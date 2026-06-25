【本日発売】蠱惑的なランプの精×英雄を目指す純粋な少年の、愛と執着が渦巻くファンタジーロマンス『灯神』上・中・下巻、本日6月25日(木)配信！

株式会社ホーム社

株式会社ホーム社（本社：東京都千代田区、代表取締役：茂木行雄）は、漫画レーベル「COMIC OGYAAA!!」(https://comic-ogyaaa.com/)より『灯神（とうしん）』(https://comic-ogyaaa.com/episode/2550912965410151052)上・中・下巻を本日6月25日(木)に配信いたします。

『灯神』上巻（著者：深海巨狗、協力：COMIC UP）『灯神』中巻（著者：深海巨狗、協力：COMIC UP）『灯神』下巻（著者：深海巨狗、協力：COMIC UP）

■あらすじ

羊飼いの家に生まれた少年・レットランは、ある日偶然魔法のランプを見つける。

ランプの精・アズルは「願い事を三つ叶えてあげる」と告げ、レットランは英雄になりたいと願った。

ときに男の親友として、ときに貞淑な妻として、見た目も性別も自在に変えながら寄り添うアズルとともに、英雄として申し分ない生活を送っていたーーはずが、事態は思わぬ方向へと歪んでいき!?

■見どころ

誰もが知っている「ランプの精」の物語を、作家独自の解釈にて落とし込んだ超大作です。

ある時には人間と神、ある時には戦士と親友、ある時には英雄と貞淑な妻……。

時を変え、性別を変え、ランプの精であるアズルがレットランの願いを叶える姿には胸を打たれます。

ランプの精は何故生まれ落ち、何故人の願いを叶えるに至ったのか？

そして、願いを叶えるランプを手に入れた少年の、最後の願いとは……？

圧倒的な画力と漫画力によって、美しく・意外なほどにコミカルに描かれた傑作です。本文フルカラーにてお楽しみください！

■コミックス情報

デジタル先行配信／2026年内単行本化予定

https://comic-ogyaaa.com/comics

■公式Xアカウントにて最新情報配信中！

公式X：https://x.com/comic_ogyaaa

■公式サイト「COMIC OGYAAA!!」

https://comic-ogyaaa.com/

■試し読み

続きは「COMIC OGYAAA!!」(https://comic-ogyaaa.com/episode/2550912965410151052)でお楽しみください！

https://comic-ogyaaa.com/episode/2550912965410151052

■会社概要

会社名：株式会社ホーム社

所在地：東京都千代田区神田神保町3-29 共同ビル

代表者：代表取締役 茂木行雄

URL：https://www.homesha.co.jp (https://www.homesha.co.jp)

事業内容：雑誌・書籍・コミックスの出版