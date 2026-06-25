八代亜紀 デビュー55周年記念！TBS所蔵の貴重映像を初DVD化。「雨の慕情」レコ大受賞シーンも収録した豪華メモリアルBOXがデビュー日の9月25日に発売決定！

株式会社TBSグロウディア

1971年のデビューから今年で55年という節目を迎える至高のブルースの女王・八代亜紀のデビュー55周年を記念し、TBSが所蔵する貴重なアーカイブ映像を初DVD化した豪華商品『八代亜紀 メモリアルBOX』（DVD2枚＋CD1枚＋特典）を、デビュー記念日である2026年9月25日（金）に発売いたします。

＜本商品の見どころと収録内容＞

本商品は、TBSの全面協力のもと、初の商品化となる貴重なテレビ歌唱映像をふんだんに盛り込んだ、ファン垂涎の永久保存版となります。

■【DVD Disc 1】伝説のバラエティ＆音楽番組での軌跡 『8時だョ！全員集合』での圧倒的な歌唱シーンに加え、『ザ・ベストテン』での名パフォーマンスを収録。司会の黒柳徹子、久米宏との絶妙なトークシーンもあわせて蘇ります。

■【DVD Disc 2】「日本レコード大賞」の感動を再び 1973年から1980年までの『輝く！日本レコード大賞』での歌唱映像を厳選収録。1980年に「雨の慕情」で大賞を受賞した、日本中が涙したあの感動的なシーンは必見です。

■【CD】数々の名曲をベスト選曲（全16曲） 「なみだ恋」「おんな港町」「雨の慕情」をはじめ、八代亜紀の音楽人生を彩った大ヒット曲・名曲を16曲厳選して収録。

■【豪華封入特典】特製 八代亜紀 等身大布製ポスター プレミアムな特典として、お部屋に八代亜紀の存在感を感じられる等身大サイズの布製ポスターを同梱いたします。

＜商品情報＞

■ デビュー55周年記念「八代亜紀 メモリアルBOX」

【商品構成】 DVD 2枚 ＋ CD 1枚 ＋ ブックレット入りBOX仕様 ＋ 等身大布製ポスター（外付）

タイトル：八代亜紀 メモリアルBOX

発売：2026年9月25日

品番：TEBS-16129 POS：4988004826573

価格：\16,500（税抜価格 \15,000）

仕様：BOX（DVD2枚＋CD1枚＋ブックレット）＋等身大布製ポスター（外付OPP袋入り）

・DVD１.：八代亜紀 at TBS in ８時だョ!全員集合 & ザ・ベストテン

・DVD２.：八代亜紀 at TBS awarded 日本レコード大賞

・CD１.： 八代亜紀 Best Songs ※ベスト１６編成

発売元 ：TBS／TBSグロウディア／株式会社テイチクエンタテインメント

販売元 ：株式会社テイチクエンタテインメント

＜予約情報＞

2026年6月25日（木）AM0:00より、テイチクオンラインショップ、TBSショッピングをはじめ、全国主要CDショップ、WEBサイトでの予約受付がスタートいたします。

■テイチクオンラインショップ

https://teichiku-shop.com/products/detail/TES0002QR5

■TBSショッピング (購入特典：八代亜紀 特製アクリルスタンド)

https://shopping.tbs.co.jp/tbs/shop/goods_dvd/other_yashiroaki

＜報道用 ご提供映像素材＞

TBSショッピング 八代亜紀 特製アクリルスタンド 本体:W49×H140mm 台座：45×45mm

放送局情報番組用「本作品収録映像素材」（素材format：MOV）

１.「なみだ恋」1973年12月31日／1973年度輝く日本レコード大賞 より

２.「愛の終着駅」1977年12月31日／ 第１９回輝く日本レコード大賞 より

３.「舟唄」1979年12月31日／第２１回輝く日本レコード大賞 より

４.「雨の慕情」1980年12月31日／第２２回輝く日本レコード大賞 より

■映像ご使用上の注意事項

上記映像は、「八代亜紀 メモリアル BOX」のリリースに関して各局の情報番組で取り扱っていただく際にご使用いただけます。

※映像素材のどの箇所からもご使用いただけますが、トータル放送尺１８０秒以内厳守でお願い致します。インターネットでの配信はＮＧです（※無償の見逃し配信除く）。また、使用の際は下記のクレジットをスーパーして下さい。（映像の使用期限は２０２６年７月３１日まで）

映像使用にあたりまして、下記の文言を歌唱映像上にテロップ表記お願い致します。

映像：9月25日発売 「八代亜紀 メモリアルBOX」より

＜ご提供素材＞

・上記映像素材

・DVDジャケット写真 商品写真

・八代亜紀 アーティスト写真、場面写真

・封入特典：等身大布製ポスター 画像

等身大布製ポスター 170cm×60cm CMYK 解像度200dpi

【動画含む各素材は下記GoogleドライブよりDL出来ます】

https://drive.google.com/drive/folders/1uhsxGfVXVDd3iIW8xW__xNAEUhyqvXV8?usp=drive_link(https://drive.google.com/drive/folders/1uhsxGfVXVDd3iIW8xW__xNAEUhyqvXV8?usp=drive_link)

＜この商品に関するお問い合わせ＞

テイチクエンタテインメント 倉橋 kuraken@teichiku.co.jp 檜山 hiyama@teichiku.co.jp

TBSグロウディア 畭尾 hario.hirotoshi@tbs.co.jp

＜収録内容＞

■ DVD１.：八代亜紀 at TBS in 8時だョ！全員集合 ＆ ザ・ベストテン 品番：TEBS-16129 ／ 合計収録時間：64分24秒

1、女ごころ（1973.12.29）8時だョ！全員集合

2、しのび恋（1974.02.28）8時だョ！全員集合

3、しのび恋（1974.03.23）8時だョ！全員集合

4、愛ひとすじ（1974.05.11）8時だョ！全員集合

5、愛ひとすじ（1974.07.20）8時だョ！全員集合

6、愛ひとすじ（1974.09.14）8時だョ！全員集合

7、愛の執念（1974.10.26）8時だョ！全員集合

8、おんなの夢（1975.04.12）20年だョ！全員集合

9、ともしび（1975.05.17）8時だョ！全員集合

10、貴方につくします（1975.10.04）8時だョ！全員集合

11、ふたりづれ（1976.05.08）8時だョ！全員集合

12、舟唄（1979.07.14）8時だョ！全員集合

13、雨の慕情（1980.06.14）8時だョ！全員集合

14、港町絶唱（1980.09.27）8時だョ！全員集合

15、女の街角（1981.01.31）8時だョ！全員集合

16、あなたに逢いたい（1981.05.16）8時だョ！全員集合

17、哀歌（エレジー）（1978.06.08）ザ・ベストテン

18、雨の慕情（1980.07.17）ザ・ベストテン

19、雨の慕情（1980.07.24）ザ・ベストテン

20、雨の慕情（1980.07.31) ザ・ベストテン

21、雨の慕情（1980.08.07）ザ・ベストテン

■ DVD２.：八代亜紀 at TBS awarded 日本レコード大賞 品番：TEBS-16130 ／ 合計収録時間：69分13秒

1、なみだ恋（1973.11.11）速報！日本レコード大賞

2、なみだ恋（1973.12.31）1973年度輝く日本レコード大賞

3、愛の執念（1974.11.19）速報！’74日本レコード大賞部門賞発表

4、愛の執念（1974.12.31）1974年度輝く日本レコード大賞

5、ともしび（1975.11.19）速報！！日本レコード大賞

6、ともしび（1975.12.31）1975年度輝く日本レコード大賞

7、もう一度逢いたい（1976.11.19）「日本レコード大賞」

8、もう一度逢いたい（1976.12.31）1976年度輝く日本レコード大賞

9、もう一度逢いたい（1976.12.31）1976年度輝く日本レコード大賞

10、愛の終着駅（1977.11.22）速報！「日本レコード大賞」

11、愛の終着駅（1977.12.31）第19回輝く日本レコード大賞

12、愛の終着駅（1977.12.31）第19回輝く日本レコード大賞

13、愛の終着駅（1978.01.01）おめでとうレコード大賞

14、愛の終着駅（1978.10.08）日本レコード大賞20周年記念全階層新受賞歌手総出演

～栄光・歓喜・涙の20年～

15、故郷へ……（1978.11.22）速報！！日本レコード大賞今夜決定！！金賞・10曲

16、故郷へ……（1978.12.31）第20回輝く日本レコード大賞

17、舟唄（1979.11.21）第21回速報！日本レコード大賞

18、舟唄（1979.11.25）100人に聞きました！大予想日本レコード大賞は誰に？！

19、舟唄（1979.12.31）第21回輝く日本レコード大賞

20、雨の慕情（1980.11.26）第22回速報！日本レコード大賞

21、雨の慕情（1980.12.31）第22回輝く日本レコード大賞

22、雨の慕情（1980.12.31）第22回輝く日本レコード大賞

■ CD：八代亜紀 Best Songs 品番：TECS-16760

1、愛は死んでも

2、なみだ恋

3、しのび恋

4、愛ひとすじ

5、愛の執念

6、おんなの夢

7、ともしび

8、貴方につくします

9、もう一度逢いたい

10、おんな港町

11、恋歌

12、愛の終着駅

13、故郷へ……

14、舟唄

15、雨の慕情

16、港町絶唱