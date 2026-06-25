TVアニメ「SAKAMOTO DAYS」一撃コレクション75mm缶バッジの発売が決定！
TVアニメ「SAKAMOTO DAYS」一撃コレクション75mm缶バッジが2026年7月25日（土）より発売されます！
漫画・アニメのオリジナルグッズを販売する株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は、この度、TVアニメ「SAKAMOTO DAYS」一撃コレクション75mm缶バッジを発売いたします。
「一撃コレクション」は全国の書店・ホビーショップなどで販売しています。
75mm缶バッジのパッケージの中に「A賞缶バッジ」が入っていれば、A賞特大アクリルスタンドをゲットできます。 また、 最後の1回を購入したときも追加で商品がゲット可能！
アイテムは全て「一撃コレクション」でしか手に入らない限定ラインナップをご用意しております。
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▼TVアニメ「SAKAMOTO DAYS」一撃コレクション75mm缶バッジ
価格：1回590円（税込）
発売日：2026年7月25日（土）
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▼取り扱い店舗はこちら
⇒https://pr.armabianca.com/sakamotodays-vintage-shop-list/
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【本プレスリリースに関するお問い合わせ】
株式会社arma bianca
住所： 〒164-0013東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3階
お問い合わせフォーム（https://armabianca.com/contact）よりご連絡をお願いいたします。
担当： 齊藤直樹
Mail： pr@armabianca.com
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(C)鈴木祐斗／集英社・SAKAMOTO DAYS製作委員会