすべて税込。

■中山さんちの白とうもろこし『雪の妖精』10本セット（L～2Lサイズ）(https://www.sunchoku-table.com/c/farm_products/corn/ec24_corn_fairy10?utm_source=article&utm_medium=press&utm_campaign=2606press)

販売期間：～8月16日（日）／出荷：8月上旬～9月上旬予定

価格：10本 5,980円（税込）〔冷蔵配送、送料込み〕

見た目の美しさで人気上昇中の希少な白いとうもろこしの中でも、特に純白に近い色合いでくすみもなく、ギフトとしても喜ばれる品種が『雪の妖精』です。十勝・幕別町の寒暖差と養分に富んだ沖積土で、中山さんが育てた『雪の妖精』をご用意しました。最高糖度19度と非常に甘みが強く、白粒ならではの上品な甘さと、みずみずしい粒感を楽しめます。とうもろこしは、収穫後から鮮度が落ちやすい野菜です。中山さんの畑では、朝4時頃から1本ずつ手で収穫して当日発送、生でも食べられるほど新鮮な状態でお届けいたします。今回2セットまとめ買いの方には、1,980円OFFでご提供いたします。

■北海道産 白肉スイカ『クールチャージ潤（じゅん）』1玉 約4kg前後(https://www.sunchoku-table.com/c/farm_products/watermelon/ec26_suika_coolx1?utm_source=article&utm_medium=press&utm_campaign=2606press)

販売期間：～7月26日（日）／出荷：7月下旬から8月中旬予定

価格：1玉（約4kg前後）6,480円（税込）〔常温配送、送料込み〕

糖度と酸味のバランスが非常に良く、甘さだけではない爽快感のある後味で、“食べるスポーツドリンク” のような味わいを楽しめる、暑い夏にぴったりな白肉スイカです。通常の赤肉スイカよりも雑味が少なく、やさしいシャリ感と、なめらかな果肉の食感をお楽しみいただけます。1玉約4kg前後の中玉で食べやすいサイズ感です。珍しい品種で市場流通量が少ないため、ギフトとしてもおすすめです。50玉限定でご用意しました。

*なくなり次第終了。

■＜糖度9度以上＞ 北海道産 スーパーフルーツトマト 『北の極み』 1kg前後（9～12玉入り）(https://www.sunchoku-table.com/c/farm_products/ec25_tomato_north1k?utm_source=article&utm_medium=press&utm_campaign=2606press)

販売期間：～8月9日（日） ／出荷：8月上旬～9月上旬予定

価格：1kg前後（9～12玉入り）4,780円（税込）〔冷蔵配送、送料込み〕

北海道北部で育った糖度9度以上のスーパーフルーツトマトです。昼夜の寒暖差がある環境で育まれ、フルーツのような濃厚な甘みと、爽やかな酸味が楽しめます。皮は一般的な大玉トマトよりやや厚めで、パリッと張りのある食感です。甘みの中にしっかりとしたコクがあり、料理に使うと味わいがぐっと深まるのも魅力。カプレーゼやパスタ、ブルスケッタなどにも相性がよく、高級レストランのシェフが取り寄せることもある、“知る人ぞ知る” 銘柄トマトです。今回2セットまとめ買いの方には、1,200円OFFでご提供いたします。

■北海道産『シュガープラム ミニトマト』 1kg 70～90粒(https://www.sunchoku-table.com/c/farm_products/ec26_tomato_sugar1k?utm_source=article&utm_medium=press&utm_campaign=2606press)

販売期間：～8月30日 （日）／出荷： 8月上旬～9月中旬予定

価格：1kg小箱（70～90粒）4,480円（税込）〔冷蔵配送、送料込み〕

北海道の豊かな自然環境の中で育てられた糖度10度～12度前後の高糖度ミニトマトです。一般的なミニトマトより糖度が高く、フルーツのような濃厚な甘みと酸味のバランスが良く、ジューシーでプリっとした食感で食べ応えのある果肉が特徴です。野菜が苦手なお子様にも食べやすく、おやつ感覚でも楽しめる “スイーツミニトマト” です。150箱限定でご用意しました。北海道の生産者グループ「J-HOT北果族」が厳選したシュガープラムを、鮮度を保つ冷蔵便でお届けいたします。 *なくなり次第終了。

＊写真はイメージです。

【「産直」会社概要】

社 名：株式会社産直

所在地：福岡県福岡市博多区博多駅前4-17-15

設立日：2019年4月

資本金：5,000,000円（株式会社PLANA60％・クオンタムリープ株式会社40%）

代表者：代表取締役 三好正洋（みよしまさひろ）／ 執行役社長 織田博之（おだひろゆき）

事業内容：

・全国の一次産業品、加工食品の卸売り事業

・一次産業支援事業（DX、マーケティング、流通及び販売支援）

・通信販売事業（コールセンター、オンラインショップ、TV/WEB通販）

・氷感技術を利用したビジネス企画と導入支援

グループ関連企業：

株式会社北海道産地直送センター／株式会社九州産地直送センター／株式会社PLANA／株式会社プラナコーポレーション／株式会社プラナクリエイティブ／株式会社プラナコーポレーション東京／株式会社プラナコーポレーション大阪／株式会社PWAN

- コーポレートHP：https://www.sanchoku.co.jp/